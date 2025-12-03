Mahaparinirvan Din Speech: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त भाषण करण्यासाठी 2 नमुने, 10 महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख

Mahaparinirvan Din Speech In Marathi: भारताचा इतिहास काही महान व्यक्तींनी घडवला आहे ज्यांनी समाजाची दिशा आणि परिस्थिती गहनपणे बदलली. डॉ. भीमराव आंबेडकर हे असेच एक व्यक्तिमत्व आहे, ज्यांचे जीवन भारतात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाच्या शोधासाठी समर्पित होते. 6 डिसेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण दिन आहे. त्यानिमित्ताने भाषणाचा एक सुंदर नमुना. तसेच या नमुन्यासोबत 10 महत्त्वाचे मुद्दे ज्याचा उल्लेख तुमच्या भाषणात आणि निबंधात करु शकता.
माननीय शिक्षक, मुख्यध्यापक, आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो,
आज आपण इथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त एकत्र जमलो आहोत. आजच्या दिवशी, ६ डिसेंबर १९५६ रोजी, बाबासाहेबांनी जगाचा निरोप घेतला. हा दिवस संपूर्ण भारतात अत्यंत आदराने आणि गंभीर वातावरणात पाळला जातो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एक नाव नसून ते एक विचार आहेत, एक प्रेरणा आहेत. त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांसाठी समर्पित केले.
शिक्षणाचे महत्त्व: बाबासाहेबांनी नेहमी 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हा मंत्र दिला. शिक्षणाशिवाय समाजाचा विकास होणार नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. त्यांनी स्वतः खूप शिक्षण घेतले आणि इतरांनाही प्रेरित केले.
संविधानाचे शिल्पकार: भारतीय संविधानाचे निर्माते म्हणून बाबासाहेबांची भूमिका अमूल्य आहे. त्यांनी लिहिलेल्या संविधानामुळेच आज आपण एका लोकशाही राष्ट्राचे नागरिक म्हणून समान हक्क उपभोगत आहोत. [1]
सामाजिक समता: समाजात रूढ असलेल्या जातीभेद आणि अस्पृश्यतेविरुद्ध त्यांनी अथक लढा दिला. त्यांनी धर्मांतर करून बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला, जेणेकरून लोकांना सन्मानाने जगता येईल.
निष्कर्ष:
महापरिनिर्वाण दिन हा केवळ बाबासाहेबांना आदरांजली वाहण्याचा दिवस नाही, तर त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याची आणि त्यांची शिकवण आपल्या जीवनात उतरवण्याची शपथ घेण्याचा दिवस आहे. त्यांच्या विचारांवर चालून एक समान आणि मजबूत भारत घडवणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.
चला, आपण सारे मिळून त्यांच्या स्वप्नातील भारत घडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहूया.
जय भीम! जय भारत!
प्रारंभ आणि अभिवादन: उपस्थित मान्यवर, शिक्षक आणि मित्रांना नमस्कार करून भाषणाची सुरुवात करणे आणि आजच्या दिवसाचे महत्त्व सांगणे (६ डिसेंबर - महापरिनिर्वाण दिन).
डॉ. आंबेडकरांचे स्मरण: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करणे.
'महापरिनिर्वाण' शब्दाचा अर्थ: बौद्ध धम्मातील 'महापरिनिर्वाण' या संकल्पनेचा संदर्भ देऊन, बाबासाहेबांनी जगाचा निरोप घेतल्याची माहिती देणे.
शिक्षणाचा संदेश: बाबासाहेबांनी दिलेला 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हा मूलमंत्र आणि शिक्षणाचे महत्त्व सांगणे.
भारतीय संविधानाचे योगदान: ते भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते, ज्यामुळे देशात लोकशाही आणि समानतेची स्थापना झाली, हे अधोरेखित करणे.
सामाजिक समतेचा लढा: अस्पृश्यता, जातीयता आणि विषमतेविरुद्ध त्यांनी केलेल्या अथक संघर्षावर प्रकाश टाकणे.
महिला सक्षमीकरण: महिलांच्या हक्कांसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी त्यांनी केलेले कायदे आणि प्रयत्न सांगणे (उदा. हिंदू कोड बिल).
बौद्ध धम्माचा स्वीकार: स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये खऱ्या अर्थाने जगण्यासाठी त्यांनी केलेला धम्मांतराचा निर्णय सांगणे.
आधुनिक भारताची निर्मिती: बाबासाहेबांचे विचार आधुनिक भारताच्या पायाभरणीत कसे महत्त्वाचे आहेत, हे स्पष्ट करणे.
निष्कर्ष आणि आवाहन: त्यांच्या विचारांवर चालण्याची आणि त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर जीवन जगण्याची प्रेरणा घेणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल, असा संदेश देऊन भाषणाचा शेवट करणे.