डाएट न करताही वजन कमी करायचंय? आहारात करा 'या' धान्याचा समावेश, मिळवा जबरदस्त परिणाम

Millet For Weight Loss: आजकालच्या धावपळीच्या जगातली जीनवशैली इतकी व्यस्थ झाली आहे की, खाण्या-पिण्याच्या वेळांकडे, पद्धतीकडे आणि शरीरिक आरोग्याकडे सर्वांचंच दुर्लक्ष होत आहे. अशावेळी नकळत लठ्ठपणा आणि आरोग्याच्या समस्यांची सोबत होऊ लागते. व्यस्थतेमुळे खाण्या-पिण्याच्या वेळा पाळता येत नाहीत. तसेच व्यायाम करणेही सर्वांनाच शक्य नसते. यावर पर्याय म्हणून काहीजण डाएटिंग करण्याचे ठरवतात. पण बऱ्याचदा तेही नीट पाळता येत नाही. ज्याचा परिणाम शारीरिक आरोग्यावर होऊन रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे, अशक्तपणा, थकवा अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. पण तुम्ही डाएटिंग करण्याऐवजी तुमच्या रोजच्या आहारात सुधारणा करून वजन कमी नियंत्रणात ठेवण्यास आणि आरोग्या राखण्यास सफल होऊ शकता.
एका भारतीय थाळीत भात, भाजी, हिरवी भाजी, चपाती किंवा भाकरी, डाळ किंवा आमटी, पापड, लोणचं असं चविष्ट आणि पूर्ण पोषण देणारे पदार्थ असतात. हे सर्व पदार्थ शरीराच्या पूर्ण आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. पण या थाळीत पोषक तत्त्वांचे योग्य समतोल ठेवणे आवश्यक आहे. चपाती बनवण्यासाठी गव्हाचा वापर केला जातो. तर भाकरी बनवण्यासाठी तांदूळ, बाजरी, नाचणी अशा संपूर्ण धान्यांचा वापर केला जातो. विशेषतः नाचणीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. जर तुम्हाला डाएटिंग करायचे असेल तर नाचणी हे धान्य एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.
1. नाचणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर आणि प्रथिने असतात. ज्यामुळे जेवताना एक किंवा दोन भाकरी खाल्याने पोट बराचकाळ भरलेले राहते. यामुळे अतिरिक्त भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त खाणे टाळले जाते.
2. नाचणीमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो अॅसिड असते, जे भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते.
3. नाचणीमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असते. ज्यामुळे ती हळूहळू पचते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाणही जलद गतीने न वाढता हळूहळू वाढते. ज्यामुळे शरीरातील उर्जा टिकून राहते आणि अतिरिक्त भूक टाळता येते.
4. नाचणीमध्ये जास्त प्रमाणात फायबर असल्याने मेटाबॉलिझम वाढतो. तसेच पचनक्रिया सुधारते.
5. गव्हाच्या चपातीऐवजी नाचणीची भाकरी खाणे अधिक फायदेशीर ठरते. तसेच पोषण वाढते आणि रिफाइंड कार्ब्सचे सेवन टाळता येते.
अशाप्रकारे तुम्ही तुमच्या आहारात नाचणीच्या विविध पदार्थांचा समावेश करून डाएटिंग न करताही वजन कमी करू शकता. हे सर्व पदार्थ तुम्ही सकाळ-संध्याकाळच्या नाश्त्यात तसेच जेवणासाठीही खाऊ शकता.