प्रवासात उलट्या आणि मळमळ होते? 'हा' घरगुती उपाय ठरु शकतो फायदेशीर, जाणून घ्या सविस्तर

motion sickness home remedies : कारमध्ये किंवा बसमध्ये अनेकांना बसल्यावर त्रास होतो, अनेकजण जेव्हा कार किंवा बसमध्ये बसल्यावर तेथील येणाऱ्या वासामुळे त्यांना मळमळल्यासारखे होते. जर एखाद्या व्यक्तीला कार किंवा बसमधून लांबचा प्रवास करायचा असल्यास अशावेळी त्यांना मग प्रवासाचा फार त्रास होतो. प्रवासामध्ये अनेकदा मळमळल्यामुळे उलटी देखील होते आणि शरीर पूर्णपणे अशक्त होते. यावेळी मग काही लोकांना एका मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागतो. प्रवासामध्ये गाडीत किंवा बसमध्ये चढताच मळमळ आणि उलट्या होणे याला 'मोशन सिकनेस' म्हणतात. मग हे रोखण्यासाठी आज जो उपाय आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत तो तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतो.
गाडीमध्ये उलट्या, मळमळ आणि प्रचंड थकवा प्रवासाची मजा देखील खराब होते, अशावेळी घरातले मोठे सदस्य हे अनेक घरगुती उपाय सांगायला सुरुवात करतात. अनेकदा हे घरगुती उपाय हे प्रभावी ठरतीलच असे नाही, लिंबू किंवा इतर औषधी वनस्पती चाटल्याने थोडा आराम मिळू शकतो, पण त्यामुळे चक्कर थांबणार नाही. जर तुम्हाला प्रवासामध्ये मळमळीचा त्रास होत असेल तर तुम्हाला जवळच्या या झाडाचे पान वापरा आणि तुम्हाला प्रवासातील मळमळीचा त्रास पुन्हा कधीही होणार नाही.
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असे अनेक प्लॅन असतात जे आपण अनेक दिवसांपासून करत असतो, अशावेळी जर आपण कारने किंवा बसने प्रवास करणार तर मग आधीच तयारी करून ठेवणे शहाणपणाचे ठरते. प्रवास करताना तुमची मळमळ थांबवण्यासाठी आकचे पान खूप मदत करू शकते. आकच्या पानाला मंदार, अर्क आणि अकाउआ या नावाने देखील ओळखले जाते. मग आता या झाडाची पाने तुम्हाला कुठे मिळणार असा प्रश्न तुम्हाला असेल. हे झाड तुम्हाला उद्यानांमध्ये किंवा रस्त्याच्या कडेला वाढलेले सहज आढळेल. याची पाने बरीच जाड असतात आणि झाड दिसायला लहान आणि दाट असते या झाडाला फुले देखील येतात.
जर तुम्हाला बसमध्ये किंवा कारमध्ये मळमळ होत असेल तर मग तुम्ही ताजी आकची पाने तोडून ती तुमच्या सँडल किंवा बुटांमध्ये ठेवू शकता. पान तुमच्या तळपायांना लागले पाहिजे. तुम्ही त्यावर मोजे घालू शकता किंवा फक्त तुमच्या सँडल किंवा बुटांचा वापर करू शकता. हे तुम्हाला प्रवासामध्ये फायदेशीर ठरु शकते.
टीप: प्रवासातील मळमळीसाठी ओकची पाने वापरणे ही एक पारंपरिक पद्धत आहे. याला समर्थन देणारा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.