English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
80 लाखांचं कर्ज वर्षभरात फेडलं... हे कसं शक्य झालं? जिने करुन दाखवलं तिनेच सांगितला कर्जमुक्तीचा फॉर्म्युला

Paid off 80 Lakh Loan In Year, Here Is How: या तरुणीने तब्बल 80 लाखांचं कर्ज एका वर्षात कसं फेडलं हे स्वत: व्हिडीओ पोस्ट करुन सांगितलं आहे. तिने यासाठी नक्की काय केलं जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 07:45 AM IST
एवढं कर्ज अवघ्या 365 दिवसांमध्ये कसं फेडलं या मुलीने सांगितलं (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सोशल मीडिया आणि रॉयटर्सवरुन साभार)

Paid off 80 Lakh Loan In Year, Here Is How: कर्जाचा हफ्ता कमी होणार, कर्ज महागणार, अमुक इतकं कर्ज घेतलं तर व्याज किती लागणार या आणि अशा अनेक गोष्टींबद्दल तुम्ही ऐकलं, वाचलं असेल. अर्थात आपल्यापैकी अनेकांनी वेगवेगळ्या कामांसाठी कर्ज काढलं असणार. त्यामुळेच महिन्याचा हफ्ता बाजूला काढून ठेवताना होणारी कसरत ही नित्याची झाली आहे. मात्र सध्या एक तरुणी तुफान चर्चेत असून ती चर्चेत असण्याचं कारण ठरत आहे तिने सुपरफास्ट वेगाने फेडलेलं कर्ज....

Add Zee News as a Preferred Source

खरं तर या मुलीने शिक्षणासाठी कर्ज घेतलं होतं. बरं हे कर्ज थोडं नव्हतं तर तब्बल 80 लाखांचं होतं. आता इथे आम्ही होतं असं म्हणतोय कारण ते कर्ज तिने फेडलं आहे आणि ते ही अवघ्या एका वर्षात... होय तुम्ही बरोबर वाचलं तिने अवघ्या 365 दिवसांमध्ये 80 लाख रुपयांचं कर्ज फेडून दाखवलं आहे. तिने नेमकं हे केलं कसं याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. 

ही तरुणी आहे तरी कोण?

साक्षी असं या तरुणीचं नाव असून तिने परदेशात शिक्षणाला जाण्यासाठी मोठं कर्ज घेतलेलं. सामान्यपणे एवढी मोठी कर्ज फेडताना बराच काळ लागतो. पण आपल्या कर्जाचं ओझं घरच्यांवर न टाकता स्वत: ते फडण्याचा निर्णय साक्षीने घेतला. आपल्या निर्णयावर कायम राहत तिने तब्बल 1 लाख अमेरिकी डॉलर्सचं कर्ज फेडलं आहे. आजच्या डॉलर आणि रुपयाच्या दराचा विचार केला तर भारतीय चलनाप्रमाणे ही रक्कम 93 लाख रुपये इतकी होते. तरीही तिने सरासरी दर गृहीत धरत 80 लाखांचं कर्ज आपण फेडल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे.

तिने हे केलं कसं?

साक्षीने आपल्या व्हिडीओमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, तिने ऐश आरामाचं जीवन सोडून साध्या पद्धतीने जगण्यास सुरुवात केली. बाहेर जाऊन खाणं सोडण्यासोबतच अगदी शॉपिंग आणि पर्यटनही टाळत साक्षीने पैसे बाजूला काढण्यास सुरुवात केली. वर्षभर साक्षी कोणत्याही हॉटेलमध्ये गेली नाही. ती फिरायलाही जायची नाही. शिकता शिकता मिळालेल्या नोकरीसहीत तिने अनेक छोटी-मोठी काम सुरुच ठेवली. त्यामुळे नोकरीतील पगाराला जोड देताना तिला इतर माध्यमातूनच पैसे मिळत राहिले. वर्षभर अगदी काटेकोरपणे शिस्त पाळून तिने तब्बल 80 लाखांचं कर्ज फेडलं आहे. कर्ज घेतल्याच्या दिवसापासूनच आपल्याला हे कर्ज लवकरात लवकर फेडायचं आहे, असं निश्चित केलं होतं अशी माहितीही या व्हिडीओमध्ये साक्षीने दिली. साक्षी दोन वर्षांच्या मास्टर्ससाठी अमेरिकेत गेली असून तिने हा व्हिडीओ तिथूनच शूट करुन पोस्ट केला असून नेमकं कर्ज फेडल्यानंतरच्या भावना काय आहेत त्या सांगितल्यात.

कर्ज फेडण्यासोबतच यामधून काय शिकायला मिळालं?

"मी 1 लाख डॉलर्सचं कर्ज वर्षभरात फेडलं. पण यामधून ती अधिक ध्येयवादी, काहीतरी करुन दाखवण्याची इच्छा उराशी बाळगलेली आणि प्रमाणिक झाले आहे. मी अमेरिकेत आले त्यावेळी माझ्याकडे स्पष्टता नव्हती. पण या कर्जासंदर्भातील प्रवासाने मला ही स्पष्टता आली. मला माझ्या पालकांवर ओझं टाकायचं नव्हतं. म्हणूनच मी प्रत्येक इंटर्नशीपसाठी अर्ज केला. मी प्रत्येक संधी स्वीकारत गेले. प्रत्येक ठिकाणाहून आलेला पैसा माझ्यासाठी महत्त्वाचा ठरला," असं साक्षीने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

"यामधून जे काही साध्य झालं त्याचा मला अभिमान आहे. मात्र त्यापेक्षाही या साऱ्या प्रवासात मला साध देणाऱ्यांची मी आभारी आहे," असंही साक्षीने म्हटलं आहे. कर्जाचं ओझं डोक्यावर असेल तर शांत झोप येत नाही. आलिशान आयुष्य जगण्यापेक्षा मानसिक शांतता आणि कुंटुंबाचा सन्मान मला अधिक महत्त्वाचा वाटतो असंही साक्षीने म्हटलं आहे. 

सध्या साक्षीची ही पोस्ट सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून अनेकांनी तिचं कौतुक केलं आहे. नीट नियोजन केलं तर आर्थिक कर्जाचं ओझं सहज उतरवता येतं हेच साक्षीने कृतीमधून दाखवून दिलं आहे, असं अनेकांनी म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Explainedindia80 Lakhloanviral reel

