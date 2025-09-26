DMart Secret: मॅगी, साबण ते कपड्यांपर्यंत सर्व स्वस्त; तरी डिमार्ट कसं राहतं फायद्यात? समोर आल सिक्रेट!

Dmart Selling Secrets: डीमार्ट आपल्या कमी किमतींसाठी प्रसिद्ध आहे. आपल्या खास स्ट्रॅटर्जीमुळे डीमार्टकडून ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती वस्तू मिळतात. यातून कंपनीही फायद्यात राहते. ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू देऊन कंपनीला मोठा नफा कसा मिळतो? यामागे काय सिक्रेट्स आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया.
डीमार्ट थेट कारखान्यांमधून मोठ्या प्रमाणात वस्तू खरेदी करते. उदाहरणार्थ, मॅगीसारख्या उत्पादनांची खरेदी छापील किमतीपेक्षा कमी दरात होते. यामुळे डीमार्टला कमी किमतीत वस्तू विकता येतात. छोट्या दुकानदारांना घाऊक विक्रेत्यांकडून 13-14 रुपयांना मॅगी मिळते, तर डीमार्टला मोठ्या खरेदीमुळे ती स्वस्तात मिळते. यातून त्यांचा नफा वाढतो आणि ग्राहकांना कमी किमतीत उत्पादने मिळतात.
डीमार्ट कमी नफा मार्जिनवर काम करते, पण जास्त विक्रीमुळे त्यांचा एकूण नफा वाढतो. उदाहरणार्थ, एखादे छोटे दुकान 100 मॅगी पॅकेट्स 14 रुपयांना विकते, प्रत्येकी 5 रुपये नफा, म्हणजे 500 रुपये. पण डीमार्ट 1,000 पॅकेट्स 10 रुपयांना विकते, प्रत्येकी 3 रुपये नफा, म्हणजे 3,000 रुपये. मोठी विक्री ही डीमार्टची ताकद आहे.
कमी किमतीमुळे ग्राहक डीमार्टकडे आकर्षित होतात. मॅगी स्वस्त मिळाल्याने ग्राहक दूध, चिप्ससारख्या इतर वस्तूही खरेदी करतात. यामुळे एकूण विक्री वाढते आणि डीमार्टचा महसूल वाढतो. परवडणाऱ्या किमती ग्राहकांची निष्ठा जिंकतात.
डीमार्टचे प्रभावी पुरवठा साखळी व्यवस्थापन खर्च कमी करते. मोठी दुकाने आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदीमुळे बाजारपेठेत त्यांचे वर्चस्व आहे. ही रणनीती डीमार्टला कमी किमती राखण्यास आणि दीर्घकालीन नफा मिळवण्यास मदत करते.
