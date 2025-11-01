Kitchen Hacks : अंडी किंवा बटाटे उकडताना लिंबाचा तुकडा का टाकतात?

Egg Boil Hack : जेव्हा आपण उकडलेले अंडे बनवतो तेव्हा आपल्याला ते सोलण्यात अनेकदा अडचण येते. अंड्याचे कवच फुटते आणि अंड्याचा पांढरा भाग खराब होतो. पण जर तुम्ही हे सोपे स्वयंपाकघरातील हॅक वापरून पाहिले तर ही समस्या सोडवता येते. या सोप्या पद्धतीने फक्त एक लिंबू लागतो.
प्रथम, एका भांड्यात पाण्याने भरा आणि अंडी घाला. आता, एक लिंबू घ्या आणि ते अर्धे कापून घ्या. अंडी उकळत असलेल्या पाण्यात लिंबाच्या दोन्ही भागांचा रस पिळून घ्या. जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही पाण्यात लिंबाचे तुकडे देखील घालू शकता. आता भांडे चुलीवर ठेवा आणि पाणी उकळू द्या. अंडी सुमारे 10-12 मिनिटे नीट उकळा. उकळल्यानंतर, अंडी थंड पाण्यात ठेवा आणि नंतर सोलून घ्या.
चरबी कमी करण्यासाठी लिंबाचा रस
लिंबाचा आम्लता अंड्याचे कवच मऊ करते.
ते अंड्यातील पडदा देखील सैल करते, ज्यामुळे ते सोलणे सोपे होते.
ते उकळताना कवच तुटण्याची शक्यता देखील कमी करते.
ही एक नैसर्गिक आणि सोपी पद्धत आहे, कारण लिंबू जवळजवळ प्रत्येक घरात आढळते.
अंडी उकळल्यानंतर, त्यांना ताबडतोब थंड पाण्यात बुडवा. यामुळे ते सोलणे सोपे होते.
नेहमी ताजी अंडी उकळा. जुनी अंडी उकळल्याने कवच जास्त चिकटू शकते.
तुम्ही पाण्यात थोडे मीठ देखील घालू शकता. मीठ अंडी फुटण्यापासून रोखते.
जर लिंबू उपलब्ध नसतील तर तुम्ही व्हिनेगर देखील वापरू शकता.
ही पद्धत सोपी, स्वस्त आणि नैसर्गिक आहे. बाजारातून कोणतेही विशेष साहित्य खरेदी करण्याची गरज नाही; तुमच्या स्वयंपाकघरात फक्त एक लिंबू पुरेसे आहे. ही युक्ती तुमचे उकडलेले अंडे एकाच वेळी सोलून काढेल आणि तुमचा वेळ वाचवेल. म्हणून, पुढच्या वेळी तुम्ही अंडी उकळाल तेव्हा ही लिंबू-आधारित रेसिपी नक्की वापरून पहा.
जर तुम्हाला उकडलेले अंडे सोलण्यासाठी त्रास होत असेल तर काळजी करणे थांबवा. लिंबूने अंडी उकळण्याची ही सोपी युक्ती फायदेशीर ठरेल. ही नैसर्गिक युक्ती तुमचे काम सोपे करेल आणि तुमची अंडी सुंदर दिसतील.