व्हॉट्सअॅपवर एक लांब वॉईज नोट पाठवा आणि मिळवा फ्रि बीयर, या अनोख्या ऑफरबद्दल सविस्तर जाणून घ्या

Free Beer Offer On WhatsApp Voice Note: आजकालची जीवनशैली इतकी व्यस्थ झाली आहे की, लोक व्हॉट्अॅपवर मेसेज टाईप करण्याऐवजी वॉईज नोटचा वापर करतात. जर तुम्ही सुद्धा याच यादीतील असाल तर तुमच्यासाठी एक खुशखबर आहे. ही खुशखबर ऐकल्यावर तुमचे वॉईज नोट वापरण्याचे प्रमाण नक्कीच वाढणार आहे. आता 3 मिनिटांपेक्षा जास्त लांब वॉईज नोट पाठवणाऱ्याला चक्क एक बीयर अगदी फ्री मिळणार आहे. या योजनेचे उद्दीष्ट केवळ युजर्सना वॉईज नोट वापरण्यास प्रेरित करणे नाही तर ऑनलाईन चॅट्सच्या जगातून बाहेर मित्रांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्यासह वेळ घालवण्यासाठी प्रेरित करणे हे आहे.
एका संशोधनानुसार, ब्रिटेनमधील अनेक तरूण-तरूणी जवळडवळ 58 तास व्हॉट्अॅपवर वॉईज नोट़ चॅट करण्यात घालवत आहेत. या संशोधनात एकूण 2,000 व्यक्तींना समाविष्ट केले गेले होते, ज्यामधील 38 टक्के व्यक्तींना मित्र-मैत्रिणींना भेटून गप्पा मारण्याऐवजी पूर्ण संध्याकाळ वॉईज नोट रेकॉर्ड करण्यातच घालवण्यातच आवडते. अनेकजण आता प्रत्यक्ष गप्पा मारणे किंवा बोलण्याऐवजी मोनोलॉग म्हणजेच एकतर्फी बोलणे पसंत करतात ज्यांना ऐकणारे सुद्धा काहीवेळा कंटाळतात.
दोन हजार व्यक्तींपैकी जवळजवळ 19 टक्के व्यक्ती 5 मिनिटांपेक्षा जास्त लांब वॉईज नोट पाठवतात. तसेच 22 टक्के व्यक्ती लांब वॉईज नोट ऐकण्याचा कंटाळा करतात. तर, 37 टक्के व्यक्तींचे लक्ष लांब वॉईज नोट ऐकताना विचलित होत राहते. याशिवाय 88 टक्के व्यक्ती वॉईज नोट ऐकता ऐकता समोरच्याने काय म्हटले आहे हे विसरून जातात. या समस्येवर उपाय म्हणूनच हाइनेकेन या बीयर ब्रँडने 'कुड हॅव बीन अ हाइनेकेन (Could have been a Heineken) या नावाने एक व्हॉट्सअॅप बॉट लाँच केले आहे.
ज्यामध्ये काही निश्चित क्षेत्रात राहणारे 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना त्यांचा 3 मिनिटांपेक्षा जास्त असलेला वॉईज नोट इतरांना एका प्राइवेट आणि एन्क्रिप्टेड व्हॉट्सअॅप बॉटला फॉरवर्ड करावा लागेल. ज्याबदल्यात एक वाउचर मिळेल जे दाखवून जवळच्या कोणत्याही बीयर शऑपमधून फ्री बीयर मिळवता येईल.