'या' 10 चुका कराल तर होऊ शकतो फ्रिजचा ब्लास्ट, घर काही क्षणात होईल राख

उन्हाळ्याच्या हंगामात, तुम्ही अनेकदा शॉर्ट सर्किटमुळे एअर कंडिशनर फुटल्याच्या किंवा आग लागल्याच्या बातम्या ऐकल्या असतील. तथापि, तुमचा रेफ्रिजरेटर देखील स्फोट होऊ शकतो किंवा आग पकडू शकतो. हो, आजकाल रेफ्रिजरेटरमध्ये स्फोट होण्याचे वृत्त वारंवार येत आहे. जर रेफ्रिजरेटर नवीन असेल तर जास्त धोका नाही, परंतु जर तुम्ही 10-15 वर्षे जुना रेफ्रिजरेटर वापरत असाल तर अशा अपघातांची शक्यता वाढते. चुकीच्या वापरामुळे आग आणि स्फोट देखील होऊ शकतो. तर, तुमचा रेफ्रिजरेटर स्फोट होण्यापासून रोखण्यासाठी वापरताना कोणत्या चुका टाळाव्यात ते जाणून घेऊया.