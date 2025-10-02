English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
.. म्हणून अनाथाश्रमात मुलांचा वाढदिवस साजरा करु नका, जाणून घ्या कारण

अनेक पालक आपल्या मुलांचा वाढदिवस अनाथाश्रमात साजरा करण्याचा विचार करतात. पण हे असं करणं योग्य आहे का? याचे होणारे परिणाम समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 2, 2025, 10:19 PM IST
Why Parents celebrate children birthday at orphanage

आजकाल पालक मुलांचा वाढदिवस साजरा करताना अनेक गोष्टींचा विचार करतात. काहीजण मुलांसाठी वेगवेगळे बर्थ डे सेलीब्रेशन प्लान करतात. तर काहीजण मुलांचा वाढदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा करायचा म्हणून विचार करतात. यामध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात वाढदिवस साजरा करणे तसेच आऊटिंगाल जाऊन वाढदिवस साजरा करणं असे पर्याय असतात. पण काही खास पालक मुलांना सामाजिक भान शिकवण्याच्या हेतूने एखाद्या अनाथाश्रमात वाढदिवस साजरा करतात. पण अशा पद्धतीने अनाथाश्रमात वाढदिवस साजरा करणं योग्य आहे का? 

पालक दोघेही कामाला असतात. अशावेळी मुलांवर छोट्या छोट्या गोष्टीमधून संस्कार करण्याचा पालकांचा प्रयत्न असतो. मुलांवर सामाजिक संस्कार घडावेत यासाठी पालक वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. मुलांमध्ये कृतज्ञतेची भावना निर्माण व्हावी हा यामागचा खरा उद्देश असतो. 

कृतज्ञता, दया, सेवाभाव

मुलांना अनाथाश्रमात नेण्यामागे पालकांचा विचार असतो की, मुलांमध्ये कृतज्ञता, दया आणि सेवाभाव निर्माण व्हावा. मुलांमध्ये एकमेकांसोबत वाटून घेण्याची वृत्ती रुजवण्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्यामध्ये एकमेकांबद्दल दया, सेवाभाव निर्माण करायचा असतो. या उद्देशाने अनेक पालक मुलांचा वाढदिवस अनाथाश्रमात साजरा करतात. 

मुलांना पडतो हा प्रश्न 

अनाथाश्रमात असलेल्या मुलांना जेव्हा असा वाढदिवस साजरा होतो. तेव्हा प्रश्न पडतो की, आपला वाढदिवस कधी साजरा होणार, तसेच या मुलांसाठी त्यांचा असा परिवार कुठे असेल असा प्रश्न पडतो. यामुळे त्यांच्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होते. माझ्या वाढदिवसाला कोण शुभेच्छा देईल? माझा वाढदिवस तरी या लोकांच्या लक्षात येईल का? 

प्रेम शोधत असतात 

अनाथाश्रमातील मुलं अशा कुटुंबाकडे बघून प्रेम शोधत असतात. वाढदिवस साजरा केल्या जाणाऱ्या मुलाचं खूप कौतुक होतं. मग ही मुलं आपल्या पालकांचं प्रेम शोधत असतात. आपले पालक कुठे असतील, आपल्यासोबतच असं का झालं? यासारखे एक ना अनेक प्रश्न या मुलांना पडतात. माझ्याकडे मिठी मारायला माझी माणसं नाहीत. 

माझं कुटुंब कुठे आहे 

अनाथाश्रमात राहणाऱ्या मुलांसाठी कुटूंब, आई-वडील या गोष्टी नसतात. आणि कुटुंब असलं तर या सगळ्या गोष्टी मिळतात. पण माझं कुटुंब कुठे आहे? हा प्रश्न अनाथाश्रमातील मुलांना पडतो. 

नसलेल्या गोष्टींची आठवण 

यामुळे अनाथाश्रमातील मुलांना आपल्याकडे कोणत्या गोष्टीची कमतरता आहे याची प्रकर्षाने जाणीव होते. तसेच असा समारंभामुळे मुलांमध्ये कटूता निर्माण होते. तसेच त्यांच्यामध्ये राग आणि द्वेष निर्माण होतो. निःस्वार्थ मदत करणं महत्त्वाचं पण यामुळे समोरच्या व्यक्तीला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या.  

