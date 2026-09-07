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Explained: उद्योगाची खाज... लोकांचं अंग खाजवून महिन्याला कमवतो 14 लाख रुपये; नेमकी काय सेवा देतो? Business Model थक्क करणारं, याची प्रेरणा कुठून मिळाली?

तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीने पैशांच्या मोबदल्यात खाजवून देण्याची ऑफर दिली तर तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही अशी ऑफर स्वीकाराल का? तुम्ही यावर काय उत्तर देऊन असा विचार करत असाल तर अशी सुविधा आधीच सुरु झाली आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:23 PM IST
Explained: उद्योगाची खाज... लोकांचं अंग खाजवून महिन्याला कमवतो 14 लाख रुपये; नेमकी काय सेवा देतो? Business Model थक्क करणारं, याची प्रेरणा कुठून मिळाली?
Image Credit: कोणी आणि कोणत्या प्रेरणेमधून सुरु केला हा उद्योग जाणून घ्या (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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