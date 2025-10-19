English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभ्यंगस्नान का करावे? फक्त परंपराच नव्हे तर शास्त्रीय कारणही आहे, मानसिक आरोग्याशीही आहे संबंध

Diwali 2025 Know Importance Of Abhyanga Snan: दिवाळीत अभ्यंगस्नान करण्याची प्रथा आहे. अभ्यंगस्नानाचे अनेक फायदेही आहेत.ते जाणून घेऊयात

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 19, 2025, 01:19 PM IST
अभ्यंगस्नान का करावे? फक्त परंपराच नव्हे तर शास्त्रीय कारणही आहे, मानसिक आरोग्याशीही आहे संबंध
Diwali 2025 Know Importance Of Abhyanga Snan: दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा सण. घराघरांत दिवाळीची रोषणाई केली जाते. महाराष्ट्रात तर दिवाळी म्हणजे फराळ, अभ्यंगस्नान आणि रांगोळीची परंपरा आहे. नरकचतुर्दशीच्या दिवशी अभ्यंग स्नान केले जाते. पहाटे लवकर उठून  अंगाला तेलाने मसाज करुन व उटणे लावून स्नान केले जाते. अभ्यंग स्नानाला धार्मिक महत्त्व असले तरी शास्त्रीय कारणदेखील आहे. अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व आपल्या आरोग्याशी जोडलेले आहे. जाणून घेऊयात अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व. 

पावसाळा आणि त्यानंतरची ऑक्टोबर हिट यामुळं वातावरणात बदल होत असतात. तसंच, ऑक्टोबर हिटनंतर थंडी सुरू होते. साधारणतः थंडीत दिवाळी येते. त्यामुळं या दिवसांत अभ्यंगस्नान केले जाते. महाराष्ट्रात नरक चतुर्दशीला अभ्यंगस्नान केले जाते.दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणून अभ्यंग स्नानाचीही प्रथा आहे. नरकचतुर्दशीला अभ्यंग स्नानाचे महत्त्व आहे. यंदा 19 ऑक्टोबर रोजी नरकचतुर्दशी आहे. जाणून घेऊयात त्याचे फायदे. 

नरक चतुर्दशीचे महत्त्व

नरक चतुर्दशीच्या दिवशी यमराज आणि भगवान श्रीकृष्णाची पूजा केली जाते. तसंच,या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाने नरकासुर राक्षसाचा वध करून लोकांचे रक्षण केले, म्हणून या दिवसाला नरक चतुर्दशी म्हणतात आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा उत्सव साजरा केला जातो. या दिवशी पहाटे सूर्योदयापूर्वी उठून सुवासिक उटणे लावून 'अभ्यंगस्नान' करण्याची परंपरा आहे. 

अभ्यंगस्नान का केले जाते?

आयुर्वेदिक उटणे आणि तिळाचे तेल यांनी अभ्यंगस्नान केले जाते. अभ्यंगस्नानाचे महत्त्व शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारणे, त्वचा चमकदार बनवणे आणि वात नियंत्रित करणे यासारखे फायदे अभ्यंगस्नानाचे आहे. हे स्नान स्नायू आणि पेशींना सक्रिय करते, रक्त प्रवाह सुधारते आणि शरीराला ऊर्जा देते.

अभ्यंगस्नानाचे फायदे

शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य: अभ्यंगस्नान शरीर आणि मनाला आराम देते, ऊर्जा आणि ताजेपणा देते आणि शरीरातील वात नियंत्रित करते.

त्वचेसाठी फायदेशीर: तेल मालिश केल्याने त्वचा चमकदार आणि मऊ होते, तसेच हायपर-पिग्मेंटेशनसारख्या समस्या कमी होण्यास मदत होते.
रक्त आणि ऊर्जेचा प्रवाह सुधारतो: यामुळे शरीरातील रक्त प्रवाह सुधारतो आणि शरीरातील ऊर्जा संतुलित राहते.

सकारात्मक ऊर्जा: हे स्नान शरीरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते आणि मन शुद्ध करते.

धार्मिक महत्त्व: नरकचतुर्दशीला केले जाणारे अभ्यंगस्नान 'नरकासुर' वधानंतर भगवान श्रीकृष्णाने दिलेल्या वरामुळे पवित्र मानले जाते. हे स्नान नरकापासून वाचवते अशी श्रद्धा आहे. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

