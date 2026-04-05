Eye Care: गरोदरपणात होतात दृष्टीमध्ये बदल, गर्भवती महिलांनी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?

Eye Care during pregnancy: आजच्या जगात नोकरी करणाऱ्या महिलांना गर्भधारणेच्या वेळी विशेष काळजी घ्यावी लागते. गरोदरपणात दृष्टीमध्ये बदल होतात. यावेळी नेमकं कोणत्या गोष्टींमध्ये लक्ष द्यायला हवं याबद्दल तज्ञांकडून जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 5, 2026, 02:20 PM IST
Vision changes occur during pregnancy: गर्भधारणेचा काळ हा सर्व महिलांसाठी एक अत्यंत महत्वाचा काळ असतो. आजच्या जगात नोकरी करणाऱ्या महिलांमुळे, गर्भधारणेच्या वेळी महिलांचे वय हे त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान ठरते. या काळात अनेक हार्मोनल बदल होतात आणि मूड स्विंग्ज होत असतात.  यासाठीच आज आपण जाणून घेणार आहोत की गर्भवती महिलांनी गरोदरपणात डोळ्यांच्या कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे? याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात डॉ अग्रवालस् आय हॉस्पिटल,  पिंपरी चिंचवड येथील कन्सल्टंट ऑप्थॅल्मोलॉजिस्ट डॉ. सोनल एरोले यांच्याकडून... 

गरोदरपणात डोळ्यांच्या संदर्भात कोणती लक्षणे दिसतात?

  • दृष्टी धूसर होणे- अनेक हार्मोनल बदलांमुळे आणि शरीरात पाणी साठण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तुमची दृष्टी थोडी धूसर होऊ शकते. जर तुम्ही चष्मा वापरत असाल, तर चष्मा घातल्यानंतरही तुम्हाला स्पष्ट दिसत नाही असे वाटू शकते, चष्मा व्यवस्थित स्वच्छ केल्यानंतरही थोडी अंधुक दृष्टीची तक्रार असू शकते.
  •  कोरडेपणा किंवा जळजळ वाढू शकते. जे लोक जास्त वेळ संगणकावर काम करतात, त्यांच्यामध्ये कोरडेपणाची लक्षणे वाढण्याची शक्यता असते.
  •  कॉन्टॅक्ट लेन्स न मानवणे. जे लोक नियमितपणे कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरतात, त्यांना त्वचेची जळजळ, जास्त कोरडेपणा जाणवू शकतो आणि त्यांना कॉन्टॅक्ट लेन्स वापरता येत नाहीत.
  •  काही व्यक्तींमध्ये पापण्यांना सूज आलेली देखील दिसू शकते. 
  • दृष्टीमध्ये गंभीर अडथळे येऊ शकतात. ज्या महिलांना गर्भधारणेदरम्यान उच्च रक्तदाब होतो, ज्याला प्रीक्लॅम्पसिया असेही म्हणतात, किंवा ज्या महिलांना आधीपासून मधुमेह आहे किंवा गर्भधारणेदरम्यान मधुमेह झाला आहे, त्यांच्यामध्ये गंभीर समस्या दिसून येतात.

डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?

  • तुम्हाला दृष्टीदोष आहे.
  •  डोळे कोरडे होणे किंवा अस्वस्थता वाटणे.
  •  अचानक कमी दिसू लागणे.

लक्षणांचे व्यवस्थापन

  •  जे दृष्टीदोष कमी प्रमाणात असतात किंवा चष्मा व्यवस्थित न राहणे, हे प्रसूतीनंतर आपोआप बरे होतात किंवा ठीक होतात.
  •  उच्च रक्तदाबासारख्या रुग्णांमध्ये दृष्टीदोष अधिक प्रमाणात आढळत असला तरी, प्रसूतीनंतर दृष्टी सामान्यतः पूर्ववत होते आणि रक्तदाबही नियंत्रणात येतो.
  •  डोळे कोरडे होण्याच्या लक्षणांसाठी, डॉक्टरांनी सांगितलेले साधे ल्युब्रिकेशन ड्रॉप्स मदत करतात.
  •  गरोदरपणात नवीन चष्मा घेऊ नका, कारण बहुतेक लोकांमध्ये प्रसूतीनंतर तो पुन्हा पूर्वीच्या नंबरनुसार होतो.
  •  महिलांना गरोदरपणात किंवा स्तनपानाच्या काळात लॅसिकसारखी कोणतीही रिफ्रॅक्टिव्ह शस्त्रक्रिया न करण्याचा
  • सल्ला दिला जातो. म्हणून, हार्मोन्समधील अगदी लहान बदलांमुळे तुमच्या दृष्टीमध्ये बदल होऊ शकतो आणि डोळे
  • कोरडे होण्याची लक्षणे देखील दिसू शकतात. काळजी करू नका, फक्त तुमच्या नेत्रतज्ज्ञांना भेटा.
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

