फटाक्यांचा धूर, लाईट्स.. दिवाळीत 'अशी' घ्या डोळ्यांची काळजी! तज्ञांकडून जाणून घ्या टिप्स

How to Protect Your Eyes from Smoke, Soot, and Screen Time This Diwali: दिवाळीदरम्यान डोळ्यांना विविध समस्या आणि दुखापतींचा धोका असतो. त्यामुळे दृष्टीला त्रास होऊ शकतो किंवा डोळ्यांना कायमची दुखापत होऊन दृष्टी जाण्याचीही शक्यता असते. फटाक्यांचा धूर, काजळी किंवा त्यातल्या रसायनांमुळे डोळ्यांमधे कोरडेपणा, खाज, पाणी येणे, थकवा जाणवणे, ताण येणे अशा समस्या तयार होतात. काही गंभीर उदाहरणांमधे फटाक्यांमुळे डोळ्यांना थेट इजा होऊन कॉर्निया किंवा रेटिनाला दुखापत होऊ शकते. दिवाळीत होणाऱ्या डोळ्यांच्या बहुतेक समस्या सोप्या आणि प्रभावी संरक्षक उपायांसह टाळता येऊ शकतात. या दिवाळीत डोळे निरोगी व सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुढील 10 स्टेप्सचा अवलंब करा. या स्टेप्स - डॉ. मिनल कान्हेरे, कॉर्निया, कॅटरॅक् आणि रिफ्रॅक्टिव्ह सर्जन, आयुष आय क्लिनिक, ए युनिट ऑफ डॉ अग्रवालस् आय हॉस्पिटल, चेंबूर यांनी दिल्या आहेत.
1. संरक्षक चष्मा घाला – डोळे सुरक्षित ठेवण्यासाठीचा हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे. यामुळे डोळ्यांचे धूळ, काजळी व धुरापासून संरक्षण होते, शिवाय फटक्यांमुळे थेट इजा किंवा भाजण्यापासून संरक्षण होतं.
2. फटाक्यांकडे थेट पाहाणं टाळा. कारण त्यामुळे डोळ्यांना खाज येणे, पाणी येणे, प्रकाशामुळे त्रास होणे आणि दृष्टी धूसर होणे असे प्रकार होऊ शकतात.
3. स्पार्कलर्ससारखे फटाके चेहरा व डोळ्यांच्या अगदी जवळ धरू नका. त्यातून येणारा धूर डोळ्यांसाठी हानीकारक असतो.
4. दिवे काळजीपूर्वक धरा, कारण गरम तेल किंवा मेण डोळ्यात गेल्यास भाजू शकतं.
5. कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरणे टाळा, कारण त्यामुळे खाज येणे, कोरडेपणा शिवाय दिवाळीत हवेत खूप धूर व धूळ असल्यामुळे कॉर्नियाला संसर्ग होऊ शकतो.
6. फटाके उडवत असताना त्याच हात किंवा बोटांनी डोळे चोळू नका. कारण हातावर असलेली धूळ, रसायने, विषारी घटक डोळ्यात जाऊ शकतात. फटाके उडवल्यानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवा.
7. स्क्रीनचा अतीवापर टाळा. प्रखर प्रकाश आणि फटाक्यांमुळे डोळ्यांवर आधीच ताण आलेला असतो. डोळ्यांना शक्य तितका आराम द्या.
8. डोळ्यांना ल्युब्रिकेशन व आराम देण्यासाठी आर्टिफिशियल टीयर्स वापरा. त्यामुळे धूर किंवा धुळीचे घातक परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच डोळ्यांमधून हवेतील काजळी आणि रसायने बाहेर काढण्यास मदत मिळते.
9. मुलांची काळजी घ्या. मुले संरक्षक आयवेयर घालतील याची खात्री करा व ते फटाके उडवत असताना देखरेख करा.
10. फटाक्यांमुळे डोळ्यात धूळ, ठिणगी, धूर किंवा कण केल्यास डोळे लगेच स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि ऑप्थमोलॉजिस्टची तातडीने भेट घ्या.