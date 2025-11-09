तुमच्या फ्रिजमधून पाणी गळतंय का? 5 पद्धतीने करा दुरुस्त, मेकॅनिकचीही गरज पडणार नाही

Fridge water leakage solution : रेफ्रिजरेटर प्रत्येक घराचा एक अत्यावश्यक भाग बनले आहेत, कारण त्याशिवाय दूध, भाज्या आणि फळे ताजी ठेवणे खूप कठीण आहे. आजकाल, प्रत्येकाकडे रेफ्रिजरेटर आहे. काहींमध्ये सिंगल-डोअर रेफ्रिजरेटर आहेत, तर काहींमध्ये डबल-डोअर रेफ्रिजरेटर आहेत, परंतु प्रत्येकाला कधी ना कधी तोंड द्यावे लागणारी एक समस्या म्हणजे पाणी गळती. रेफ्रिजरेटरमधून पाणी टपकू शकते किंवा बाहेर पडू शकते, जरी प्रत्येक रेफ्रिजरेटरमध्ये पाणी बाहेर पडण्यापासून रोखण्यासाठी ड्रेन होल असतो. जर तुमच्या रेफ्रिजरेटरमध्ये सतत गळती होत राहिली, तर मेकॅनिकला बोलावल्याशिवाय ते दुरुस्त करण्याचे पाच मार्ग येथे आहेत.
रेफ्रिजरेटर प्रत्येक घराचा एक आवश्यक भाग बनले आहेत. तथापि, कालांतराने, ते विविध तांत्रिक समस्या निर्माण करू शकतात. सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे पाणी गळती. लोक अनेकदा ही समस्या लक्षात आल्यानंतरही दुर्लक्ष करतात, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे.
ड्रेन होल
रेफ्रिजरेटरमध्ये साचलेले पाणी सहसा ड्रेन होलमधून खालील ट्रेमध्ये जाते. तथापि, जर हे ड्रेन होल बंद झाले तर पाणी साचू लागते आणि गळू लागते.
तुटलेली ड्रिप ट्रे
जर रेफ्रिजरेटरच्या खाली असलेला ड्रिप ट्रे क्रॅक झाला असेल, तुटलेला असेल किंवा जास्त भरला असेल तर पाणी गळू शकते. वेळोवेळी या ट्रेची तपासणी करणे आणि स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.
रेफ्रिजरेटर चुकीच्या ठिकाणी ठेवणे
रेफ्रिजरेटर पूर्णपणे भिंतीवर ठेवल्याने पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखू शकतो, ज्यामुळे गळती वाढू शकते. रेफ्रिजरेटरच्या मागे काही जागा सोडा जेणेकरून हवा आणि पाणी दोन्ही मुक्तपणे वाहू शकतील.
ड्रेन होल स्वच्छ करा
ड्रेन होलमध्ये अडकलेला कोणताही कचरा काढण्यासाठी पातळ वायर किंवा लहान ब्रश वापरा. तसेच, ते स्वच्छ करण्यासाठी आणि सुरळीत प्रवाह पुनर्संचयित करण्यासाठी छिद्रात गरम पाणी घाला.