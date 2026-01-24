English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फक्त 10 मिनिटे उशीर अन् कंपनीकडून टर्मिनेशनचा मेल, काय आहे संपूर्ण प्रकार

फक्त 10 मिनिटे उशीर अन् कंपनीकडून टर्मिनेशनचा मेल, काय आहे संपूर्ण प्रकार

Consequences of being late to office: सध्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका कर्मचाऱ्याला कंपनीकडून आलेल्या टर्मिनेशन मेलचा समावेश आहे. एक कर्मचारी सलग 5 दिवस 10 ते 15 मिनिटे उशिरा आल्याने कंपनीने त्याला सरळ काढून टाकण्याचा प्रकार घडला आहे. ही पोस्ट सध्या कॉर्पोरेट जगात चर्चेचा विषय बनला आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 24, 2026, 03:40 PM IST
फक्त 10 मिनिटे उशीर अन् कंपनीकडून टर्मिनेशनचा मेल, काय आहे संपूर्ण प्रकार

10 minutes late job termination story: 'फक्त 5-10 मिनिटे तर उशीर झालाय, त्यात काय एवढं!' असे म्हणत कर्मचारी कितीतरी वेळा उशीरा येतात. पण सावधान! हाच हलगरजीपणा तुमच्या करिअरवर बेतू शकतो. तुम्हाला सरळ कामावरून काढून टाकले जाऊ शकते. असाच काहीसा प्रकार एका कर्मचाऱ्यासोबत घडला आहे. सोशल मिडियावर हे प्रकरण फारच व्हायरल होत आहे. 

एका कंपनीतील कर्मचारी सलग 5 दिवस 10 ते 15 मिनिटे उशीरा येत होता. याच कारणाने कंपनीने त्याला सरळ कामावरून काढून टाकले. या कर्मचाऱ्याचे म्हणणे आहे की, यावेळी त्याला कोणती पूर्वसूचनाही देण्यात आली नव्हती. कंपनीकडून आलेला मेल कर्मचाऱ्याने त्याच्या अकाऊंटवर पोस्ट करत सांगितले की, एके दिवशी सुमारे 10 मिनिटे ऑफिसला उशीरा पोहोचला तेव्हा वरिष्ठ व्यवस्थापनाने त्याला सांगितले की त्याचा तो दिवस हाफ डे मानला जाईल. यावर कर्मचाऱ्याने सांगतले की, जर काही मिनिटे उशीर होण्याला हाफ डे मानले जाईल तर, दुपारच्या जेवणानंतर येणे चांगले. 

यानंतर कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला त्याच्या बडतर्फिची माहिती देणारा अधिकृत ईमेल पाठवण्यात आला. ईमेलमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले होते की कर्मचाऱ्याचे वर्तन कंपनीच्या आचारसंहिता आणि शिस्तभंगाच्या नियमांचे पालन करत नाही. कंपनीने म्हटले आहे की सतत कार्यालयात उशिरा पोहोचणे हे निष्काळजीपणाचे वर्तन आहे. तसेच ईमेलमध्ये असेही म्हटले गेले आहे की, अशा वृत्तीमुळे केवळ इतरांच्या कामगिरीवर परिणाम होत नाही तर ऑफिसमधील व्यावसायिक वातावरणालाही हानी पोहोचते. म्हणूनच कर्मचाऱ्याला तात्काळ काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

ही पोस्ट समोर येताच सोशल मिडियावर वादविवाद सुरू झाले. अनेक युजर्सनी यावर कमेंट करत कर्मचाऱ्याला पाठिंबा दिला आहे. काहींनी कंपनीच्या निर्णयाला चुकीचे म्हटले आहे. तर काहींचे असे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्याच्या उद्धट बोलण्यामुळे त्याला या प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. एका युजरने म्हटले की, कॉर्पोरेट जगात असे निर्णय तडकाफडकी घेतले जातात. एकूणच, हे प्रकरण कामाच्या ठिकाणी नियम, शिस्त आणि संवाद याबाबत मोठ्या चर्चेचा विषय बनले आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Employee termination newsOffice discipline rulesLate coming policyCorporate work cultureViral social media stories

