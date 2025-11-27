English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' 10 चुका कराल तर होऊ शकतो फ्रिजचा ब्लास्ट, घर काही क्षणात होईल राख

How to use refrigerator to avoid short circuit: तुमच्या घरातील रेफ्रिजरेटर 24 तास चालू असतो. बऱ्याचदा, ओव्हरलोडिंगमुळे तो जास्त गरम होऊ शकतो. या ओव्हरलोडमुळे रेफ्रिजरेटरच्या कंप्रेसरवर दबाव येतो, ज्यामुळे जास्त गरम होणे आणि स्फोट होऊ शकतो. म्हणून, तुमचा रेफ्रिजरेटर वापरताना काही चुका करणे टाळा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 27, 2025, 10:47 PM IST
उन्हाळ्याच्या हंगामात, तुम्ही अनेकदा शॉर्ट सर्किटमुळे एअर कंडिशनर फुटल्याच्या किंवा आग लागल्याच्या बातम्या ऐकल्या असतील. तथापि, तुमचा रेफ्रिजरेटर देखील स्फोट होऊ शकतो किंवा आग पकडू शकतो. हो, आजकाल रेफ्रिजरेटरमध्ये स्फोट होण्याचे वृत्त वारंवार येत आहे. जर रेफ्रिजरेटर नवीन असेल तर जास्त धोका नाही, परंतु जर तुम्ही 10-15 वर्षे जुना रेफ्रिजरेटर वापरत असाल तर अशा अपघातांची शक्यता वाढते. चुकीच्या वापरामुळे आग आणि स्फोट देखील होऊ शकतो. तर, तुमचा रेफ्रिजरेटर स्फोट होण्यापासून रोखण्यासाठी वापरताना कोणत्या चुका टाळाव्यात ते जाणून घेऊया.

या 10 चुका करू नका

  • रेफ्रिजरेटरला आग लागण्याची, जळण्याची किंवा स्फोट होण्याची अनेक कारणे आहेत. काही लोक त्यांचे रेफ्रिजरेटर निष्काळजीपणे वापरतात. ते २४ तास चालू ठेवले जातात, ज्यामुळे ते जास्त गरम होतात. जर रेफ्रिजरेटर जुना असेल तर ते कंप्रेसरवर दबाव आणते, ज्यामुळे ते जळू शकते किंवा स्फोट होऊ शकते.
  • ओव्हरलोडिंगमुळे कंप्रेसरवर दबाव येतो. ते जास्त गरम होते कारण त्याला त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त काम करावे लागते. ओव्हरलोडिंगमुळे वीज बिल देखील वाढतात. वाढत्या वापरामुळे शॉर्ट सर्किट देखील होऊ शकते.
  • काही लोक खराब दर्जाचे रेफ्रिजरेटर सॉकेट, प्लग आणि वायर वापरतात, ज्यामुळे शॉर्ट सर्किट देखील होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही घरी नसल्यास रेफ्रिजरेटर जळून स्फोट होऊ शकतो.
  • काही भागात व्होल्टेज चढउतार तीव्र असतात. अशा परिस्थितीत, स्टॅबिलायझर वापरणे आवश्यक आहे, अन्यथा रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर जास्त गरम होईल आणि स्फोट होऊ शकतो.
  • रेफ्रिजरेटरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कूलिंग गॅस (रेफ्रिजरंट) मध्ये गळती होणे अत्यंत धोकादायक आहे. जर गॅस स्पार्क किंवा ज्वालाला स्पर्श केला तर रेफ्रिजरेटर निश्चितपणे स्फोट होईल. काही लोक रेफ्रिजरेटरच्या आतील भाग ओला करतात किंवा कोणतेही बदल करतात. यामुळे ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होऊ शकते, ज्यामुळे अपघात होऊ शकतात.
  • रेफ्रिजरेटर ओव्हरलोड करू नका. त्यात फक्त आवश्यक वस्तू ठेवा. रेफ्रिजरेटर नेहमी स्वच्छ करा. दर सहा महिन्यांनी त्याची सर्व्हिसिंग करा. योग्य हवा परिसंचरणासाठी रेफ्रिजरेटरच्या मागे पुरेशी जागा असल्याची खात्री करा.
  • चांगल्या दर्जाचे प्लग आणि कॉर्ड खरेदी करा. जर रेफ्रिजरेटर खूप जुना असेल, गॅस गळत असेल किंवा व्यवस्थित थंड होत नसेल, तर तो नवीन प्लगने बदलणे चांगले. जर व्होल्टेजमध्ये लक्षणीय चढउतार होत असतील, तर स्टॅबिलायझर वापरण्याची खात्री करा.
  • जर तुम्हाला रेफ्रिजरेटरमधून ठिणग्या, वास, धूर किंवा विचित्र आवाज येत असल्याचे ऐकू आले किंवा दिसले, तर तपासणीसाठी ताबडतोब इलेक्ट्रिशियनला बोलवा. या गोष्टी लक्षात ठेवून, तुम्ही मोठे अपघात होण्यापासून रोखू शकता.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

