मक्याची भाकरी खाल्ल्याने खरंच वजन कमी होते का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Corn Roti For Weight Loss : आपल्या सर्वांनाच एक स्लिम-फिट बॉडी हवी असते. यासाठी अनेकजण नियमित व्यायम करतात, जीमला जातात पण काहीवेळा यासगळ्याचा हवा तसा परिणाम दिसून येत नाही. यापैकी काही लोक असेही आहेत जे, व्यायाम आणि जीमला कंटाळून वजन कमी झटपट वजन कमी करण्यासाठी मेडिकल ट्रिटमेटची मदत घेत आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का की, व्यायामाशिवाय तुम्ही रोज घेत असलेला आहारही वजन कमी करण्यात मोठी भूमिका निभावतो. एक्सपर्ट्सच्या मते व्यायाम आणि जीमसह तुम्ही तुमच्या आहारात योग्य धान्यांचा समावेश केल्यास वजन वेगाने कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
रोजच्या आहारातील गहू, तांदूळ या धान्यांशिवाय असे एक धान्य आहे जे वेगाने वजन कमी करण्यास मदत करू शकते. याशिवाय आरोग्यालाही अनेक फायदे मिळतील. भारतात प्रत्येक घरात जेवताना चपाती किंवा भाकरी बनवली जाते. ज्यासाठी गहू, तांदूळ, बाजरी, नाचणी, ज्वारी या धान्यांचा वापर केला जातो. पण याशिवाय मकाही एक असे धान्य आहे जे तुम्ही भाकरी बनवण्यासाठी वापरू शकता.
मक्याच्या भाकरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन बी असते. ज्यामुळे ही भाकरी खाल्ल्याने पोट जास्तकाळ भरलेले राहते आणि अतिरिक्त खाणे टाळले जाते. यामध्ये असलेले कॉम्पलेक्स, कार्ब्स शरिरात ऊर्जा निर्माण करण्याचे कार्य करतात, ज्यामुळे थकवा जाणवत नाही आणि संपूर्ण दिवस एनर्जेटिक राहचा येते.विशेषतः हिवाळ्यात मक्याची भाकरी खाल्ल्याने पचनसंस्था सुधारते आणि पोटाच्या समस्यांपासून सुटका होते. शिवाय एनीमियाला सामोरे जात असलेल्या रूग्णांना अधिक फायदेशीर ठरते ; कारण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आयरन असते जे रूग्णांना आजाराशी लढण्यास मदत करते.
मक्यामध्ये फायबरसह अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतरही आवश्यक व्हिटॅमिन असतात जे कोलेस्ट्रोल नियंत्रित ठेवण्यास उपयोगी पडतात. ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका होण्याची शक्यता कमी होते. तसेच ही भाकरी नियमितपणे खाल्ल्यास रक्तदाबही नियंत्रणात राहतो. मका व्हिटॅमिन ए, बी, कॉम्पलेक्स आणि मिनरल्सचा चांगला स्त्रोत आहे. वजन कमी करण्याशिवाय मक्यामध्ये असलेले अनेक पोषक तत्त्व त्वचेला उजळपणा देण्यास आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासही मदत करतात. हिवाळ्यात व्हायरल आजारांपासून दूर राहायचे असल्यास मक्याची भाकरी खाणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
1. एका मोठ्या भांड्यात गरजेनुसार मक्याचे पिठ घ्या.त्यात चिमूठभर मीठ आणि थोडे तेल किंवा तूप घाला.
2. नंतर पिठात हळूहळू गरम पाणी घाला. हवे असल्यास त्यात थोाडा ओवाही घालू शकता.
3. मिश्रण चांगले एकत्र करून पिठाचा गोळा तयार करा. 15-20 मिनिटे पिठ झाकून ठेवा.
4. काहीवेळाने गोल भाकरी तयार करून तव्यावर तूप किंवा तेलाच्या मदतीने सोनेरी रंग होईपर्यंत भाजून घ्या.
(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)