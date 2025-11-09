English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Refrigerator Water Leakage Solution: रेफ्रिजरेटर हे प्रत्येक घराचा एक अत्यावश्यक भाग बनले आहेत. काही काळानंतर, त्यांना विविध तांत्रिक समस्या येऊ शकतात. सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे पाणी गळती.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 9, 2025, 10:45 PM IST
तुमच्या फ्रिजमधून पाणी गळतंय का? 5 पद्धतीने करा दुरुस्त, मेकॅनिकचीही गरज पडणार नाही

Fridge water leakage solution : रेफ्रिजरेटर प्रत्येक घराचा एक अत्यावश्यक भाग बनले आहेत, कारण त्याशिवाय दूध, भाज्या आणि फळे ताजी ठेवणे खूप कठीण आहे. आजकाल, प्रत्येकाकडे रेफ्रिजरेटर आहे. काहींमध्ये सिंगल-डोअर रेफ्रिजरेटर आहेत, तर काहींमध्ये डबल-डोअर रेफ्रिजरेटर आहेत, परंतु प्रत्येकाला कधी ना कधी तोंड द्यावे लागणारी एक समस्या म्हणजे पाणी गळती. रेफ्रिजरेटरमधून पाणी टपकू शकते किंवा बाहेर पडू शकते, जरी प्रत्येक रेफ्रिजरेटरमध्ये पाणी बाहेर पडण्यापासून रोखण्यासाठी ड्रेन होल असतो. जर तुमच्या रेफ्रिजरेटरमध्ये सतत गळती होत राहिली, तर मेकॅनिकला बोलावल्याशिवाय ते दुरुस्त करण्याचे पाच मार्ग येथे आहेत.

रेफ्रिजरेटर प्रत्येक घराचा एक आवश्यक भाग बनले आहेत. तथापि, कालांतराने, ते विविध तांत्रिक समस्या निर्माण करू शकतात. सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे पाणी गळती. लोक अनेकदा ही समस्या लक्षात आल्यानंतरही दुर्लक्ष करतात, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे.

ड्रेन होल
रेफ्रिजरेटरमध्ये साचलेले पाणी सहसा ड्रेन होलमधून खालील ट्रेमध्ये जाते. तथापि, जर हे ड्रेन होल बंद झाले तर पाणी साचू लागते आणि गळू लागते.

तुटलेली ड्रिप ट्रे
जर रेफ्रिजरेटरच्या खाली असलेला ड्रिप ट्रे क्रॅक झाला असेल, तुटलेला असेल किंवा जास्त भरला असेल तर पाणी गळू शकते. वेळोवेळी या ट्रेची तपासणी करणे आणि स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.

रेफ्रिजरेटर चुकीच्या ठिकाणी ठेवणे
रेफ्रिजरेटर पूर्णपणे भिंतीवर ठेवल्याने पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखू शकतो, ज्यामुळे गळती वाढू शकते. रेफ्रिजरेटरच्या मागे काही जागा सोडा जेणेकरून हवा आणि पाणी दोन्ही मुक्तपणे वाहू शकतील.

ड्रेन होल स्वच्छ करा
ड्रेन होलमध्ये अडकलेला कोणताही कचरा काढण्यासाठी पातळ वायर किंवा लहान ब्रश वापरा. ​​तसेच, ते स्वच्छ करण्यासाठी आणि सुरळीत प्रवाह पुनर्संचयित करण्यासाठी छिद्रात गरम पाणी घाला.

दक्षता ठसाळे

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

