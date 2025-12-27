English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Google वर एकदा '67' सर्च करून तर बघा! स्क्रीनवर जे दिसते त्याने व्हाल आश्चर्यचकित

What happens if you type 67 on Google and search: तुम्ही कधी गुगल सर्च बारमध्ये '67' टाइप करून बघितले आहे का? जर नसेल, तर पुढच्या वेळी प्रयत्न करा आणि एक मज्जेशीर गोष्ट बघा. जेव्हा तुम्ही तुमच्या गुगलबार वर '67' टाइप करता तेव्हा स्क्रीनवरील निकाल एका सेकंदासाठी थक्क करणारे असतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 27, 2025, 01:10 PM IST
Google Screen Shake Search 67: गुगल हे सर्वात मोठं सर्च इंजिन आहे. गुगलवरती नेहमीच काही ना काही इंटरेस्टिंग अपडेट्स येत असतात. अशीच एका इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे गुगलवर '67' करणे.  तुम्ही कधी गुगल सर्च बारमध्ये '67' टाइप केले आहे का? आता तुम्ही म्हणाल याने काय होणार? तर  प्रयत्न करा आणि आश्चर्याचकित होण्यासाठी तयार राहा. खरं तर, जेव्हा तुम्ही गुगलवर '67' किंवा '6-7' शोधता तेव्हा तुमच्या स्क्रीनवरील निकाल एका सेकंदासाठी थक्क करणारे असतात. '67' किंवा  '6-7' सर्च रिझल्ट्स येताच, गुगल पेज अचानक काही सेकंदांसाठी हलू लागते. संपूर्ण स्क्रीन थरथरत असल्यासारखे दिसते. या हालचालीमुळे अनेक वापरकर्ते क्षणभर घाबरतात आणि त्यांना वाटते की त्यांच्या फोन किंवा लॅपटॉपमध्ये काहीतरी गडबड आहे. पण यामागे काही खास कारण आहे, चला ते जाणून घेऊयात. 

काय आहे 67 ट्रेंड? 

या ट्रेंडची सुरुवात 2024 मध्ये फिलाडेल्फियाचे रॅपर स्क्रिला यांच्या "डूट डूट (6-7)" या गाण्याने झाली. हा वाक्यांश विचित्र आणि अर्थहीन वाटू शकतो, परंतु सोशल मीडियावर तरुणांमध्ये काही काळात लोकप्रिय झाला. 6 फूट 7 इंच उंचीचा एनबीए खेळाडू लामेलो बॉल आल्याने या कार्यक्रमाची चर्चा आणखी वाढली.

6-7 ची लोकप्रियता यावरून मोजता येते की शब्दकोशाने 6-7 ला वर्षातील सर्वात लोकप्रिय शब्द म्हणून मानले आहे. तज्ञांच्या मते, हा ब्रेनरॉट स्लॅंगचा एक भाग आहे, ज्याला काही अर्थ नाही परंतु तो फक्त मनोरंजन आणि सोशल मीडियावरील सहभागासाठी वापरला जातो.

काय मग तुम्ही ट्राय करून बघितलं की नाही या '67'  ट्रेंडला. 

 

