/6 जणांना जीवनदान देऊन 19 वर्षीय मुंबईकराने घेतला जगाचा अखेरचा निरोप

एखाद्या व्यक्तीचे आयुष्य त्याने जगलेल्या वर्षांनी मोजले जात नाही, तर त्याने इतरांच्या चेहऱ्यावर किती वेळा हसू आणले यावरुन मोजले जाते, असं म्हटलं जातं. मुंबईतील मालाड येथील 19 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थी राज गांधीची गोष्ट हाच विचार खऱ्या आयुष्यात प्रत्यक्षात आणणारी आहे. राज त्याच्या कुटुंबातील सर्वात लहान सदस्य असला तरी, त्याची करुणा आणि उदारतेमुळे तो फार मोठ्या मनाचा होता.
2017 मध्ये एका लोकल ट्रेन अपघातात राजचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, ज्यामुळे त्याचे कुटुंब पूर्णपणे खचून गेले. तथापि, जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी, त्याने एक असे उदात्त कार्य केले जे आजही समाजाला प्रेरणा देत आहे. अवयवदानाबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी 'झी मीडिया'च्या एका विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून, आमच्या टीमने राजचा मोठा भाऊ, मितेन गांधी यांच्याशी संवाद साधला. अनेक वर्षांनंतरही, राजला गमावल्याचे दुःख आणि त्याच्या शेवटच्या कृतीचा अभिमान मितेनच्या डोळ्यांतील अश्रूंमध्ये स्पष्टपणे दिसत होता.
ती 18 मे 2017 ची संध्याकाळ होती. इतर दिवसांप्रमाणेच, गांधी कुटुंब घरी राजच्या परतण्याची वाट पाहत होते. रात्री साधारण आठ वाजता जेवणाची तयारी सुरू होती, पण राज अजून आला नव्हता. त्या दुःखद रात्रीची आठवण सांगताना मितेन गांधीने, "आम्ही सर्वजण जेवणासाठी त्याची वाट पाहत एकत्र बसलो होतो. राजला यायला उशीर होत होता, म्हणून आम्ही त्याला फोन करायला सुरुवात केली. त्याचा फोन वाजतच राहिला, पण पलीकडून कोणीच उत्तर देत नव्हते. हळूहळू आमच्या मनात एक विचित्र भिती निर्माण होऊ लागली. आम्ही वारंवार फोन करत राहिलो. अचानक कोणीतरी फोन उचलला, पण तो राज नव्हता, तर पोलीस होते. त्यांनी जे सांगितले, त्याने आमचे जगच उद्ध्वस्त झाले. अगदी निर्विकार स्वरात त्यांनी आम्हाला सांगितले, 'राज आता हयात नाही.'"
आयसीयूमध्ये राजची प्रकृती अधिकच खालावत गेली. त्या संध्याकाळी, राज मुंबईच्या मस्जिद स्टेशनजवळील आपल्या काकांच्या ऑफिसमधील काम संपवून लोकल ट्रेनने घरी परतत होता. ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी होती आणि या गर्दीत व धक्काबुक्कीत राजचा तोल गेला आणि तो धावत्या ट्रेनमधून खाली पडला. या अपघातात त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्याला तात्काळ मुंबईतील लीलावती हॉस्पिटलच्या आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्याला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु सतत उपचार करूनही त्याची प्रकृती खालावतच गेली.
"राज कुटुंबात सर्वात लहान होता, पण त्याचे मन खूप मोठे होते," मितेनला आपल्या धाकट्या भावाची आठवण येताच त्याचा कंठ दाटून आला. त्याने राजचे वर्णन स्वभावतःच दयाळू आणि नेहमी इतरांना मदत करण्यास तयार असणारा मुलगा असे केले. "राज आमच्या कुटुंबातील सर्वात लहान आणि लाडका होता," मितेन म्हणाला. पण त्याचे मन खूप मोठे आणि स्वभाव उदार होता. तो नेहमी लोकांना मदत करायला तयार असायचा. अनेकदा, तो आम्हाला न सांगताही शांतपणे कोणालातरी मदत करायचा. नंतर, जेव्हा लोकांनी आम्हाला त्याच्या मदतीबद्दल सांगितले, तेव्हा आम्हाला खूप अभिमान वाटला. तो वयाने तरुण असला तरी, त्याचे मन खरोखरच मोठे होते. त्याच्या मृत्यूनंतरही, इतरांना मदत करण्याचा त्याचा तो स्वभाव तसाच राहिला. त्याच्या शेवटच्या क्षणी, त्याने सहा लोकांना नवीन जीवन दिले.
जेव्हा स्वतःच्या जगण्याची आशा संपली, तेव्हा कुटुंबाने इतरांना वाचवण्याचा निर्णय घेतला. 21 मे 2017 रोजी, सर्वतोपरी वैद्यकीय प्रयत्न करूनही यश न आल्याने, डॉक्टरांनी ती हृदयद्रावक बातमी दिली, जी कोणतेही कुटुंब कधीही ऐकू इच्छित नाही. राजला ब्रेन डेड घोषित करण्यात आले, म्हणजेच त्याच्या मेंदूने पूर्णपणे काम करणे थांबवले होते आणि तो बरा होण्याची शक्यता नव्हती.या अकल्पनीय दुःखात, कुटुंबाच्या एका जवळच्या मित्राने मोहन फाउंडेशनच्या हेल्पलाइनशी संपर्क साधला. समाजात अवयवदानाबद्दल अनेक गैरसमज आणि चुकीच्या कल्पना असल्याने, कुटुंबाला सुरुवातीला चिंता वाटत होती. त्या मित्राने थेट फाउंडेशनच्या मुंबईतील प्रत्यारोपण समन्वयकाला विचारले की राजचे अवयव खरोखरच गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचतील की त्याचा गैरवापर होण्याची काही शक्यता आहे.
ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटरने कुटुंबाला पूर्ण पारदर्शकतेने आश्वासन दिले की, भारतात अवयवदान ही एक पूर्णपणे कायदेशीर आणि नियमबद्ध प्रक्रिया आहे. मुंबई येथील झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर (ZTCC) द्वारे सांभाळल्या जाणाऱ्या अधिकृत प्रतीक्षा यादीत नोंदणी केलेल्या रुग्णांनाच अवयव दिले जातात. या आश्वासनामुळे गांधी कुटुंबाला आयुष्य बदलणारा निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास आणि बळ मिळाले.
आई-वडिलांना 'ब्रेन डेड'चा अर्थ माहीत नव्हता. रुग्णालयाच्या ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटरने, मोहन फाउंडेशनच्या टीमसोबत मिळून, राजच्या आई-वडिलांना ब्रेन डेडचा अर्थ काळजीपूर्वक समजावून सांगितला. दोन कठोर वैद्यकीय चाचण्यांमधून राज ब्रेन डेड असल्याची पुष्टी झाल्यानंतर, त्याचे वडील नवीनचंद्र गांधी, आई नीला एन. गांधी आणि भाऊ मितेन यांनी अतीव दुःखातही त्याचे अवयव दान करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
ही घटना रेल्वे अपघाताची असल्याने, तिची वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरण (MLC) म्हणून नोंद करण्यात आली. यामुळे अवयवदान प्रक्रिया पुढे जाण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ परवानगी घेणे आवश्यक होते. अशा भावनिक काळातही, रुग्णालय प्रशासन आणि कायदेशीर अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने कारवाई केली. पोलिसांकडून परवानगी मिळताच, अवयव काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी राजचे हृदय, यकृत, मूत्रपिंड आणि डोळे दान करण्यात आले.
मितेन गांधींचे अखेरचे शब्द राजची गोष्ट ऐकणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनावर खोलवर भावनिक प्रभाव टाकतात. "आम्ही त्याचे अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतला कारण आम्हाला माहित होते की राजची नेमकी हीच इच्छा असती," असं मितेन म्हणाला. "तो नेहमीच इतरांना मदत करण्यावर विश्वास ठेवणारा होता. जरी राज आता शारीरिकरित्या आपल्यासोबत नसला तरी, राजच्या हृदयामुळे आज कोणाचा तरी मुलगा, भाऊ किंवा वडील जिवंत आहेत, या जाणिवेतून आम्हाला समाधान मिळते," अशा भावना मितेनने व्यक्त केल्या.
आपल्या समाजात अवयवदानाबद्दल अजूनही मोठ्या प्रमाणात जनजागृतीचा अभाव आहे. भारतात दरवर्षी लाखो लोक वेळेवर अवयव न मिळाल्याने आपला जीव गमावतात. राज गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबाची गोष्ट आपल्याला शिकवते की, अत्यंत दुःखाच्या क्षणीसुद्धा एक निर्णय दुसऱ्याच्या आयुष्यात आशा आणि प्रकाश आणू शकतो.
झी मीडियाच्या 'जिंदगी के बाद भी' या जनजागृती मोहिमेचा एक भाग व्हा, अवयवदानाभोवती असलेले गैरसमज दूर करण्यास मदत करा आणि अवयवदान करण्याची शपथ घ्या. तुमचा एक निर्णय गरजू व्यक्तीला नवीन जीवन देऊ शकतो. झी मीडिया राज गांधी आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या प्रेरणादायी भावनेला सलाम करते.
1. अवयव कोण दान करू शकते?
अवयव दान दोन प्रकारे होऊ शकते:
जिवंतपणी अवयव दान: एखादी व्यक्ती जिवंत असताना मूत्रपिंड किंवा यकृताचा काही भाग दान करू शकते.
मृतदेहाद्वारे अवयव दान: एखाद्या व्यक्तीला ब्रेन डेड (मेंदू मृत) घोषित केल्यानंतर, हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, डोळे आणि फुफ्फुसे यांसारखे अवयव दान केले जाऊ शकतात.
वैद्यकीय पथक काळजीपूर्वक तपासणी करून कोणते अवयव दानासाठी योग्य आहेत हे ठरवते.
2. तुम्ही अवयव कसे दान करू शकता?
जर डॉक्टरांनी तुमच्या प्रिय व्यक्तीला ब्रेन डेड घोषित केले, तर कुटुंब तात्काळ रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना अवयव दान करण्याच्या त्यांच्या इच्छेबद्दल कळवू शकते किंवा 1800-11-4770 या सरकारी हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकते.
रुग्णालय कुटुंबाकडून संमतीपत्रावर सही करून घेईल. अवयव दानासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही आणि दान प्रक्रियेसाठी कुटुंबाला पैसे देण्याची आवश्यकता नसते.
अवयव काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण आदर आणि सन्मानाने पार पाडली जाते. शरीरावर कोणतेही दृश्यमान व्रण किंवा विद्रूपता शिल्लक राहत नाही आणि प्रक्रियेनंतर, अंतिम संस्कारांसाठी मृतदेह आदराने कुटुंबाकडे परत सोपवला जातो.
3. तुम्ही अवयवदानासाठी कुठे नोंदणी करू शकता?
तुम्ही notto.mohfw.gov.in या अधिकृत NOTTO वेबसाइटला भेट देऊन अवयवदानासाठी नोंदणी करू शकता आणि तुमचे डोनर कार्ड मिळवू शकता.
NOTTO व्यतिरिक्त, तुम्ही मोहन फाउंडेशन (MOHAN Foundation) आणि ऑर्गन इंडिया (Organ India) यांसारख्या संस्थांमार्फत त्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून देखील नोंदणी करू शकता.
4. NOTTO वेबसाइटवर अर्ज कसा भरावा?
notto.mohfw.gov.in या वेबसाइटला भेट द्या आणि होमपेजवरील "अवयवदानासाठी नोंदणी करा" (Register for Organ Donation) या पर्यायावर क्लिक करा.
तुमचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी आणि पत्ता भरा.
तुमचा रक्तगट निवडा.
तुम्ही दान करू इच्छित असलेले अवयव निवडा. तुम्ही "सर्व अवयव" (All Organs) निवडू शकता किंवा डोळे किंवा मूत्रपिंड यांसारखे विशिष्ट अवयव निवडू शकता.
दोन साक्षीदार किंवा कुटुंबातील सदस्यांची नावे आणि संपर्क तपशील द्या.
मिळालेल्या ओटीपीद्वारे तुमचा मोबाईल नंबर व्हेरिफाय करा.
एकदा सबमिट केल्यावर, तुमचे ऑरगन डोनर कार्ड तयार होईल, जे तुम्ही डाउनलोड करून सुरक्षितपणे ठेवू शकता.
5. नोंदणीसाठी काही शुल्क आहे का?
नाही, अवयव दानासाठी नोंदणी करणे पूर्णपणे विनामूल्य आहे.
नोंदणीनंतर, तुमच्या निर्णयाबद्दल तुमच्या कुटुंबाला कळवणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण तुमच्या मृत्यूनंतर त्यांची अंतिम संमती कायदेशीररित्या आवश्यक असते.
6. दाता कार्ड म्हणजे काय?
डोनर कार्ड हे एक ओळखपत्र आहे, जे तुम्ही मृत्यूनंतर तुमचे अवयव दान करण्याची प्रतिज्ञा केल्यानंतर दिले जाते. यातून अवयव दाता बनण्याची तुमची इच्छा दिसून येते.
तथापि, अवयव दान केवळ तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या अंतिम लेखी संमतीनंतरच होऊ शकते.