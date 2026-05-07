Food in History: आपल्या रोजच्या जेवणातील डाळ तडका सर्वात आधी कसा तयार झाला? महाभारतापासून ते औरंगजेबापर्यंत रंजक इतिहास

 Tracing history of Tadka Dal in India: आपल्या जेवणात आवर्जून असणारी डाळ तडका नेमकी कुठून, कशी आली आणि कुठे पहिल्यांदा बनवली गेली याबद्दलची रंजक कहाणी जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 7, 2026, 11:31 AM IST
Photo Credit: Freepik

GK Who made dal tadka first: भारतीय जेवणात डाळ हा फक्त पदार्थ नसून एक भावना आहे. प्रत्येक घरात रोजच्या आहाराचा महत्त्वाचा भाग असलेली डाळ आज 'तडका डाळ' या रूपात विशेष लोकप्रिय आहे. मूग, मसूर, तूर, चणा अशा विविध डाळींच्या वापरातून तयार होणारा हा पदार्थ संपूर्ण देशात आवडीने खाल्ला जातो. अनेकांचं डाळ आणि भात हे कम्फर्ट फूड आहे. अनेकांना आजारी पडलं असो काही आनंदची गोष्ट असो डाळ तडका हवा असतो. याशिवाय या पदार्थाचे अनेक फायदेही आहेत आणि याला बनवण्यासाठी लागणारा वेळी फार कमी आहे. डाळ हे एक असे परिपूर्ण अन्न आहे जे आपल्या सर्वांना एकत्र आणते. भारतीयांचे डाळीशी एक विशेष नाते आहे आणि त्यामुळेच ती प्रत्येक घरातील एक मुख्य पदार्थ बनली आहे. जगभरातील अनेक देशात हा पदार्थ सहज मिळतो. आज आपण ​भारतातील तडका डाळीचा रोचक इतिहास आणि परंपरा याबद्दल जाणून घेणार आहोत. 

प्राचीन काळातील खास पदार्थ

ऐतिहासिक कथांनुसार, तडका डाळ ही पूर्वी सण-समारंभात दिली जाणारी खास डिश होती. असे मानले जाते की इ.स.पूर्व 303 मध्ये चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या विवाहसोहळ्यात पहिल्यांदा अशा प्रकारची डाळ पाहुण्यांना वाढण्यात आली होती.

पंचमेल डाळ आणि मुघल काळ

पाच प्रकारच्या डाळींच्या मिश्रणाला “पंचमेल डाळ” असे म्हटले जाते. मूग, मसूर, तूर, चणा आणि उडीद या डाळींचे मिश्रण करून ही डाळ तयार केली जाते. मुघल काळात ही डाळ खूप लोकप्रिय होती. विशेषतः जोधा बाई यांना ही डाळ आवडत असे, कारण त्या शाकाहारी होत्या. तसेच काही ऐतिहासिक उल्लेखांनुसार औरंगजेब देखील शाकाहारी आहारात ही डाळ सेवन करत होता.

महाभारतातील उल्लेख

पंचमेल डाळीचा संदर्भ महाभारतामध्येही आढळतो. कथेनुसार भीम राजवाड्यात स्वयंपाकी म्हणून राहत असताना त्यांनी पाच डाळींचे मिश्रण करून एक नवीन प्रकारची डाळ तयार केली होती. ती मातीच्या भांड्यात शिजवून त्यावर तूप घालून सर्व्ह केली जात असे.

डाळ तडका कशी बनते?

 डाळ तडका ही साधी पण अत्यंत चविष्ट रेसिपी मानली जाते. सामान्यतः मूग आणि मसूर डाळ किंवा तूर डाळ वापरली जाते. डाळ आधी हळद आणि मीठ घालून शिजवली जाते. काही ठिकाणी टोमॅटोही घालतात. शिजलेली डाळ नंतर भांड्यात काढून त्यावर फोडणी दिली जाते. उत्तर भारतात फोडणीत जिरं, हिंग, हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण वापरले जाते. दक्षिण भारतात मात्र मोहरी, सुक्या लाल मिरच्या, कढीपत्ता आणि लसूण यांची फोडणी प्रसिद्ध आहे.

डाळ तडकाची साधी रेसिपी

डाळ तडका बनवण्यासाठी मूग डाळ, मसूर डाळ, टोमॅटो, हळद, जिरं, हिंग, आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि तूप यांचा वापर केला जातो. डाळ धुवून प्रेशर कुकरमध्ये पाणी, टोमॅटो, हळद आणि मीठ घालून 2–3 शिट्ट्यांपर्यंत शिजवली जाते. त्यानंतर तयार फोडणी वरून घालून डाळ सर्व्ह केली जाते.

तडका डाळ ही साधी असली तरी तिचा इतिहास खूप समृद्ध आणि रंजक आहे, जो भारतीय खाद्यसंस्कृतीशी खोलवर जोडलेला आहे.

(Disclaimer: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञान आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी दिली आहे. यामध्ये नमूद केलेल्या ऐतिहासिक गोष्टी, कथा आणि सांस्कृतिक उल्लेख हे विविध परंपरा, लोककथा आणि दुय्यम स्रोतांवर आधारित आहेत. काही ऐतिहासिक दावे, तारखा किंवा संदर्भ हे विविध स्रोतांनुसार बदलू शकतात आणि स्वतंत्रपणे पूर्णतः प्रमाणित नाहीत. त्यामुळे ही माहिती ऐतिहासिक सत्य म्हणून नव्हे तर सांस्कृतिक कथा आणि संदर्भ म्हणून वाचावी. या माहितीसाठी Zee 24 Taas जबाबदार नाही.) 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

