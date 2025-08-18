English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पावसाळ्यात फ्रिजरमध्ये जमा झालाय बर्फ, 'ही' पद्धत वापरुन अवघ्या काही सेकंदात विरघळेल

पावसाने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. बाहेरच्या आर्द्रतेमुळे अनेकदा फ्रिजरमध्ये बर्फ मोठ्या प्रमाणात वाढतो. यामुळे विज बिलावर काही परिणाम होतो का? आणि तो कसा वितळवाल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 18, 2025, 10:58 PM IST
पावसाळ्यात फ्रिजरमध्ये जमा झालाय बर्फ, 'ही' पद्धत वापरुन अवघ्या काही सेकंदात विरघळेल
पावसाळ्यात हवेतील आर्द्रता लक्षणीयरीत्या वाढते. गेल्या तीन चार दिवसांपासून पावसाच प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढलं आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत घरातील आणि घरातील विजेच्या उपकरणांवरही परिणाम होतो. खास करुन फ्रिजवर.  जेव्हा तुम्ही फ्रीजरचा दरवाजा वारंवार उघडता तेव्हा बाहेरून येणारा आर्द्रता आत जातो. ही आर्द्रता फ्रीजरच्या थंड पृष्ठभागावर जात आणि लगेच बर्फ गोठतो आणि हळूहळू बर्फाच्या जाड थराचे रूप घेतो.

पावसाळा येताच घरातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सर्वाधिक परिणाम दिसून येतो. विशेषतः स्वयंपाकघरातील उपकरणे, जसे की रेफ्रिजरेटर किंवा फ्रीजर. या हंगामात बरेच लोक तक्रार करतात की त्यांच्या फ्रीजरमध्ये अचानक बर्फाचा डोंगर गोठतो. ही समस्या केवळ फ्रीजरची थंडी खराब करत नाही तर वीज वापर देखील वाढवते. जर तुम्हालाही अशा समस्येचा सामना करावा लागत असेल तर घाबरून जाण्याची गरज नाही. योग्य मोडवर फ्रीजर वापरून तुम्ही ही समस्या टाळू शकता.

फ्रीजरमध्ये जास्त बर्फ का जमा होतो?

पावसाळ्यात आर्द्रता खूप वाढते. जेव्हा तुम्ही फ्रीजरचा दरवाजा वारंवार उघडता तेव्हा बाहेरून येणारा ओलावा आत जातो. हा ओलावा फ्रीजरच्या थंड पृष्ठभागावर लगेच गोठतो आणि हळूहळू बर्फाच्या जाड थराचे रूप धारण करतो. पावसाळ्यात बर्फाचा ढीग लवकर तयार होण्याचे हेच कारण आहे.

फ्रीजर कोणत्या मोडमध्ये चालवावा?

आजकाल बहुतेक रेफ्रिजरेटर फ्रॉस्ट-फ्री तंत्रज्ञानासह येतात. अशा फ्रीजरमध्ये तुम्हाला "डीफ्रॉस्ट मोड" किंवा "फ्रॉस्ट-फ्री मोड" चा पर्याय मिळतो. पावसाळ्यात हा मोड नक्कीच वापरा. ते फ्रीजरमध्ये जमा झालेला अतिरिक्त बर्फ आपोआप वितळवते आणि थंड हवा समान रीतीने पसरवते.

जर तुमच्याकडे जुने मॉडेल असेल ज्यामध्ये हे वैशिष्ट्य नसेल, तर सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आठवड्यातून एकदा फ्रीजर मॅन्युअली डीफ्रॉस्ट करणे. यासाठी, फ्रीजर बंद करा, दार उघडा आणि बर्फ वितळू द्या आणि नंतर स्वच्छ कापडाने आतील ओलावा पुसून तो पुन्हा चालू करा.

काय फायदे होतील?

फ्रीजर थंड करणे चांगले होईल.

अन्नपदार्थ जास्त काळ ताजे राहतील.

वीज वापर कमी होईल.

फ्रीजरचे आयुष्य देखील जास्त असेल.

लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

फ्रीजरचा दरवाजा वारंवार उघडणे टाळा.

जास्त सामान आत भरू नका, जेणेकरून हवा योग्यरित्या फिरू शकेल.

गरम भांडी किंवा उघड्या कंटेनरसारख्या ओल्या वस्तू थेट फ्रीजरमध्ये ठेवू नका.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, पावसाळ्यात फ्रीजर योग्य मोडमध्ये चालवणे आणि वेळोवेळी ते स्वच्छ करणे खूप महत्वाचे आहे. असे केल्याने, बर्फाचे डोंगर तयार होण्याची समस्या उद्भवणार नाही आणि तुमचा फ्रीजर कोणत्याही समस्येशिवाय सुरळीत चालू राहील.

FAQ

 फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर आणि सामान्य फ्रीजरमध्ये काय फरक आहे?

फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटरमध्ये स्वयंचलित डीफ्रॉस्टिंग तंत्रज्ञान असते, जे बर्फ जमा होऊ देत नाही. सामान्य फ्रीजरमध्ये हे वैशिष्ट्य नसते, त्यामुळे मॅन्युअल डीफ्रॉस्टिंग आवश्यक आहे.

पावसाळ्यात फ्रीजरची कार्यक्षमता कशी वाढवावी?  योग्य मोड वापरा.  

नियमित स्वच्छता करा.  दरवाजा कमी वेळा उघडा आणि जास्त सामान भरू नका.

फ्रीजरमधील बर्फामुळे वीज बिल वाढते का?

होय, बर्फाचा जाड थर फ्रीजरच्या कार्यक्षमतेला अडथळा आणतो, ज्यामुळे थंड करण्यासाठी जास्त वीज लागते आणि वीज बिल वाढते.

