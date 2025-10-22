English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 22, 2025, 08:00 AM IST
दीपावलीच्या साडेतीन महत्त्वाच्या तिथींमध्ये एक 'दिवाळी पाडवा' मुलांना न चुकता सांगा 'ही' कथा?

दिवाळी हा सण उत्साहाचा आणि मांगल्याचा दिवस आहे. हा सण लहान मुलांसाठी देखील खास आहे. मुलांना या सणाला भरपूर सुट्टी असते. त्यामुळे मुलांना या सणाबद्दल माहिती देणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. असं असताना पालकांनी मुलांना दिवाळीच्या 5 दिवसांचं महत्त्व सांगावं. आज बलिप्रतिपदा आणि दिवाळी पाडवा आहे. हे दोन्ही सण एकाच दिवशी का साजरे केला जातात. आपल्या हिंदू सणांचं काय महत्त्व आहे, हे मुलांना पालकांना सांगणे अत्यंत गरजेचं आहे. 

दरवर्षी, आश्विन महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी देवी लक्ष्मीची पूजा केल्यानंतर, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदेला दिवाळी पाडवा हा बलिप्रतिपदा म्हणून साजरा केला जातो. हा सण विशेषतः महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. महाराष्ट्रीय लोक हा दिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा करतात. या दिवसाचे महत्त्व अनेक पैलूंमध्ये स्पष्ट केले आहे, जसे की सोने खरेदी करणे, विवाहित महिलांनी त्यांच्या पतींसाठी आरती करणे आणि व्यावसायिकांसाठी वर्षाची सुरुवात. हे सर्व उपक्रम दिवाळी पाडव्याला केले जातात.

पाडव्याची पूजा पाच रंगी रांगोळी वापरून बालीची मूर्ती बनवून केली जाते. महाराष्ट्रीय लोक या दिवशी मराठीत "इडा, पीडा, ते होऊ दे आणि बालीचे राज्य येवो" असे म्हणत प्रार्थना करतात. दिव्यांच्या सणासोबत फटाके देखील प्रदर्शित केले जातात. हा दिवस तीन शुभ तिथींपैकी एक मानला जातो.

महाराष्ट्रातील सर्व सण, ज्यांना आपल्या कृषी संस्कृतीमुळे पौराणिक महत्त्व दिले जाते, ते प्रामुख्याने निसर्गावर आधारित आहेत. कार्तिक महिन्याची सुरुवात खूप महत्त्वाची मानली जाते कारण ती पौराणिक महत्त्व आणि कृषी संस्कृती दर्शवते.

बलिप्रतिपदेची कथा काय?

बलिप्रतिपदे हा एक महत्त्वाचा हिंदू सण आहे, कारण आपल्या संस्कृतीत यज्ञाला खूप महत्त्व आहे. बलिप्रतिपदेची कथा अशी आहे: राक्षस राजा बळी हा एक शक्तिशाली राजा होता, परंतु तो खूप दयाळू आणि उदात्त देखील होता. तो आपल्या प्रजेवर खूप प्रेम करत असे आणि त्यांच्या कल्याणाची नेहमीच काळजी घेत असे. राक्षस राजा हा भगवान विष्णूचा एक महान भक्त प्रल्हादचा नातू होता. आख्यायिका अशी आहे की राक्षस राजाने तपश्चर्येने स्वर्ग जिंकला. हळूहळू, राक्षस राजा स्वर्ग जिंकू लागला. बलीने स्वर्ग जिंकताच, देव घाबरले आणि त्यांच्या अफाट शक्तीमुळे त्यांचे रूप बदलून स्वर्गातून पळून गेले.

बलीने आपल्या आयुष्यातील शेवटचा अश्वमेध केला तेव्हा, भगवान इंद्राने संधी साधली आणि विष्णूला बळीच्या क्रोधापासून स्वर्गाचे रक्षण करण्याची विनंती केली. कारण जर हा यज्ञ पूर्ण झाला तर यज्ञाच्या पुण्यद्वारे बलिराजाला इंद्राचे स्थान प्राप्त होईल आणि देवांना त्याच्या राज्यात असुरक्षित वाटेल. म्हणून, भगवान विष्णू, त्यांच्या वामन अवतारात, एका बटूचे रूप धारण करून बळीकडे गेले आणि एका दुःखी पुरूषाच्या रूपात आले. बाली त्यांच्या दानशूरपणा आणि दानधर्मासाठी प्रसिद्ध होता, म्हणून त्यांनी बटूची इच्छा मान्य केली. जेव्हा भगवान विष्णूने हे भव्य रूप धारण केले तेव्हा त्यांच्या भव्य रूपाने संपूर्ण विश्व व्यापले आणि बालीच्या क्रोधापासून पीडित असलेल्या सर्वांना वाचवले. विष्णूने असेही घोषित केले की बालीची भक्ती आणि उदारता बलिप्रतिपदा म्हणून ओळखली जाईल.

गोवर्धन पूजा कशी केली जाते?

शेणाने गोवर्धन पर्वत बनवून, त्यावर श्रीकृष्ण, इंद्र, गायी-वासरांच्या चित्रे मांडतात. त्यांची पूजा करतात. पूर्वी इंद्रपूजा होती, पण कृष्णाने गोवर्धन पूजेची शिकवण दिली. यानंतर अन्नकूट (अनेक पदार्थांचे सहभोजन) केले जाते. 

विविध समाजांमध्ये पाडवा कसा साजरा होतो?

कोकणात: शेतकरी घर-गोठा झेंडू फुलांनी सजवतात, गुरांना ओवाळतात.
मराठवाड्यात: गुरांना दिवटीने ओवाळणे, पुरणपोळी स्वयंपाक.
धनगर समाजात: मेंढ्यांच्या स्पर्धा, लग्न सोहळे.
आदिवासी समाजात: 'ढोर उठवणे' (गुरे बळीराजाच्या नावाने पळवणे) आजार टाळण्यासाठी.

दिवाळी पाडवा कसा साजरा करतात?

पूजा आणि विधी: बळीची पूजा (रांगोळीत प्रतिमा काढून), गोवर्धन पूजा (शेणाचा पर्वत बनवून श्रीकृष्ण, गायींची पूजा), कालभैरव पूजा.
परंपरा: सुवासिनी (विवाहित स्त्रिया) पती किंवा वडिलांना तेल-उटणे लावून स्नान करवतात आणि ओवाळतात. व्यापारी वही पूजन करतात. गायी-म्हशींना सजवून मिरवणूक काढतात.
प्रसाद आणि खाद्य: पुरणपोळी, ताक, अन्नकूट (सहभोजन). कोकणात शेणाने गोठा सजवणे, मराठवाड्यात शेण दगड्या बनवणे.
इतर: फटाके, दीपोत्सव, सोने खरेदी आणि मीठ विक्री (शुभशकूनासाठी). 

2025 मध्ये गोवर्धन पूजा महत्त्वाची

कॅलेंडरनुसार, या वर्षी गोवर्धन पूजा बुधवार, 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी साजरी केली जाईल. याला अन्नकुट पूजा असेही म्हणतात. हा सण देशभरात भक्तीने साजरा केला जातो. परंतु भगवान श्रीकृष्णाचे घर असलेल्या ब्रज प्रदेशात त्याचे विशेष महत्त्व आहे. तेथे हा सण मोठ्या उत्साहाने, भक्तीने आणि पारंपारिक रीतिरिवाजांनी साजरा केला जातो.

ज्योतिष आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, गोवर्धन पूजामध्ये वापरले जाणारे शेण विशेष महत्त्व आहे. म्हणून, पूजा नंतर ते कचऱ्यात किंवा अशुद्ध ठिकाणी फेकणे अशुभ मानले जाते. तुमची पूजा पूर्ण झाल्यावर, गोवर्धन पर्वत दिवसभर तसेच राहू द्या. संध्याकाळी, ते काळजीपूर्वक गोळा करा आणि स्वच्छ जागी ठेवा.  मुलांना या दिवसाचे महत्त्व पालकांनी सांगावे जेणे करुन हे सण साजरे होताना त्यांना त्या मागची पार्श्वभूमी लक्षात राहील.   

