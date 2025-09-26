English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
DMart Secret: मॅगी, साबण ते कपड्यांपर्यंत सर्व स्वस्त; तरी डिमार्ट कसं राहतं फायद्यात? समोर आल सिक्रेट!

 Dmart Selling Secrets: खास स्ट्रॅटर्जीमुळे डीमार्टकडून ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती वस्तू मिळतात.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 26, 2025, 12:26 PM IST
डीमार्ट सिक्रेट

Dmart Selling Secrets: डीमार्ट आपल्या कमी किमतींसाठी प्रसिद्ध आहे. आपल्या खास स्ट्रॅटर्जीमुळे डीमार्टकडून ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमती वस्तू मिळतात. यातून कंपनीही फायद्यात राहते. ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू देऊन कंपनीला मोठा नफा कसा मिळतो? यामागे काय सिक्रेट्स आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

मोठ्या प्रमाणात खरेदी आणि सवलत

डीमार्ट थेट कारखान्यांमधून मोठ्या प्रमाणात वस्तू खरेदी करते. उदाहरणार्थ, मॅगीसारख्या उत्पादनांची खरेदी छापील किमतीपेक्षा कमी दरात होते. यामुळे डीमार्टला कमी किमतीत वस्तू विकता येतात. छोट्या दुकानदारांना घाऊक विक्रेत्यांकडून 13-14 रुपयांना मॅगी मिळते, तर डीमार्टला मोठ्या खरेदीमुळे ती स्वस्तात मिळते. यातून त्यांचा नफा वाढतो आणि ग्राहकांना कमी किमतीत उत्पादने मिळतात.

कमी मार्जिन, जास्त विक्री

डीमार्ट कमी नफा मार्जिनवर काम करते, पण जास्त विक्रीमुळे त्यांचा एकूण नफा वाढतो. उदाहरणार्थ, एखादे छोटे दुकान 100 मॅगी पॅकेट्स 14 रुपयांना विकते, प्रत्येकी 5 रुपये नफा, म्हणजे 500 रुपये. पण डीमार्ट 1,000 पॅकेट्स 10 रुपयांना विकते, प्रत्येकी 3 रुपये नफा, म्हणजे 3,000 रुपये. मोठी विक्री ही डीमार्टची ताकद आहे.

ग्राहक होतात आकर्षित

कमी किमतीमुळे ग्राहक डीमार्टकडे आकर्षित होतात. मॅगी स्वस्त मिळाल्याने ग्राहक दूध, चिप्ससारख्या इतर वस्तूही खरेदी करतात. यामुळे एकूण विक्री वाढते आणि डीमार्टचा महसूल वाढतो. परवडणाऱ्या किमती ग्राहकांची निष्ठा जिंकतात.

मजबूत पुरवठा साखळी

डीमार्टचे प्रभावी पुरवठा साखळी व्यवस्थापन खर्च कमी करते. मोठी दुकाने आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदीमुळे बाजारपेठेत त्यांचे वर्चस्व आहे. ही रणनीती डीमार्टला कमी किमती राखण्यास आणि दीर्घकालीन नफा मिळवण्यास मदत करते.

FAQ

प्रश्न: डीमार्ट कमी किमतीत वस्तू विकूनही जास्त नफा कसा कमावते?

उत्तर: डीमार्ट थेट कारखान्यांमधून मोठ्या प्रमाणात वस्तू स्वस्तात खरेदी करते आणि कमी नफा मार्जिनवर जास्त विक्री करते. उदाहरणार्थ, 1,000 मॅगी पॅकेट्स 10 रुपयांना विकून, प्रत्येकी 3 रुपये नफा मिळवून, एकूण 3,000 रुपये नफा मिळतो, जो छोट्या दुकानांपेक्षा जास्त आहे.

प्रश्न: डीमार्टच्या कमी किमती ग्राहकांना कसा फायदा देतात?

उत्तर: डीमार्ट कमी किमतीत वस्तू विकते, जसे की मॅगी, ज्यामुळे ग्राहकांना आकर्षण वाटते. यामुळे ते इतर वस्तूही खरेदी करतात, ज्याने डीमार्टची विक्री आणि ग्राहकांची निष्ठा वाढते.

प्रश्न: डीमार्टच्या यशामागील मुख्य रणनीती कोणती आहे?

उत्तर: डीमार्ट मोठ्या प्रमाणात खरेदी, कमी मार्जिन-जास्त विक्री धोरण आणि मजबूत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन वापरते. यामुळे खर्च कमी होतो आणि कमी किमतीत वस्तू विकूनही जास्त नफा मिळतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

