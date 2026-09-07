/Explained: उद्योगाची खाज... लोकांचं अंग खाजवून महिन्याला कमवतो 14 लाख रुपये; नेमकी काय सेवा देतो? Business Model थक्क करणारं, याची प्रेरणा कुठून मिळाली?

अनेकदा मित्रांमध्ये चर्चा करताना उद्योग सुरु करूयात म्हटल्यानंतर यात फारसा रस नसणारे मित्र 'तुला लय खाज आहे' म्हणत विषय उडवून लावतात. मात्र यात खाजेतून एका व्यक्तीने चक्क उद्योग व्यवसाय सुरु केला आहे. खरं तर लोक अनेकदा स्वतः खाजवतात किंवा अगदीच पाठीला वगैरे हात पुरत नसेल तर जवळच्या व्यक्तीची मदत घेतात. अनेकजण बाजारात उपलब्ध असलेल्या बॅक स्क्रॅचर वगैरेसारखे प्रकारही वापरतात. मात्र चीनमध्ये, एका उद्योजकाने खाजवून देण्याचा उद्योग सुरु केला आहे. पैशांच्या मोबदल्यात लोकांना खाजवून देण्याच्या उद्योगाला एवढी मागणी आहे की त्याच्या एका दुकानाची दोन दुकानंही झाली असून दोन्ही दुकानांवर चांगली गर्दी असते. विशेष म्हणजे यामधून तो दर महिन्याला 1 लाख युआन (अंदाजे 14 लाख रुपये) कमावतो.
लोकांना खाजवून देण्याचा हा व्यवसाय शेन्झेनमध्ये 32 वर्षीय झांग शियाओकियाओने सुरू केला आहे. या दुकानांमध्ये ग्राहकांसाठी खास इचिंग सेशन्स म्हणजेच खाजवून देण्याची विशेष सत्रं आयोजित केली जातात. या सेशन्सदरम्यान प्रशिक्षित कर्मचारी ग्राहकांना मसाज दिला जातो त्याप्रमाणे पलंगावर झोपवून शरीराच्या विविध भागांना हळुवारपणे खाजवतात, असं साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
झांगने मे महिन्याच्या सुरुवातीला शेन्झेनच्या बाओआन जिल्ह्यात 'सुमा' (Suma) या ब्रँड नेमने खाजवून देण्याच्या उद्योगाचा श्रीगणेशा केला. त्याने आपलं पहिलं दुकान उघडल्यानंतर एका महिन्यात फुटीयान जिल्ह्यात दुसरे दुकान सुरू केले. या ठिकाणी येणारे ग्राहक एका तासाच्या सत्रासाठी सुमारे 300 युआन (अंदाजे 4200 रुपये) देतात. कर्मचारी खास डिझाइन केलेली टोकदार नखे परीधान करुन ग्राहकांना हळुवारपणे खाजवतात, असं 'शियाओशियांग मॉर्निंग हेराल्ड'च्या वृत्तात म्हटलं आहे.
ग्राहकांना आराम करण्यास आणि त्यांची झोप सुधारण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने खाजवून देण्याचा हा उद्योग सुरु केल्याचं झांग यांचं म्हणणं आहे. ग्राहक त्यांच्या शरीरावरील कोणत्या भागाला विशेषतः खाज सुटते ते सांगून कर्मचाऱ्यांना त्या भागांवर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणीही करु शकतात. कधीकधी, खाजवण्यामुळे ग्राहकांना हसू देखील येते असं यासंदर्भातील अनुभव शेअर करताना कर्मचारी सांगतात. विशेषतः अधिक संवेदनशील भागांवर खाजवताना ग्राहक मोठ्याने हसतात असं दिसून आलं आहे.
हे सारं वाचून गंमत वाटत असेल किंवा विचित्र प्रकार वाटत असला तरी झांगसाठी हा व्यवसाय सुरू करणे म्हणजे केवळ कर्मचाऱ्यांना खाजवायला शिकवण्यापुरता मर्यादित नव्हता. चीनमध्ये या प्रकारची सेवा यापूर्वी कोणतीही पैशांच्या मोबदल्यात दिल्याचा संदर्भ नाही. त्यामुळे झांगला स्वतंत्रपणे संशोधन करून सुरुवातीपासूनच प्रभावी खाजवण्याची तंत्रे विकसित करावी लागली. यासाठी त्याने बराच अभ्यास केला. त्याने शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांचा अभ्यास केला. एखाद्या खाजवणं हे वाटतं तितकं सोपं काम नक्कीच नसल्याचं अभ्यास केल्यानंतर झांगच्या लक्षात आलं. त्यामुळेच त्याने या खाजवण्याच्या सेवेमध्ये सुसंगतता आणण्यासाठी विशेष नियोजन केलं. सामान्यतः खाज येणे हे उत्स्फूर्त असलं तरी याचं सेवेत रुपांतर करण्याचा त्याचा उद्देश होता. ही सेवा ग्राहक अगाऊमध्ये पैसे देऊन बूक करतील अशापद्धतीने सादर करण्याचं आव्हान झांगसमोर होतं.
“मोठ्या शहरांमध्ये, लोकांना सामान्यतः उच्च तणाव जाणवतो. परिणामी, या सेवेला मोठी मागणी आहे,” असं झांग सांगतो. झांगने ऑफर केलेल्या या असामान्य सेवेकडे मोठ्या शहरांमधील पुरुष आणि स्त्रिया दोघेही आकर्षित झाले. झांगच्या मते त्याच्या ग्राहकांमध्ये पुरुषांची संख्या जास्त आहे. ग्राहकांमध्ये महिलांचे प्रमाण सुमारे 30 टक्के आहे, तर पुरुषांचे प्रमाण सुमारे 70 टक्के आहे. “काही ग्राहकांनी आमची सेवा मसाजपेक्षाही अधिक आरामदायी असल्याचं म्हटलंय. यामुळेच आमच्याकडे पुन्हा पुन्हा येणाऱ्या ग्राहकांचा एक मोठा वर्ग तयार झाला आहे. दोन्ही दुकाने आधीच नफा-तोट्याचं समिकरण ओलांडून आता नफा कमवत आहेत," असं झांगने सांगितलं.
झांग यांना या विचित्र व्यवसायाची प्रेरणा एका वेगळ्याच गोष्टीमधून मिळाली. गेल्या वर्षी, सोशल मीडियावर छोट्या व्हिडिओ क्लिप पाहत असताना, झांगला एक क्लिप दिसली ज्यात एक महिला आपल्या पतीची पाठ खाजवत होती. त्याचे लक्ष वेधून घेतले ते कमेंट्स सेक्शनने! अनेकांनी कमेंट करून म्हटलं होतं की अशापद्धतीने पाठ खाजवून दिली तर आपली पाठ खाजवण्यासाठी आम्ही पैसे देण्यासही तयार आहोत असं म्हटलेलं. त्यामुळे झांगने ही कल्पना व्यवसाय म्हणून यशस्वी होऊ शकते का? याचा अभ्यास सुरु केला. झांगने या व्यवसायाचा अभ्यास करायला सुरुवात करताना स्वतःच्या बालपणीचा संदर्भही जोडला. त्याचे वडील अनेकदा त्याची पाठ खाजवून द्यायचे. झांगसाठी हा अनुभव आराम आणि झोपेशी जोडलेला होता. ही आठवण त्याच्या मनात घर करून राहिली आणि अखेरीस त्याचा हा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कारणीभूत ठरली.
सोशल मीडियावरील कल्पनेची केवळ नक्कल करण्याऐवजी, झांगने व्यावसायिक खाज-खाजवण्याची सेवा कशी काम करू शकते यावर संशोधन करण्यास सुरुवात केली. पहिले 'सुमा' आउटलेट उघडण्यापूर्वी त्याने स्वतःची तंत्रे विकसित केली आणि त्याभोवती एक सेवा तयार केली.