Eye Care: डोळ्याकडे द्या लक्ष! रेटिना आजाराच्या 'या' सात लक्षणांकडे करू नका दुर्लक्ष

7 Silent Symptoms of Retinal Disease: रेटिनल डिसऑर्डरक वेळेत लक्षात येणे गरजेचे आहे. नाही तर यामुळे डोळ्याची दृष्टी जाऊ शकते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 5, 2025, 02:17 PM IST
Eye Care: डोळ्याकडे द्या लक्ष! रेटिना आजाराच्या 'या' सात लक्षणांकडे करू नका दुर्लक्ष

7 Silent Symptoms of Retinal Disease: रेटिनाचे आजार आणि त्यांच्याशी संबंधित लक्षणांविषयी जागरूकतेचा अभाव आपल्या समाजात आढळून येतो. रेटिनल डिसऑर्डर नकळतपणे वाढत राहतात आणि त्याचे वेळेत निदान झाल्यास दृष्टी जाण्यापासून वाचवता येते. पुढे सात, सहज न समजणारी लक्षणे दिली आहेत, ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात  डॉ अग्रवालस् आय हॉस्पिटल, वडाळा येथील, रेटिना सर्जन डॉ. मानसी केतकर यांच्याकडून... 

1. फ्लोटर्स

 फ्लोटर्स म्हणजे लहान काळे डाग, स्पेक्स, धाग्यासारखे किंवा वेगवेगळ्या आकाराचा घटक दृष्टीच्या टप्प्यात फिरत राहतो. डोळ्यांच्या हालचालीबरोबर त्यांचीही हालचाल होते आणि त्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास ते दूर जात आहेत असं वाटतं. विशेषतः स्पष्ट पार्श्वभूमीवर हे आणखी ठळकपणे जाणवतं. कधीतरी फ्लोटर्स येणं सामान्य असलं, तरी त्यांच्यात अचानक झालेली वाढ रेटिनाशी संबंधित सखोल समस्येचं चिन्ह असू शकते.

2. उजेडाचे फ्लॅश

 जर तुम्हाला पेरिफेरल व्हिजनमध्ये अचानक, काही सेकंदांसाठी एकदम उजेड किंवा चमकल्यासारखं, प्रकाशाची उघडझाप झाल्यासारखं वाटत असेल, तर रेटिनाची तातडीने तपासणी करून घ्या. हा वयानुसार व्हर्च्युअस जेलमध्ये होणाऱ्या बदलांचा भाग असू शकतो किंवा रेटिनल टीयर अथवा डिटॅचमेंटमुळे तसं होत असू शकतं.

3. डिस्टॉर्ट/लहरी दृष्टी (मेटामॉर्फोप्सिया)

 सरळ रेषा वाकड्या किंवा वाकलेल्या दिसायला लागल्या, तर ते रेटिनाचा मधला भाग (मॅक्युला) सूज आल्यामुळे किंवा द्रवपदार्थ साठल्यामुळे बरोबर काम करत नसल्याचे लक्षण आहे. संभाव्य कारणांमध्ये वयानुसार मॅक्युलर डीजनरेशन, डायबेटिक मॅक्युलर एडेमा, सेंट्रल सेरयस रेटिनोपॅथी किंवा एपिरेटिनल मेम्ब्रान यांचा समावेश होतो.

4. रात्रीचे दिसण्यात अडचणी

अंधाराला सरावणे किंवा कमी प्रकाशात अडचणी येणे जेनेटिक रेटिनल डिसऑर्डर उदा. रेटिनायटिस पिग्मेंटोसा किंवा अ जीवनसत्वाची कमतरता यांचे लक्षण असू शकते.

5. दृष्टी धूसर होणे

 दृष्टी हळूहळू किंवा अचानक धूसर होण्यामागे मॅक्युलर डिजनरेशन, डायबेटिक किंवा हायपरटेन्सिव रेटिनोपॅथी अशा आजारांचे लक्षण असू शकते.

6. डोळ्याच्या पुढच्या भागात सावली किंवा पडदा येणे

दृष्टीपटलासमोर पडदा किंवा जाळी असल्यासारखी जाणवणे हे रेटिनल डिटॅचमेंटचे लक्षण असून त्यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे. दृष्टी कायमची जाऊ नये यासाठी लगचेच उपचार घ्यावेत.

7. एका डोळ्यातील दृष्टीचे तात्पुरते नुकसान

डोळ्यांसमोर अचानक अंधार येणे किंवा एका डोळ्याने कमी दिसणे, वेदना न जाणवणे अशा समस्या रेटिनल रक्तवाहिनीत तयार झालेल्या अडथळ्यामुळे उद्भवतात. सेंट्रल रेटिनल ऑक्ल्युजन किंवा ऑप्टिक नर्व्ह डिसऑर्डरमध्ये असे होते.

यापैकी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास नेत्ररोगतज्ज्ञांना भेटा आणि तपशीलवार डायलेटेड फंड्स/रेटिना तपासणी करून घ्या. तुमचे ऑप्थमॉलॉजिस्ट काही स्कॅन्स किंवा विशिष्ट तपासणी करायला सांगतील, ज्याच्या मदतीने योग्य निदान करता येईल आणि तुमच्या समस्येवर मार्ग काढता येईल.

