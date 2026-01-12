English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  डाएट न करताही वजन कमी करायचंय? आहारात करा या धान्याचा समावेश, मिळवा जबरदस्त परिणाम

डाएट न करताही वजन कमी करायचंय? आहारात करा 'या' धान्याचा समावेश, मिळवा जबरदस्त परिणाम

Weight loss Tips: अनेकवेळा व्यस्थ जीवनशैलीमुळे खाण्या-पिण्याच्या सवयी बदलतात यामुळे लठ्ठपणा आणि आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. अशावेळी व्यस्थतेमुळे व्यायाम करणे आणि डाएटिंगचे नियम पाळणे कठीण होते. हे सर्व न करताही तुम्हाला वजन निंत्रणात ठेवायचे असेल तर, तुम्ही तुमच्या आहारात काही धान्यांचा समावेश करायला हवा. हे धान्य कोणते आहे आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यात कसे उपयोगी पडेल? याबाबत जाणून घेण्यासाठी सदर लेख नक्की वाचा. 

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 12, 2026, 05:44 PM IST
Millet For Weight Loss: आजकालच्या धावपळीच्या जगातली जीनवशैली इतकी व्यस्थ झाली आहे की, खाण्या-पिण्याच्या वेळांकडे, पद्धतीकडे आणि शरीरिक आरोग्याकडे सर्वांचंच दुर्लक्ष होत आहे. अशावेळी नकळत लठ्ठपणा आणि आरोग्याच्या समस्यांची सोबत होऊ लागते. व्यस्थतेमुळे खाण्या-पिण्याच्या वेळा पाळता येत नाहीत. तसेच व्यायाम करणेही सर्वांनाच शक्य नसते. यावर पर्याय म्हणून काहीजण डाएटिंग करण्याचे ठरवतात. पण बऱ्याचदा तेही नीट पाळता येत नाही. ज्याचा परिणाम शारीरिक आरोग्यावर होऊन रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणे, अशक्तपणा, थकवा अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. पण तुम्ही डाएटिंग करण्याऐवजी तुमच्या रोजच्या आहारात सुधारणा करून वजन कमी नियंत्रणात ठेवण्यास आणि आरोग्या राखण्यास सफल होऊ शकता.

संपूर्ण धान्य

एका भारतीय थाळीत भात, भाजी, हिरवी भाजी, चपाती किंवा भाकरी, डाळ किंवा आमटी, पापड, लोणचं असं चविष्ट आणि पूर्ण पोषण देणारे पदार्थ असतात. हे सर्व पदार्थ शरीराच्या पूर्ण आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. पण या थाळीत पोषक तत्त्वांचे योग्य समतोल ठेवणे आवश्यक आहे. चपाती बनवण्यासाठी गव्हाचा वापर केला जातो. तर भाकरी बनवण्यासाठी तांदूळ, बाजरी, नाचणी अशा संपूर्ण धान्यांचा वापर केला जातो. विशेषतः नाचणीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते. जर तुम्हाला डाएटिंग करायचे असेल तर नाचणी हे धान्य एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.

 

वजन कमी करण्यासाठी नाचणी खाणे कसे उपयोगी ठरते?

 

1. नाचणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर आणि प्रथिने असतात. ज्यामुळे जेवताना एक किंवा दोन भाकरी खाल्याने पोट बराचकाळ भरलेले राहते. यामुळे अतिरिक्त भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त खाणे टाळले जाते.

2. नाचणीमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो अ‍ॅसिड असते, जे भूक नियंत्रित करण्यास मदत करते.

3. नाचणीमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असते. ज्यामुळे ती हळूहळू पचते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाणही जलद गतीने न वाढता हळूहळू वाढते. ज्यामुळे शरीरातील उर्जा टिकून राहते आणि अतिरिक्त भूक टाळता येते.

4. नाचणीमध्ये जास्त प्रमाणात फायबर असल्याने मेटाबॉलिझम वाढतो. तसेच पचनक्रिया सुधारते.

5. गव्हाच्या चपातीऐवजी नाचणीची भाकरी खाणे अधिक फायदेशीर ठरते. तसेच पोषण वाढते आणि रिफाइंड कार्ब्सचे सेवन टाळता येते.

 

भाकरी शिवाय रोजच्या आहारात नाचणीचा समावेश कसा कराल?

  1. नाचणीच्या पीठाचे धिरडे किंवा डोसे बनवू शकता. 
  2. नाचणीची गोड लापशी बनवू शकता. 
  3. स्नॅक्स म्हणून नाचणीचे चिप्सही खाऊ शकता. 
  4. नाचणीचा उपमा किंवा खिचडी 
  5. नाचणीचे लाडू. 
  6. नाचणीचे बिस्किट्स किंवा कुकीज
  7. नाचणीचा गरमा गरम सूप.

 

अशाप्रकारे तुम्ही तुमच्या आहारात नाचणीच्या विविध पदार्थांचा समावेश करून डाएटिंग न करताही वजन कमी करू शकता. हे सर्व पदार्थ तुम्ही सकाळ-संध्याकाळच्या नाश्त्यात तसेच जेवणासाठीही खाऊ शकता.  

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मी मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, मी 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मी मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

