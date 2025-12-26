घरगुती चवीचा खजिना; आंबट-गोड चिंचेच्या चटणीची सोपी आणि झटपट रेसिपी

हिवाळ्याची चाहूल लागताच घराघरात आंबट-गोड चवींनी भरलेले पारंपरिक पदार्थ आठवू लागतात. त्यातच खास स्थान आहे चिंचेच्या चटणीला आहे. साधी सामग्री, झटपट कृती आणि जेवणाची चव दुप्पट करणारी ही चटणी आजही मराठी स्वयंपाकघराची शान मानली जाते. पुरणपोळी, भाजी-भाकरी, वरण-भात किंवा साध्या पोळीबरोबरही चिंचेची चटणी अप्रतिम लागते. आज आपण पाहूया घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने करता येणारी चवदार चिंचेची चटणी रेसिपी.
चिंचेची चटणी चवदार रेसिपी
साहित्य
चिंच – अर्धी वाटी
गूळ – अर्धी वाटी (चवीनुसार)
जिरे – 1 चमचा
धणे – 1 चमचा
सुकी लाल मिरची – 2 ते 3
मीठ – चवीनुसार
तेल – 1 चमचा
हिंग – चिमूटभर
पाणी – आवश्यकतेनुसार
कृती
सर्वप्रथम चिंच कोमट पाण्यात भिजत ठेवा आणि त्याचा घट्ट कोळ काढून घ्या. कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात जिरे, धणे आणि सुकी मिरची हलक्या हाताने भाजून घ्या. आता यात हिंग घालून लगेच चिंचेचा कोळ घाला. मंद आचेवर मिश्रण चांगले ढवळत राहा. त्यात गूळ आणि मीठ घालून चटणी घट्ट होईपर्यंत शिजवा. आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालू शकता. चटणीला छान चमक आली की गॅस बंद करा. थंड झाल्यावर ही चटणी हवाबंद डब्यात भरून ठेवा.
हे ही वाचा: Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या
चिंचेची चटणी ही केवळ एक चव नाही, तर मराठी खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. आंबट-गोड, किंचित तिखट अशी तिची चव कोणत्याही जेवणाला खास बनवते. घरगुती साहित्य वापरून तयार केलेली ही चटणी आरोग्यासही उपयुक्त असून पचनशक्ती वाढवते. रोजच्या जेवणात थोडीशी चिंचेची चटणी घेतली, तर जेवणाचा आनंद नक्कीच दुप्पट होतो