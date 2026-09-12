गॅस स्टोव्ह पेटवल्यावर ज्योतीचा रंग नक्की पाहा; निळी नसेल तर 'हे' संकेत करू नका दुर्लक्ष!

स्वयंपाकघरात रोज वापरल्या जाणाऱ्या गॅस स्टोव्हकडे आपण अनेकदा फक्त स्वयंपाकाचे साधन म्हणून पाहतो. मात्र, स्टोव्ह पेटवल्यानंतर दिसणाऱ्या ज्योतीचा रंगही त्याची कार्यक्षमता आणि सुरक्षिततेबाबत काही महत्त्वाचे संकेत देऊ शकतो. आज आपण अन्न किती शुद्ध आहे, त्यात भेसळ आहे का, याकडे विशेष लक्ष देतो. पण ज्या स्टोव्हवर हे अन्न शिजतं, त्याची अवस्था तपासणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. पुढच्या वेळी गॅस पेटवताना ज्योतीचा रंग एकदा जरूर तपासा.
गॅस पेटवल्यावर ज्योत स्वच्छ निळी दिसत असेल, तर गॅस आणि ऑक्सिजनचे ज्वलनासाठी योग्य प्रमाण असल्याचे सामान्यतः मानले जाते. अशा वेळी गॅसचे ज्वलन अधिक कार्यक्षम पद्धतीने होते आणि स्टोव्ह अपेक्षेप्रमाणे काम करतो.
ज्योत नेहमीपेक्षा पिवळी किंवा नारिंगी दिसत असेल, तर बर्नरमध्ये धूळ-मळ साचलेला असू शकतो किंवा गॅस आणि हवेचे मिश्रण योग्य प्रकारे होत नसण्याची शक्यता असते. अशा वेळी बर्नरची छिद्रं आणि स्टोव्हची स्वच्छता तपासणे योग्य ठरते. ज्योत सतत पिवळी राहत असेल, तर तज्ज्ञांकडून स्टोव्ह तपासून घेणे अधिक सुरक्षित.
ज्योत असामान्यपणे लालसर दिसत असेल किंवा ज्वलनात मोठा बदल जाणवत असेल, तर स्टोव्हची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे. गॅस बंद करून परिसर हवेशीर करा आणि समस्या कायम राहिल्यास गॅस स्टोव्ह किंवा गॅस कनेक्शन तज्ज्ञांकडून तपासून घ्या.
हिरवट रंगाची ज्योत सामान्य मानली जात नाही. बर्नरवर साचलेली घाण, काही रासायनिक पदार्थ किंवा साफसफाईच्या उत्पादनांचे अवशेष यामुळे ज्योतीच्या रंगात बदल होऊ शकतो. बर्नर व्यवस्थित स्वच्छ करूनही हिरवा रंग कायम राहिल्यास स्टोव्हची तपासणी करून घेणे चांगले.
ज्योतीमध्ये निळ्यासोबत नारिंगी रंगही दिसत असेल, तर बर्नरच्या छिद्रांमध्ये मळ साचला असण्याची शक्यता आहे. बर्नर काढून योग्य पद्धतीने स्वच्छ केल्यानंतर ज्योत पुन्हा निळी होऊ शकते.
ज्योत खूप फिकी किंवा पांढरट दिसत असेल, तर बर्नरमध्ये हवेचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्टोव्हची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
एक गोष्ट लक्षात ठेवा: ज्योतीचा रंग हा स्टोव्हची स्थिती समजून घेण्यासाठी एक प्राथमिक संकेत आहे. रंग असामान्य दिसत राहिल्यास स्वतः गॅस कनेक्शनमध्ये बदल करण्यापेक्षा प्रशिक्षित गॅस तंत्रज्ञाकडून तपासणी करून घेणे सुरक्षित आहे.