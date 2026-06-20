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6 जणांना जीवनदान देऊन 19 वर्षीय मुंबईकराने घेतला जगाचा अखेरचा निरोप

2017 मध्ये एका लोकल ट्रेन अपघातात राजचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, ज्यामुळे त्याचे कुटुंब पूर्णपणे खचून गेले. तथापि, जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी, त्याने एक असे उदात्त कार्य केले जे आजही समाजाला प्रेरणा देत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 20, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:42 AM IST
6 जणांना जीवनदान देऊन 19 वर्षीय मुंबईकराने घेतला जगाचा अखेरचा निरोप

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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