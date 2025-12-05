English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mahaparinirvan diwas 2025: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जाणून घ्या दादर येथील 'चैत्यभूमीचा इतिहास'

Mahaparinirvan Diwas 6 December 2025 :महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लाखो अनुयायी दादर येथील चैत्यभूमीवर एकत्र येतात. जिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या स्मृतीसंस्थेचा इतिहास या लेखातून जाणून घ्या.

Updated: Dec 5, 2025, 01:47 PM IST
Mahaparinirvan diwas 2025: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त जाणून घ्या दादर येथील 'चैत्यभूमीचा इतिहास'

Know the history of Dadar Chaityabhumi: दरवर्षीप्रमाणे 6 डिसेंबर 2025 रोजी जगभरात महापरिनिर्वाण दिन साजरा केला जातो. बौद्ध धर्मात मृ्त्यू दिनाला 'महापरिनिर्वाण' दिन असे म्हटले जाते. 'निर्वाण' म्हणजे सर्व दुःख, मोह, राग, लोभ, तृष्णा यांपासून संपूर्ण मुक्ती. जेव्हा एखादी व्यक्ती भौतिक देह सोडते आणि पूर्ण शांतीच्या सर्वोच्च अवस्थेत विलीन होते, त्या अंतिम मुक्तीला 'महापरिनिर्वाण' असे म्हटले जाते. या दिवशी सर्व अनुयायी एकत्र येऊन महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना श्रद्धांजली वाहतात. यावेळी दादर येथील चैत्यभूमीवर मोठी गर्दी पहायला मिळते.

Add Zee News as a Preferred Source

अगदी 1-2 दिवसाआधीच अनुयायी या ठिकाणी भेट देण्यास सुरूवात करतात. दादरमध्ये स्थित असलेली ही चैत्यभूमी भारतीय संविधान, समानता आणि मानवी हक्कांवरील विश्वास ठेवणाऱ्या लाखो लोकांसाठी प्रेरणेचे स्थान आहे. दरवर्षी येथे होणारी गर्दी ही केवळ बाबासाहेबांच्या सन्मानाकरिता नव्हे तर त्यांच्या विचारांच्या सातत्याची खूण आहे. पण ही चैत्यभूमी कशी निर्माण झाली, या जागेचा इतिहास तुम्हाला माहित आहे का? चला तर मग महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने चैत्यभूमीबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

 

दादर येथील चैत्यभूमीची स्थापना कधी झाली?

दलित समाज, महिला, मुले आणि भारतावर होणाऱ्या अन्यायासाठी आयुष्यभर लढा दिल्यानंतर; 6 डिसेंबर 1956 रोजी बाबासाहेबांनी नवी दिल्ली येथे अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे अंत्यसंस्कार दादर चौपाटी परिसरात करण्यात आले. तेव्हा इथे केवळ एक समुद्रकिनारा होती. पण काही काळानंतर लाखो अनुयायी या ठिकाणी येऊ लागले, बुद्धवंदना करू लागले आणि बाबासाहेबांच्या विचारांशी नाळ जोडू लागले. हळूहळू अनुयायांसाठी या जागेचे रूपांतर एका ‘पवित्र स्थळात’ झाले. लाखो अनुयायांच्या मनात असेलेल्या या सन्मानजनक भावनेला मान देत त्या ठिकाणी चैत्यभूमी उभारण्याचा विचार मांडला गेला. पुढे 5 डिसेंबर 1971 रोजी दादर चैत्यभूमीचे अधिकृत लोकार्पण करण्यात आले.

 

दादर चैत्यभूमीचे स्वरूप काय आहे?

दादर येथील ही चैत्यभूमी एक शांत आणि पवित्र वास्तू आहे. येथील प्रमुख आकर्षण म्हणजे घुमटाकार बौद्ध स्तूप, जिथे बाबासाहेबांच्या अस्थिकलशाचे विसर्जन करण्यात आले होते. स्तूपाच्या रचनेत बौद्ध स्थापत्यशैलीचे साधेपण, समतोल आणि शांतीचे प्रतीक असलेली रचना दिसते. परिसरात धम्म सभागृह, बसण्यासाठी खुले प्रांगण, माहिती फलक, आणि बौद्ध धम्माचे विविध प्रतीकात्मक चिन्हे पाहायला मिळतात. येथील निळ्या, पांढऱ्या आणि सुवर्ण रंगसंगती बौद्ध परंपरेतील शांती आणि ज्ञानाचे प्रतीक मानली जाते.

 

चैत्यभूमीवर महापरिनिर्वाण दिन कसा साजरा केला जातो?

दरवर्षी येथे 6 डिसेंबरला महापरिनिर्वाण दिन अत्यंत श्रद्धेने साजरा केला जातो. पहाटेपासूनच देशभरातून लाखो अनुयायी चैत्यभूमीकडे गर्दी करण्यास सुरूवात करतात. चैत्यभूमीच्या परिसरात बुद्धवंदना, प्रार्थना, ध्यान आणि शांत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. अनेक स्वयंसेवी संस्था पाणी, अन्न, आरोग्यसेवा, वैद्यकीय मदत यांची व्यवस्था करतात. संपूर्ण परिसरात अनुशासन, संयम आणि आध्यात्मिक वातावरण अनुभवण्यास मिळते. लोक स्तूपासमोर नतमस्तक होत श्रद्धांजली अर्पण करतात आणि बाबासाहेबांच्या विचारांची आठवण करतात.

 

 

1.प्रश्न: चैत्यभूमीचे महत्त्व नेमके काय आहे?

उत्तर: चैत्यभूमी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मृतीस्थळ असून आंबेडकरी विचार, बौद्ध धम्म आणि समानतेच्या तत्त्वांचे प्रतीक मानले जाते.

 

2.प्रश्न: चैत्यभूमीची रचना बौद्ध स्थापत्यशैलीशी कशी जोडलेली आहे?

उत्तर: येथील गोलाकार स्तूप, साधी रंगसंगती आणि शांत परिसर हे बौद्ध वास्तुकलेतील शांती, समता आणि सरलतेचे प्रतीक दाखवतात.

 

3.प्रश्न: चैत्यभूमीवरील महापरिनिर्वाण दिन कसा असतो?

उत्तर: देशभरातील लाखो अनुयायी येथे येऊन बुद्धवंदना, प्रार्थना, ध्यान आणि बाबासाहेबांना श्रद्धांजली वाहतात; तसेच सामाजिक सेवा व सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले जातात.

About the Author
Tags:
#MahaparinirvanDin #DadarChaityabhoomi #DrAmbedkar

इतर बातम्या

मुंबई-पुणे अंतर 6 किमीने कमी होणार, प्रवासाची 30 मिनिटे वाच...

महाराष्ट्र बातम्या