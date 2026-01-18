सकाळच्या नाश्त्यात दलिया खाल्ल्याने मिळतात 'हे' जबरदस्त फायदे, ऐकून व्हाल थक्क!

Eating Daliya In Breakfast Benefits: 'दिवसभर तुम्ही काहीही खा, पण सकाळचा नाश्ता व्यवस्थित करावा' असे तुम्ही घरातील मोठ्यांकडून अनेकदा ऐकले असेल. 'पण सकाळी सकाळी एवढं कोण खाणार' असं म्हणून याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. खरं तर सकाळच्या नाश्त्यामधून शरीराला जितकी ऊर्जा मिळते, तेवढी दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणातूनही नाही मिळत. सकाळच्या पौष्टिक नाश्त्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे दलिया. दलिया खाल्ल्याने शरीरास पोषण तर मिळतेच, आरोग्यही सुधारते आणि वजनही नियंत्रित राहते.
वजन नियंत्रणात राहते: दलियामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर असते. ज्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
पचनशक्ती सुधारते: पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि बद्धकोष्टतेच्या समस्या कमी होतात. अधिकाधिक आजार हे पोटाच्या थेट पोटाच्या समस्येशी जोडलेले असतात. त्यामुळे पोटाचे आरोग्य सुरक्षित राहणे आवश्यक आहे.
मधुमेह नियंत्रणात राहते: विशेष म्हणजे दलियामध्ये 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' कमी असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते. अचानक वाढत नाहीत. त्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी हा उत्तम नाश्ता आहे.
ऊर्जा मिळते: दलियामध्ये कॉम्पलेक्स कार्बोहायड्रेट्स असतात, ज्यामुळे शरीराला मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा मिळते आणि पूर्ण दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते.
हृदयाचे आरोग्य सुरक्षित राहते: दलिया खाल्ल्याने कॉलेस्ट्रोलची पातळी कमी होण्यास मदत होते, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुरक्षित राहते.
पोषक तत्त्वे: दिलियामध्ये प्रथिने, लोह आणि मॅग्नेशियम यांसारखी अनेक महत्त्वाची खनिजे असतात. जी शरीराच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत.
साहित्य: 1 वाटी दलिया, बारीक चिरेलला कांदा, टोमॅटो, गाजर, मटार, हळद, लाल तिखट, जिरे, मीठ, तूप, चिमूटभर हिंग, कोथिंबीर.
1. सर्वप्रथम एका कढईत दलिया मंद आचेवर हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि खमंग वास येईपर्यंत भाजून घ्या.
2. कुकरमध्ये तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात जिरे आणि हिंग घाला. त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घालून कांदा मऊ होईपर्यंत परता.
3. आता त्यात टोमॅटो, गाजर, मटार यांसारख्या सर्व चिरलेल्या भाज्या घाला आणि 2-3 मिनिटे परता.
4. हळद, लाल तिखट आणि मीठ घालून मिक्स करा.
5. भाजलेला दलिया कुकरमध्ये टाका आणि भाज्यांसोबत 1 मिनिट परतून घ्या. त्यानंतर 3 वाट्या गरम पाणी घाला.
6. कुकरचे झाकण लावून मध्यम आचेवर 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्या.
7. कुकरची वाफ गेल्यावर वरून कोथिंबीरने सजवा. गरमागरम तिखट दलिया तयार आहे.