Mahaparinirvan Diwas 2025: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनातील तो क्षण, ज्याने संपूर्ण भारताचे भविष्य बदलले!

Dr. Babasaheb Ambedkar life events: भारताच्या इतिहासात अनेक चांगल्या-वाईट घटना होऊन गेल्या, ज्यांचा परिणाम आजही पहायला मिळतो. त्यातील काही घटना अशा होत्या ज्यांनी भारताचे भविष्य पूर्णपणे बदलून गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातील असा एक निर्णायक क्षण, जेव्हा त्यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. बाबासाहेबांच्या या निर्णयाने अनेक भारतीयांचे आयुष्य बदलले.
त्या काळातील जातीयवाद हा डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या जीवनातील सर्वात मोठा अडथळा होता. ते हिंदू असूनही केवळ दलित समाजात जन्मल्यामुळे त्यांना या संघर्षाला सामोरे जावे लागले. लहानपणी शाळेत दिली जाणारी वागणूक, बरोडा येथे नोकरी स्वीकारल्यानंतर जातीय भेदभावामुळे रहायला जागा न मिळणे, हिंदू ब्राम्हणांचे अत्याचार, सततची रोख-टोक या सर्व घटनांनी बाबासाहेबांना धर्मांतरण करण्यास भाग पाडले. त्यांनी ठरवले "मी हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही" आणि धर्मांतरण करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी वर्षानुवर्षे विविध धर्मांचा सखोल आणि तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यांच्या निर्णयामागे तत्त्वज्ञान, सामाजिक रचना, समानता, नैतिकता आणि मानवीमूल्ये हे सर्व घटक निर्णायक ठरले जे बौद्ध धर्मात त्यांना दिसले.
बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म स्वीकारण्याचा घेतलेला हा निर्णय केवळ एक धार्मिक बदल नव्हता; तो भारताच्या इतिहासातील मानवी स्वातंत्र्याचा, आत्मसन्मानाचा आणि सामाजिक समानतेचा क्रांतिकारी टप्पा होता. त्यांनी स्वतः अनुभवलेला जातीय छळ, अन्याय आणि विषमतेला उत्तर देणारा हा मार्ग होता. अखेर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर त्यांनी 5 लाख अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारत, नव्या विचारविश्वात प्रवेश केला.
महापरिनिर्वाण दिन आणि जयंतीच्या काळात या प्रसंगाची चर्चा अधिक तीव्र होते. कारण हा तोच क्षण होता, ज्याने एका व्यक्तीच्या नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्या विचारवाटा बदलल्या. दडपशाहीविरुद्ध शांतपणे संघर्ष कसा करावा याचा आदर्शही या प्रसंगातूनच रुजला गेला.
1.प्रश्न: बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्मच का स्वीकारला?
उत्तर: समता, मानवी हक्क, अहिंसा आणि नैतिकतेच्या मूल्यांशी बौद्ध तत्त्वज्ञान जुळत असल्याने हा मार्ग त्यांना सर्वात योग्य वाटला.
2.प्रश्न: 14 ऑक्टोबर 1956 हा दिवस ऐतिहासिक का मानला जातो?
उत्तर: या दिवशी दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांनी 5 लाख अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारून भारताच्या सामाजिक क्रांतीला नवे वळण दिले.
3.प्रश्न: महापरिनिर्वाण दिनी या प्रसंगाची आठवण का होते?
उत्तर: कारण धर्मांतराचा निर्णय हा बाबासाहेबांच्या संघर्ष, आत्मसन्मान आणि समाजपरिवर्तनाच्या प्रवासातील सर्वात प्रभावी क्षण मानला जातो.