Marathi News
  • Eye Care: ग्लुकोमा हा निव्वळ वृध्दापकाळातील विकार नव्हे तर तरुणांमध्ये वाढतोय डोळ्यांचा आजार

Eye Care: ग्लुकोमा 'हा' निव्वळ वृध्दापकाळातील विकार नव्हे तर तरुणांमध्ये वाढतोय डोळ्यांचा आजार

Glaucoma: मोतीबिंदूसारखाच ग्लुकोमा म्हणजेच काचबिंदू हा वृद्धापळात होणारा रोग आहे, असे पूर्वी म्हटले जायचे. मात्र हे 100 टक्के खरे नाही. काचबिंदू नवजात शिशूं पासून ते तरुणाईमध्ये दिसून येतो.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 8, 2026, 02:23 PM IST
Eye Care Glaucoma: ग्लुकोमा अर्थात काचबिंदू म्हणजे नेमकं काय? ज्याप्रमाणे आपला रक्तदाब असतो, त्याचप्रमाणे आपल्या डोळ्यांवर विशिष्ट दाब असतो, ज्याला इंट्राओक्युलर प्रेशर म्हणतात. नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर जवळपास 10 ते 21 mmHg दरम्यान असते. जेव्हा हा दाब वाढतो तेव्हा आपल्या ऑप्टिक नर्व्ह म्हणजे डोळ्यांच्या मज्जातंतूवर दबाव पडतो. ज्यामुळे पेशी मृत होतात कार्य हळूहळू संथ होते. शेवटी दृष्टी कमी होते. दृष्टी कमी होण्याची प्रक्रिया वेदनारहित असते तसेच हा विकार शेवटच्या गंभीर टप्प्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्या व्यक्तीला समजू शकत नाही. म्हणूनच याला डोळ्याचा ‘सायलंट किलर’ असेही म्हणतात. डॉ. सोनल अशोक एरोले, सल्लागार नेत्रतज्ज्ञ, आणि डॉ. अगरवाल आय हॉस्पिटल, पिंपरी-चिंचवड यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

मोतीबिंदूसारखाच ग्लुकोमा म्हणजेच काचबिंदू हा वृद्धापळात होणारा रोग आहे, असे पूर्वी म्हटले जायचे. मात्र हे 100 टक्के खरे नाही. काचबिंदू नवजात शिशूंमध्येही दिसून येतो; त्याची टक्केवारी खूप कमी असली तरी ती दिसून येते. लहान वयात, ग्लुकोमा होण्याची शक्यता देखील असते, विशेषतः ज्या लोकांमध्ये पुढील घटक आढळतात: 

1) उच्च मायनस नंबर
2) उच्च प्लस नंबर 
3) ग्लुकोमाचा कौटुंबिक इतिहास 
4) मधुमेही व्यक्ती 
5) इतर आजार असलेल्या व्यक्ती 
6) ऑटोइम्युन विकारग्रस्त व्यक्ती 
7) एखादा आघात झालेली व्यक्ती  
8) जे स्टिरॉइड उपचार घेत असून बऱ्याचदा अॅलर्जीच्या स्थितीत असलेले 

या सर्वांना कमी वयात ग्लुकोमाचा अधिक धोका असतो.

तुम्ही कोणती खबरदारी घेऊ शकता?

ग्लुकोमाचे निदान लवकर होणे खूप महत्वाचे आहे, हे आपल्याला ठाऊक आहे. आम्ही वरील सर्व जोखीम घटक असलेल्या व्यक्तिना स्वत:च्या डोळ्यांची तपासणी नियमितपणे करण्याची शिफारस करतो. ज्यात इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तसेच विशेषतः ऑप्टिक डिस्कच्या ओसीटी आणि पेरीमेट्री यासारख्या चाचण्यांचा समावेश आहे. जोखीम क्षेत्रात काही मापदंड आढळल्यास, डोळ्यांच्या डॉक्टरांशी सल्लामसलत तसेच नियमित पाठपुरावा करून, आपण ग्लुकोमा नियंत्रणात ठेवू शकतो. त्यामुळे शेवटी, ग्लुकोमा म्हणजे डोळ्याच्या सायलंट किलरचे लवकर निदान झाल्यास विकारग्रस्त व्यक्तीसाठी फायदेशीर असते. केवळ वृद्धांनाच नव्हे तर तरुणांनाही ग्लुकोमा होऊ शकतो. काही जोखीम घटक असल्यास त्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे, हे लक्षात असू द्या!

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

