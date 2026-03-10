LPG गॅस महाग झाला, गॅस शिवाय जेवण बनवण्याचे 5 पर्याय; कमी वेळात झटपट स्वयंपाक

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Options For LPG Gas: देशात सध्या स्वयंपाकासाठी वापरला जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचा तुटवडा भासत आहे. आणि किंमतीतही वाढ झाली आहे. अशात खर्च कसा वाचवायचा आणि गॅसचा वापर कमी करण्यासाठी काय करावे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 10, 2026, 07:24 PM IST
Know How to reduce gas consumption in the kitchen: गेल्या काही दिवसांपासून आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता भारतावरही होताना दिसत आहे. इराण-इस्रायलच्या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने भारतात एलपीजी गॅसची कमतरता भासत आहे. तसेच आता गॅसची किंमतही वाढली आहे. यामुळे आता 'तीन वेळेचे जेवण कसे शिजवायचे' तसेच हा प्रश्न सर्वच गृहीणींसमोर उभा राहिला आहे. अशावेळी तुम्ही चक्क गॅसचा वापर न करता ही खुशाल जेवण बनवू शकता. यासाठी 5 सोप्या टिप्स जाणून घ्या. 

एलपीजी गॅसशिवाय जेवण बनवणे शक्य आहे? 

एलपीजी गॅसच्या वाढत्या किंमतीमुळे महिनाभराच्या खर्चाचे संतुलन कसे ठेवायचे याबाबत सर्वजण चिंतित आहेत. पण आताच्या आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे बाजारात स्वयंपाक घरातील अनेक इलेक्ट्रॉनिक उकरणे उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे एलपीजीचा वापर कमी करता येऊ शकतो. मुंबईत अनेकजण त्यांच्या घरापासून दूर एकटे राहत असतात. अशावेळी गॅसचा खर्च टाळण्यासाठी ते अशाच उपकरणांचा वापर करतात. याचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ही उपकरणे विजेवर चालतात ज्यामुळे गॅससाठी वेगळे पैसे मोजावे लागत नाहीत तर, याचा खर्च वीज बिलातच जोडला जातो. 

 

इंडक्शन कुकटॉप

इंडक्शन कुकटॉप एलपीजी गॅससाठी एक उत्तम पर्याय आहे. हे विजेवर चालते आणि यातून येणारी उष्णता थेट भांड्यापर्यंत पोहोचते. ज्यामुळे स्वयंपाक लवकर होतो आणि वेळही वाचतो. हे उपकरण बाजारात 2,000 रुपयांपासून ते 5,000 रुपयांपर्यंतच्या किंमतीत उपलब्ध असते. तसेच हे एक वन टाईम इनव्हेस्टमेंट ठरू शकते. ज्यामुळे दर महिन्याला गॅससाठीचा होणारा खर्च टाळता येईल. 

 

इन्फ्रारेड कुकटॉप

इन्फ्रारेड कुकटॉप हे देखील स्वयंपाकासाठीचे एक विजेवर चालणारे उपकरण आहे. जे इंडक्शन कुकटॉप प्रमाणे काम करते. याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे यावर अन्न शिजवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे भांडे वापरता येते. 

 

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर

आणखी एक पर्याय म्हणजे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर. या कुकरमध्ये भात, डाळ, भाज्या आणि सूप शिजवणे अधिक सोपे होते. तसेच काही कुकरमध्ये टायमर आणि ऑटो-कुकिंग मोड देखील येतात. ज्यामुळे शिट्ट्या होण्याची वाट पाहत राहण्याची गरज भासत नाही, तुम्ही एकावेळी इतर कामेही करू शकता. 

 

मायक्रोवेव्ह

अनेकजण मायक्रोवेव्हचा वापर फक्त अन्न गरम करण्यासाठी करतात. पण कन्व्हेक्शन मायक्रोव्हेवचा वापर स्वयंपाक करण्यासाठी देखील करता येतो. बेकिंग, ग्रिल आणि इतर विविध प्रकारचे पदार्थ बनवण्यासाठी मायक्रोव्हेवचा वापर केला जाऊ शकतो. ज्यामुळे गॅसचा वापर लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकतो. 

 

एअर फ्रायर

एअर फ्रायर देखील एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. विशेष म्हणजे तुम्ही खुपच हेल्थ कॉन्शस असाल, तेलकट-तुपकट पदार्थ खाणे टाळत असाल तर हे उपकरण वापरणे तुमच्यासाठी अगदी उत्तम ठरणार आहे. याचा वापर करून अनेक चमचमीत पदार्थ बनवता येतात. 

