Explained: पॉपकॉर्न खरंच आरोग्यदायी स्नॅक आहे का? लहान ते मोठे सगळ्यांच्या आवडीच्या पदार्थांविषयी जाणून घेऊयात...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
Is Popcorn a Healthy Snack?: सिनेमाला गेलो किंवा बस प्रवासात गेलो काय अनेकांना पॉपकॉर्न हा खाऊ हवाच असतो. पॉपकॉर्नला आरोग्यदायी स्नॅक म्हणून बघितलं जातं. पण आज तज्ञांकडून जाणून घेऊयात की पॉपकॉर्न हा खरच हेल्दी-आरोग्यदायी स्नॅक आहे का?     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 09:22 PM IST
Explained Is popcorn really a healthy snack? Let's learn from expert

Explained, Is popcorn really a healthy snack: पॉपकॉर्नकडे अनेकदा थोड्या अपराधी भावनेने पाहिले जाते कारण पॉपकॉर्न म्हणजे चित्रपट पाहताना खाल्ला जाणारा बटरयुक्त साथीदार किंवा संध्याकाळच्या भुकेवरचा झटपट उपाय. त्याचप्रमाणे मका देखील अनेकदा साधा, रोजचा धान्य म्हणूनच पाहिला जातो. परंतु मका त्याच्या सर्वात साध्या, नैसर्गिक स्वरूपात पाहिला तर वेगळीच कथा समोर येते. मका आणि पॉपकॉर्न हे दोन्हीही कमी प्रक्रियेत तयार केलेले आणि योग्य पद्धतीने खाल्ले तर खऱ्या अर्थाने पौष्टिक असू शकतात आणि आपल्या दैनंदिन आहारात त्यांना अधिक विचारपूर्वक स्थान दिले जाऊ शकते. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात गॉरमेट पॉपकॉर्निका प्रा. लि. चे मॅनेजिंग डायरेक्टर, एसबीपी पट्टाभी रामाराव यांच्याकडून... 

Add Zee News as a Preferred Source

मका हे पूर्ण धान्य 

मका हे मूलत: एक पूर्ण धान्य (Whole Grain) आहे. संपूर्ण दाण्याच्या स्वरूपात त्यामध्ये ऊर्जा देणारे कार्बोहायड्रेट्स, मध्यम प्रमाणात प्रथिने आणि कमी प्रमाणात आरोग्यदायी चरबी असते. याशिवाय त्यामध्ये आहारातील फायबर असते, जे पचनक्रिया आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते. मक्यामध्ये नायसिन आणि फोलेटसारखी बी समूहातील जीवनसत्त्वे, तसेच मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरससारखी महत्त्वाची खनिजेही आढळतात.

विशेषतः पिवळ्या मक्यामध्ये अतिरिक्त पोषणमूल्य असते. यात ल्युटीन आणि झेक्सँथिनसारखे कॅरोटेनॉइड्स असतात, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. हे नैसर्गिक रंगद्रव्ये प्री-विटामिन ए क्रियेस देखील हातभार लावतात, ज्यामुळे मक्याचे पोषणमूल्य अधिक समृद्ध होते. जेव्हा मका पूर्ण धान्य स्वरूपात खाल्ला जातो आणि जास्त प्रक्रिया केलेली नसते, तेव्हा हे सर्व पोषक घटक टिकून राहतात.

पॉपकॉर्न म्हणजे मक्याच्या फुलेल दाणा 

पॉपकॉर्न म्हणजे मूलत: मका गरम केल्यावर फुललेला दाणा. या प्रक्रियेमुळे त्याचे पूर्ण धान्याचे स्वरूप बदलत नाही. साध्या पद्धतीने एअर-पॉप केलेला पॉपकॉर्न हा पौष्टिक स्नॅक ठरू शकतो. सुमारे तीन कप एअर-पॉप पॉपकॉर्नमध्ये साधारण ९० ते १०० कॅलरी, सुमारे ३ ग्रॅम प्रथिने, अत्यल्प चरबी आणि ३ ते ४ ग्रॅम फायबर असते. कारण त्यातील ब्रॅन आणि जर्म कायम राहतात, त्यामुळे पॉपकॉर्नमध्येही पूर्ण मक्यासारखे फायबर आणि सूक्ष्म पोषक घटक मिळतात.

दोघांमधील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य काय?

मका आणि पॉपकॉर्नचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील फायबरचे प्रमाण. फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास, शरीराची नियमितता राखण्यास आणि पोट भरल्याची भावना निर्माण करण्यास मदत करते. यामुळे संतुलित आहारात ते समाविष्ट केल्यास भूक नियंत्रण आणि वजन व्यवस्थापनासाठी मदत होऊ शकते. विशेषतः पॉपकॉर्नची ऊर्जा घनता कमी असल्यामुळे कमी कॅलरीमध्ये समाधानकारक प्रमाणात खाता येते, जे अनेक तळलेल्या किंवा पॅकेज्ड स्नॅक्सच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर ठरते.

मक्यामध्ये कॅरोटेनॉइड्स असतात, तर पॉपकॉर्नमध्ये पॉलीफेनॉल्स सारखे अँटिऑक्सिडंट्स चांगल्या प्रमाणात असतात. हे घटक शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात. शिवाय नियमितपणे पूर्ण धान्य खाण्याचा संबंध हृदयविकार आणि टाइप-२ मधुमेहाचा धोका कमी होण्याशी जोडला जातो. पूर्ण धान्य म्हणून मका या व्यापक आरोग्य लाभांमध्ये आपले योगदान देतो.

पॉपकॉर्न कसा तयार केला जातो आरोग्यदायी मूल्य अवलंबून!

तथापि, पॉपकॉर्न कसा तयार केला जातो यावर त्याचे आरोग्यदायी मूल्य अवलंबून असते. कमी मीठ घालून एअर-पॉप केलेला पॉपकॉर्न हा पौष्टिक स्नॅक ठरू शकतो. परंतु थिएटरमध्ये मिळणारा बटरयुक्त पॉपकॉर्न किंवा जास्त फ्लेव्हर असलेले मायक्रोवेव्ह पॉपकॉर्न यामध्ये बटर, तेल, साखर किंवा सोडियम जास्त प्रमाणात असते. त्यामुळे कॅलरी वाढतात आणि आरोग्यदायी मूल्य कमी होते. त्याचप्रमाणे खोल तेलात तळलेले मक्याचे स्नॅक्स किंवा अतिप्रक्रिया केलेले मक्याचे पदार्थ त्यांच्या नैसर्गिक पोषणमूल्याचा मोठा भाग गमावतात.

मका कमी आरोग्यदायी?

काहीवेळा इतर धान्यांच्या तुलनेत मका कमी आरोग्यदायी असल्याचे मानले जाते, परंतु त्याकडे योग्य संदर्भात पाहणे गरजेचे आहे. पांढऱ्या तांदळात साधारणपणे फायबर आणि सूक्ष्म पोषक घटक कमी असतात, तर ब्राउन राईसमध्ये पूर्ण धान्याचे फायदे मिळतात. गव्हामध्येही फायबर आणि बी-जीवनसत्त्वे मिळतात, परंतु मक्याचा एक फायदा म्हणजे तो नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-फ्री असतो. रागी, ज्वारी आणि बाजरीसारखी मिलेट्सही पोषणमूल्यांनी समृद्ध असून रक्तातील साखरेचे नियंत्रण राखण्यास मदत करू शकतात. ओट्समधील सोल्युबल बीटा-ग्लुकन फायबर हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त असते, तर क्विनोआमध्ये अधिक प्रथिने आणि संतुलित अमिनो अॅसिड प्रोफाइल असते. प्रत्येक धान्याची स्वतःची वैशिष्ट्ये असतात आणि मका देखील त्यात महत्त्वाचे स्थान राखतो.

या सर्वातून स्पष्ट संदेश मिळतो: कोणत्याही एका धान्याला अतिशयोक्तीने गौरवण्याची किंवा पूर्णपणे नाकारण्याची गरज नाही. आहारातील विविधता, प्रमाण आणि योग्य पद्धतीने तयार करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्याच्या सर्वात साध्या आणि कमी प्रक्रियेत असलेल्या स्वरूपात मका हा एक पौष्टिक धान्य आहे, आणि पॉपकॉर्न म्हणजे त्याचे हलके, फुललेले रूप.

योग्य प्रमाणात खाल्ला तर पॉपकॉर्न हा फक्त एक आनंददायी स्नॅक नाही तर तो पूर्ण धान्य मक्याचा सहज आणि समाधानकारक प्रकार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Explainedpopcornhealth careLIFESTYLE

