गुलाबी थंडीत बनवा शहाळ्याची गरमागरम भाजी; मलईदार आणि रुचकर पारंपरिक रेसिपी

Shahalyachi Bhaji: महाराष्ट्रातील स्वयंपाकात काही पदार्थ असे असतात की, त्या हिवळा येताच हमखास आठवतात. त्यापैकी एक खास आणि चवीला अप्रतिम पदार्थ म्हणजे शहाळ्याची भाजी. कोवळ्या नारळाच्या गरापासून बनणारी ही भाजी हिवाळ्यात खाण्याची मजा काही औरच आहे.. मऊ, रसरशीत शहाळा आणि मसाल्यांचा सुरेख मेळ यामुळे ही भाजी साधी असूनही खूपच खास लागते. गरम भाजी, चपाती किंवा भाकरी आणि थोडी कच्चा कांदा-लिंबू… बस्स! जेवणाची चव दुप्पट होते.
शहाळ्याच्या भाजीसाठी लागणारे साहित्य
कोवळा शहाळा – 1 (सोलून बारीक चिरलेला)
कांदा – 1 मध्यम (बारीक चिरलेला)
हिरवी मिरची – 2 (बारीक चिरलेली)
आले – 1 टीस्पून (किसलेले)
लसूण – 4 ते 5 पाकळ्या (कुटलेल्या)
मोहरी – 1/2 टीस्पून
जिरे – 1/2 टीस्पून
हळद – 1/2 टीस्पून
लाल तिखट – चवीनुसार
मीठ – चवीनुसार
तेल – 2 टेबलस्पून
कोथिंबीर – सजावटीसाठी
(ऐच्छिक) गोडा मसाला – चिमूटभर
शहाळ्याची भाजी बनवण्याची कृती
सुरुवातीला कढईत तेल गरम करा. तेल गरम झाल्यावर त्यात मोहरी टाका. मोहरी तडतडली की जिरे घाला. त्यानंतर आले, लसूण आणि हिरवी मिरची घालून मंद आचेवर थोडा परतवा, ज्यामुळे छान सुगंध येईल. आता त्यात चिरलेला कांदा घालून कांदा गुलाबी होईपर्यंत परता.
कांदा मऊ झाल्यावर हळद आणि लाल तिखट घालून नीट मिसळा. आता बारीक चिरलेला शहाळा कढईत घाला. सर्व साहित्य एकत्र करून मध्यम आचेवर 5–7 मिनिटे परता. शहाळा आपोआप पाणी सोडतो, त्यामुळे वेगळं पाणी घालण्याची गरज नसते. चवीनुसार मीठ घाला आणि भाजी झाकण ठेवून थोडी शिजू द्या.
भाजी मऊ झाली की वरून थोडी कोथिंबीर आणि चिमूटभर गोडा मसाला घाला. हलक्या हाताने ढवळा आणि गॅस बंद करा.
सर्व्ह करण्याची पद्धत
गरमागरम शहाळ्याची भाजी चपाती, भाकरी किंवा साध्या वरण-भातासोबत अप्रतिम लागते. ही भाजी पाचनास हलकी आणि अतिशय चवदार असते. घरच्या घरी बनवलेली ही पारंपरिक शहाळ्याची भाजी खूप चविष्ट लागते. तयार करा आणि महाराष्ट्रातील रुचकर जेवणाचा आस्वाद घ्या.