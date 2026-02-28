28th February Mystery : फेब्रुवारी महिन्यात कमी दिवस का असतात? रहस्याचा उलगडा सोप्या भाषेत!

February Month: 2026 वर्ष सुरु होऊन 2 महिने पूर्ण झाले. आज 28 तारखेनंतर फेब्रुवारी महिना पूर्ण होईल. इतर महिन्याच्या तुलनेत फेब्रुवारीमध्ये 2 दिवस कमी असतात. लीप ईयरमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात 1 दिवस कमी असतो. आपण दरवर्षी कॅलेंडर बघतो आणि फेब्रुवारी महिन्यात 28 किंवा 29 दिवस पाहतो. हे का असते? फेब्रुवारी महिन्यात कमी दिवस का असतात? सविस्तर जाणून घेऊया.
रोमन साम्राज्यात कॅलेंडरची सुरुवात झाली. राजा नुमा पॉम्पिलियसने 715 ई.पू. 10 महिन्यांचे कॅलेंडर बनवले. मार्चपासून वर्ष सुरू होत असे. फेब्रुवारी हा शेवटचा महिना होता. त्यावेळी वर्ष 355 दिवसांचे होते. पण हे सूर्याच्या चक्राशी जुळत नव्हते. म्हणून फेब्रुवारीला 27 किंवा 28 दिवस दिले जात. रोमन लोकांना फेब्रुवारी आवडत नव्हता, कारण तो मृत्यू आणि शुद्धीकरणाचा महिना मानला जाई. हे कॅलेंडर चंद्रावर आधारित होते, ज्यामुळे हंगाम आणि वर्ष जुळत नव्हते. जुलियस सीझरने यात बदल केले.
45 ई.पू. जुलियस सीझरने नवीन कॅलेंडर आणले, ज्याला जुलियन कॅलेंडर म्हणतात. हे सूर्यावर आधारित होते. वर्ष 365 दिवसांचे केले आणि दर चार वर्षांनी एक अतिरिक्त दिवस जोडला. हा दिवस फेब्रुवारीच्या शेवटी जोडला, म्हणजे लीप वर्षात 29 दिवस. फेब्रुवारी हा कमी दिवसांचा महिना राहिला, कारण रोमन परंपरेनुसार शेवटचा महिना असल्याने त्यात अपूर्ण भाग समाविष्ट केला. पण हे कॅलेंडरही परिपूर्ण नव्हते. वर्ष 365.25 दिवस असते, पण प्रत्यक्षात 365.2422 दिवस लागतात. यामुळे कालांतराने 11 मिनिटांचा फरक जमा होत गेला.
1582 मध्ये पोप ग्रेगरी XIII ने जुलियन कॅलेंडरमध्ये सुधारणा केली. हे नवीन कॅलेंडर ग्रेगोरियन म्हणून ओळखले जाते, जे आज जगभर वापरले जाते. जुलियनमधील फरक दूर करण्यासाठी 10 दिवस वगळले. लीप वर्षाचे नियम बदलले. आता फेब्रुवारी नेहमी 28 दिवसांचा असतो, पण लीप वर्षात 29. हे कॅलेंडर सूर्याच्या खऱ्या चक्राशी जुळते. भारतातही हे कॅलेंडर सरकारी कामकाजात वापरले जाते. पारंपरिक पंचांग वेगळे असते.
लीप वर्ष ओळखण्यासाठी नियम सोपा आहे. वर्ष 4 ने भाग जात असेल तर लीप वर्ष. पण 100 ने भाग जात असेल तर नाही, जोपर्यंत 400 ने भाग जात नाही. उदाहरणार्थ, 2000 लीप वर्ष होते, पण १९०० नव्हते. 2024 लीप वर्ष होते, 2028 असेल. हे नियम ग्रेगोरियन कॅलेंडरचे आहेत. यामुळे फेब्रुवारीत एक दिवस वाढतो. हा दिवस 'लीप डे' म्हणून ओळखला जातो. काही संस्कृतीत याला विशेष महत्त्व आहे, जसे आयर्लंडमध्ये स्त्रिया पुरुषांना लग्नाचा प्रस्ताव देतात.
इतर महिने 30 किंवा 31 दिवसांचे असतात, पण फेब्रुवारी कमी का? कारण कॅलेंडर समान हंगाम राखण्यासाठी बनवले आहे. पृथ्वीची फिरण 365.2422 दिवसांची असते. अपूर्ण 0.2422 भाग लीप वर्षात समाविष्ट होतो. फेब्रुवारी हिवाळ्यात येतो आणि रोमन काळापासून कमी दिवसांचा आहे. हे वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य आहे, कारण ते वर्षाचे संतुलन राखते. आजच्या जगात हे कॅलेंडर विज्ञान आणि संस्कृतीचे मिश्रण मानले जाते.