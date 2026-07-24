Explained : जपानी पंतप्रधान म्हणाल्या, 'मी फक्त 3 तास झोपते', ही सवय आरोग्याला किती धोकादायक? वयानुसार नेमकी किती झोप आवश्यक?

पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांच्या पोस्टमुळे जगभरातील आरोग्य तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करत त्यांच्या झोपेबद्दल खुलासा केला आहे. यात त्यांनी सांगितलं की, पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांना रात्री फक्त शून्य ते तीन तासांची झोप मिळतेय. रात्रभर झोपणे हे त्यांच्यासाठी एक स्वप्न बनलंय.
पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांनी पोस्टमध्ये लिहिलंय की, त्यांना शनिवारी - रविवारीदेखील ऑफिसचं काम करावं लागतं. तसंच ऑफिसचं काम संपल्यानंतरही त्यांना स्वतःला अनेक घरगुती कामं करावी लागतात. त्यांनी लिहिलंय की, घरी आल्यावर त्यांना बाथरुम स्वच्छ करणे, जेवण बनवणे, भांडी घासणे, कपडे धुणे आणि हलकी घरगुती साफसफाई इत्यादी कामं करावी लागतात. त्यांची ही पोस्टमध्ये प्रत्येक वर्किंग वुमनची व्यथा करणारी आहे. जगभरात आज असंख्य महिला ऑफिसच्या कामाचे ताण आणि घरातील काम याचे ताळमेळ बसवत असताना त्यांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होतं. खरंतर महिला असो किंवा पुरुष हल्ली गरजेपेक्षा खूप कमी झोप घेतात. त्यामुळे जीवला धोका निर्माण होतो, असं ठाण्यातील लॅपरोस्कोपिक सर्जन आणि जनरल सर्जन डॉ. अमोघ वैशंपायन यांनी सांगितलंय.
डॉक्टर सांगतात की, नेहमी कमी झोपेमुळे शारीरिकसोबत मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. सतत खूप कमी झोपल्याने मेंदू, हृदय आणि एकूणच आरोग्यावर त्याचा परिणाम पाहिला मिळतो. नेमकं काय परिणाम होतो यावर सविस्तर जाणून घ्या.
जर तु्म्ही कायमच 3-4 तास दिवसा झोप घेत असला तर थकवा, चिडचिड, डोकेदुखी, हार्मोन्समध्ये बदल, भूक आणि वजनावर परिणाम होतो. त्यासोबतच शरीराची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी कमी होते.
आरोग्य तज्ज्ञांनी सांगितलं की, झोपेच्या कमतरतेमुळे लक्ष केंद्रित करणे, नवीन माहिती लक्षात ठेवणे, प्रतिक्रिया देण्याचा वेग आणि योग्य निर्णय घेणे प्रभावित गंभीर परिणाम पाहिला मिळतो. नेहमीच तुमची झोप कमी असल्यास हा परिणाम अधिक गंभीर होण्याचा धोका असतो.
आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात कमी झोपेचा सर्वात गंभीर परिणाम हा हृदयरोगावर होतो. सातत्याने अपुरी झोप घेतल्यास उच्च रक्तदाब, चयापचयाशी संबंधित समस्या आणि हृदयरोगासह इतर आरोग्य समस्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
गेल्या काही काळात लोक हे कामाला प्राधान्य देताना दिसत आहे. खासकरून तरुणी पिढी झोपेकडे दुर्लक्ष करून कामावर जातात. यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता, चुका होण्याची शक्यता आणि प्रतिक्रिया वेळ प्रभावित होते. तसंच दीर्घकाळात याची किंमत शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य आणि कामाच्या गुणवत्तेच्या रूपात चुकवावी लागते यात काही शंका नाही.
झोप कमी झाल्यास तणाव वाढतो, तसंच चिंता आणि चिडचिड वाढते. भावनिक संतुलन बिघते. तसंच शरीराची रोगप्रतिकारक प्रतिक्रिया प्रभावित होऊन संसर्गांशी लढण्याची क्षमता कमी होते, असं आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात.
ड्यूक विद्यापीठातील संशोधकांनी एक अभ्यास केला आहे. त्या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार पुरुषांपेक्षा महिलांना सर्वाधिक झोपेची गरज असते. यामागील कारण सांगताना ते म्हणाले की, महिलांचे मेंदू दिवसभर अधिक सक्रिय आणि जटिल पद्धतीने काम करते. झोपेच्या कमतरतेमुळे पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये मानसिक ताण, नैराश्य, राग आणि शत्रुत्वाचे प्रमाण जास्त वाढण्याचे प्रकरण समोर आले आहेत.
तर संशोधनानुसार महिलांचा मेंदू एकाच वेळी अनेक कामे (मल्टीटास्किंग) करतात. म्हणूनच त्या दिवसभर अधिक मेंदूची शक्ती वापरत असतात . त्यामुळे महिलांच्या मेंदूला पुरूषांपेक्षा योग्यरित्या विश्रांती घेणे गरजेचे असते. तसंच दिवसभराच्या कामांमधून आराम मिळवण्यासाठी त्यांना सर्वाधिक झोपेची गरज असते.
तसंच महिलांना त्यांच्या जीवनात मासिक पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती यासारख्या अनेक वेळा हार्मोनल बदलांनाचा सामाना करावा लागतो. या बदलांचा त्यांच्या झोपेच्या पद्धतींवरही मोठा परिणाम पाहिला मिळतो. त्यामुळे त्यांना चांगल्या आणि अधिक झोपेची सर्वाधिक गरज असते.
1. गाढ झोप
पुरुषांपेक्षा महिला जास्त गाढ झोपतात. त्यामुळे त्यांचे शरीर आणि मेंदू लवकर रिचार्ज होतं. पण जर त्यांची झोप वारंवार खराब झालीतर त्याचा वाईट परिणाम होतो
2. झोपेचा कालावधी आणि गुणवत्ता
महिलांना 7 ते 9 तासांची झोप आवश्यक तर पुरुषांसाठी 7 - 8 तास झोप हवी असते. याशिवाय, महिला अधिक REM (रॅपिड आय मूव्हमेंट) झोप घेतात. यामुळे स्वप्न पाहण्यासाठी आणि स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी त्यांना फायदा होतो.
3. झोपेचे विकार
पुरुषांपेक्षा महिलांना निद्रानाशाचा त्रास 40% जास्त असतो, असं आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात. याची कारणे हार्मोनल बदल, ताणतणाव, गर्भधारणा आणि मासिक पाळी ही असतात.
(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)