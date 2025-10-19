अभ्यंगस्नान का करावे? फक्त परंपराच नव्हे तर शास्त्रीय कारणही आहे, मानसिक आरोग्याशीही आहे संबंध

Diwali 2025 Know Importance Of Abhyanga Snan: दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण. घराघरांत दिवाळीची रोषणाई केली जाते. महाराष्ट्रात तर दिवाळी म्हणजे फराळ, अभ्यंगस्नान आणि रांगोळीची परंपरा आहे. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी अभ्यंग स्नान केले जाते. पहाटे लवकर उठून अंगाला तेलाने मसाज करुन व उटणे लावून स्नान केले जाते. अभ्यंग स्नानाला धार्मिक महत्त्व असले तरी शास्त्रीय कारणदेखील आहे. अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व आपल्या आरोग्याशी जोडलेले आहे. जाणून घेऊयात अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व.
पावसाळा आणि त्यानंतरची ऑक्टोबर हिट यामुळं वातावरणात बदल होत असतात. तसंच, ऑक्टोबर हिटनंतर थंडी सुरू होते. साधारणतः थंडीत दिवाळी येते. त्यामुळं या दिवसांत अभ्यंगस्नान केले जाते. महाराष्ट्रात नरक चतुर्दशीला अभ्यंगस्नान केले जाते.दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणून अभ्यंग स्नानाचीही प्रथा आहे. नरकचतुर्दशीला अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व आहे. यंदा 19 ऑक्टोबर रोजी नरकचतुर्दशी आहे. जाणून घेऊयात त्याचे फायदे.
नरक चतुर्दशीच्या दिवशी यमराज आणि भगवान श्रीकृष्णाची पूजा केली जाते. तसंच,या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुर राक्षसाचा वध करून लोकांचे रक्षण केले, म्हणून या दिवसाला नरक चतुर्दशी म्हणतात आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा उत्सव साजरा केला जातो. या दिवशी पहाटे सूर्योदयापूर्वी उठून सुवासिक उटणे लावून 'अभ्यंगस्नान' करण्याची परंपरा आहे.
आयुर्वेदिक उटणे आणि तिळाचे तेल यांनी अभ्यंगस्नान केले जाते. अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारणे, त्वचा चमकदार बनवणे आणि वात नियंत्रित करणे यासारखे फायदे अभ्यंगस्नानाचे आहे. हे स्नान स्नायू आणि पेशींना सक्रिय करते, रक्त प्रवाह सुधारते आणि शरीराला ऊर्जा देते.
शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य: अभ्यंगस्नान शरीर आणि मनाला आराम देते, ऊर्जा आणि ताजेपणा देते आणि शरीरातील वात नियंत्रित करते.
त्वचेसाठी फायदेशीर: तेल मालिश केल्याने त्वचा चमकदार आणि मऊ होते, तसेच हायपर-पिग्मेंटेशनसारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते.
रक्त आणि ऊर्जेचा प्रवाह सुधारतो: यामुळे शरीरातील रक्त प्रवाह सुधारतो आणि शरीरातील ऊर्जा संतुलित राहते.
सकारात्मक ऊर्जा: हे स्नान शरीरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते आणि मन शुद्ध करते.
धार्मिक महत्त्व: नरकचतुर्दशीला केले जाणारे अभ्यंगस्नान 'नरकासुर' वधानंतर भगवान श्रीकृष्णाने दिलेल्या वरामुळे पवित्र मानले जाते. हे स्नान नरकापासून वाचवते अशी श्रद्धा आहे.
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)