  Marathi News
  • कोणत्या मोडवर Washing Machine काय काम करतं? वीजेचं बील अर्ध करणं सहज शक्य; कपडेही राहतील फ्रेश

Modes In Washing Machine: आपल्यापैकी अनेक लोक वॉशिंग मशीनमधील वेगवेगळे मोड्स वापरत नाही. मात्र या मोड्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाणी वाचवता येईल. यामधून पैशांची मोठी बचत शक्य आहे. हे कसं शक्य आहे ते पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 22, 2026, 03:22 PM IST
वॉशिंग मशीनचा योग्य वापर वाचवेल हजारो रुपये (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

Modes In Washing Machine: तुमच्या घरात वॉशिंग मशीन असली तरी तुम्ही सामान्यपणे एकाच मोडवर कपडे धुवून काढत असाल. अनेकदा दैनंदिन धावपळीमध्ये मोड वगैरे सिलेक्ट करत बसण्यासाठी कोणाकडे वेळ आहे अशी भूमिका अनेकांची असते. मात्र योग्य मोड वापरल्यास पाणी आणि विजेची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. अनेकजण तर पहिल्या क्रमांकावरील जनरल मोड वगळ्यास पुढे काय आहे हे ही पाहत नाहीत. तुम्हीही यापैकीच एक असाल तर हा लेख फार फायद्याचा ठरु शकतो....

मोड कसे असतात?

वॉशिंग मशीनचे फुल्ली ऑटोमॅटिक, फ्रंट लोड किंवा टॉप लोड असे प्रकार असतात. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कपड्यांसाठी वेगवेगळे मोड असतात. तसेच कपडे किती मळालेले आहेत यावरही मोड अवलंबून असतो. वेगवेगळ्या कंपन्यांनुसार मोडचे क्रमांक बदलू शकतात मात्र सामान्यपणे मोड हे साधारण स्थितीत निश्चित असतात. काही मशीनमध्ये एआय वॉश, स्मार्ट इव्हेंटर, स्टीम वॉश किंवा नाईट वॉशसारखे अतिरिक्त मोड असतात. यापैकी सर्वसाधारणपणे उपलब्ध असलेल्या मोड्सबद्दल आज जाणून घेऊयात तसेच सर्वात कमी वीज आणि पाणी लागणारी कोणती सेटींग अधिक योग्य असते ते ही पाहूयात...

वेगवेगळे मोड आणि त्यांचा हेतू

नॉर्मल/ रेग्युलर / कॉटन - हा मोड रोजच्या कपड्यांसाठी वापरला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने कॉटन, लिनन, मिश्रित कपडे धुतली जातात. या मोडसाठी साधारण मध्यम स्तरामध्ये पाणी, वीजेचा वापर होतो. सामान्यपद्धतीने घासलेली कपडे धुण्यासाठी हा मोड वापरतात.

क्विक वॉश/ एक्सप्रेस / स्पीड - कमी कपडे असतील किंवा कमी खराब झालेली असतील आणि केवळ पाण्यातून काढायची असतील तर अगदी 15 ते 40 मिनिटांमध्ये कपडे धुण्यासाठी हा मोड वापरता येतो. हा अधिक वेगवान आणि कमी पाणी व वीज लागणारा मोड आहे. 

डेलिकेट्स/ जेंटल/ वूल/ सिल्क - हा मोड नाजूक कपडे धुण्यासाठी वापरतात. यामध्ये नाजूक कपड्यांबरोबरच लेस, अंतर्वस्त्र धुता येतात. या मोडमध्ये मशीन तुलनेनं सावकाश फिरते. मशीमधील स्पीन म्हणजेच घिरट्या कमी असतात. मशीन हळू चालते आणि तापमान कमी असते. यात लोकरी आणि रेश्मापासून बनवलेली कपडे धुता येतात.

हेवी ड्यूटी/ इंटेन्सीव/ जीन्स/ टॉवेल्स - अधिक खराब झालेल्या कपड्यांबरोबरच जीन्स, टॉवेल्स, चादरी धुण्यासाठी हा मोड वापरला जातो. यासाठी जास्त वेळ, पाणी आणि वीज खर्च होतो. यामध्ये कपडे अधिक ताकदीने घासली जातात.

इको/ इनर्जी सेव्हर/ इको वॉश - या मोडमध्ये सर्व प्रकारची कपडे धुतली जातात. वीज आणि पाणी बचतीच्या दुष्टीने हा सर्वोत्तम मोड आहे. कमी पाणी आणि वीज वापरली जात असली तरी हा मोड जास्त वेळ घेतो. या मोडमध्ये कमी तापमानामध्ये कपडे दिर्घकाळ भिजवून धुतली जातात.

रेन्स आणि स्पीन / स्पीन ओन्ली - या मोडमध्ये फक्त कपडे धुतली जातात किंवा पिळून काढली जातात. याला फार कमी वेळ लागतो. यात फक्त कपडे जोरजोरात फिरवून सुकवली जातात. 

व्हाइट्स / कलर्स - यामध्ये पांढरी किंवा रंगीत कपडे धुता येतात. याला मध्यम स्वरुपाचं पाणी आणि वीज लागते. ब्लीचसाठी किंवा रंग टिकवण्यासाठी हा मोड वापरता येतो. 

बल्की/ शिट्स/ बिडींग - तुम्हाला चादरी, ब्लँकेट आणि जाड कपडे धुवायची असेल तर हा मोड वापरता येईल. यासाठी जास्त पाणी आणि वीज वापरावं लागतं. मोठ्या आकाराची कपडे धुण्यासाठी याचा वापर होतो. 

ड्रम क्लिन / ट्यूब क्लिन - हा मोड मशीन स्वच्छ करण्यासाठी असतो. या माध्यमातून मशीनची देखभाल करता येते.

बेबी केअर / हायजीन - बाळाची कपडे धुण्यासाठी हा मोड वापरतात. या कपडे अधिक कोरडी केली जातात आणि जास्त स्वच्छ होतात. 

पाणी आणि वीज वाचवण्यासाठी काय करता येईल?

वॉशिंग मशीन ही घरातील सर्वाधिक वीज आणि पाणी खाणाऱ्या उपकरणांच्या यादीत पहिल्या स्थानावर आहे. 5-स्टार रेटिंग असलेली मशीन घेणं फायद्याचं ठरु शकतं. नियमित देखभाल केल्यास 2-3 वर्षांत मोठी बचत होते. मात्र स्मार्टपणे वापर केल्यास वॉशिंग मशीनकडून वापरलं जाणारं पाणी आणि वीज 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत वाचवता येऊ शकते. हे कसं शक्य आहे ते पाहूयात...

पूर्ण लोड करुन धुवा — दोन ते तीन किंवा अगदी पाच कपड्यांसाठी मशीन लावू नका. पूर्ण लोड केलेली मशीन असेल तर प्रत्येक कापड्याचा विचार केला तर तुलनेनं कमी पाणी-वीज लागते.

थंड पाणी वापरा — गरम पाणी 90% वीज खातं. बहुतेक कपड्यांसाठी कोल्ड वॉश पुरेसं असतं. त्यामुळे थंड पाणी वापरण्यास प्राधान्य द्या.

इको/ एनर्जी सेव्हींग मोड निवडा — कमी तापमान आणि दीर्घ काळ भिजवणे या दोन गोष्टी एकत्र केल्या तर कमी वीज लागते.

जास्त स्पिन स्पीड (हाय स्पीन) — कपड्यातील पाणी जास्त काढलं तर सुकवण्यासाठी कमी वेळ आणि वीज लागते.

क्विक वॉश — कपडे कमी माळलेले असतील तर क्विक वॉश वापरा. याने मोठ्या प्रमाणात वीज वाचते.

फिल्टर/ड्रम नियमित स्वच्छ करा — दर 10 ते 15 वॉशिंगनंतर फिल्टर साफ करा, घाणीमुळे मशीन जास्त लोड घेऊन वीज अधिक वापरते.

योग्य डिटर्जंट — एचई म्हणजेच हाय इफिशिन्सी डिटर्जंट कमी प्रमाणात वापरा. जास्त साबण वापरु नका.

रात्री/ऑफ-पीक वेळी धुवा — वीज दर कमी असलेल्या वेळात म्हणजेच साधारणपणे  रात्री 10 ते सकाळी 6 दरम्यान मशीन लावली तरी वीजेचे बील कमी येईल.

फ्रंट लोड मशीन — टॉप लोडपेक्षा फ्रंट लोड मशीन 40 ते 50 टक्के कमी पाणी आणि वीज वापरते.

प्री-सोक/प्री-वॉश टाळा — गरज नसल्यास प्री-सोक/प्री-वॉशसारखे पर्याय टाळल्यास वीज आणि पाणी वाचतं.

सर्वोत्तम सेटिंग कोणतं?

आता एवढ्या साऱ्या माहितीनंतरही तुम्हाला मशीमधील सर्वोत्तम सेटिंग कोणतं याचं उत्तर हवं असेल तर ते गणित खालीलप्रमाणे : 

इको मोड + थंड पाणी + फूल लोड

याचं कारण म्हणजे इको मोडमध्ये मशीन कमी तापमानावर म्हणजेच 30 ते 40 डिग्री सेल्सीअसवर काम करते. दीर्घ काळ कपडे भिजवते आणि कमी पाणी-वीज वापरते. सामान्य मोडपेक्षा 20 ते 50% पाणी आणि वीजेची बचत होते. बहुतेक कपड्यांसाठी इको 40-60 किंवा कोल्ड इको निवडा. जास्त घाण असल्यास हेवी ड्युटी + इको असा पर्याय वापरा.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

