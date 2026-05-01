Food in History: हापूस ते लंगडा... आंब्याच्या वेगवगेळ्या जातींना नेमकी नावं कशी पडली? जाणून घ्या रंजक इतिहास

The Surprising History of India's Most Famous Mango Varieties: उन्हाळा म्हंटल की अनेक गोष्टी डोळ्यासमोर येतात. उन्हाळी सुट्टी, ट्रिप्स, गावं, घाम, ऊन आणि महत्त्वाचं म्हणजे आंबा! उन्हाळा बरोबर आंब्याचा सीजन हे इक्वेशन अनेक काळापासून आहे. गरम वातावरणात थंड आंबा वेगळंच सुख देतो. 'फळांचा राजा' म्हणून ओळखला जाणारा आंबा भारतात प्रत्येक घराचा आवडता असतो. भारतात आंब्याच्या वेगवगेळ्या जाती आहेत. या जातींना वेगवेगळी नावं आहेत. असं म्हणायला हरकत नाही की, उन्हाळा भारतात आंब्याच्या अनेक प्रसिद्ध जाती घेऊन येतो, ज्या प्रत्येकाची स्वतःची एक अनोखी कहाणी आणि चव असते. चला, भारतातील काही प्रसिद्ध आंब्यांच्या जाती आणि त्यांच्या नावामागची रंजक गोष्ट जाणून घेऊया.
महाराष्ट्राची शान असलेला हापूस आंबा जगभर प्रसिद्ध आहे. त्याची गोड चव, खास सुगंध आणि रेशेविरहित गर यामुळे तो प्रीमियम आंबा मानला जातो. या आंब्याला नाव मिळालं पोर्तुगीज सेनानी अफोंसो डी अल्बुकर्क ( Afonso de Albuquerque) यांच्या नावावरून. या आंब्याला GI टॅगही मिळालेला आहे आणि परदेशात त्याची मोठी मागणी असते.
केसर आंबा त्याच्या केशरी रंग आणि सुगंधासाठी प्रसिद्ध आहे. हा आंबा अहमदाबाद आणि जूनागढ परिसरात उगवला जातो. 1931 मध्ये नवाबांच्या बागेत याची लागवड सुरू झाली. आमरसासाठी हा आंबा खूप पसंतीचा आहे.
या आंब्याचा आकार पाहिला तर लगेच नाव समजतं. तोतेच्या चोचीसारखा दिसतो म्हणून त्याला 'तोतापरी' म्हणतात. चवीला हा फार गोड नसतो, त्यामुळे सलाड, लोणचं आणि चटणीसाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
वाराणसी येथील हा प्रसिद्ध आंबा पिकल्यावरही बाहेरून हिरवाच राहतो. 'लंगडा' हे नाव थोडं वेगळं वाटतं, पण ते एका लंगड्या पुजाऱ्याच्या नावावरून पडलं आहे, ज्यांनी सर्वप्रथम याची लागवड केली होती. हा आंबा खूप रसाळ आणि चविष्ट असतो.
नीलम ही अशी जात आहे जी भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आढळते. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा उशिरा पिकतो, त्यामुळे इतर आंबे संपल्यानंतरही ऑगस्टपर्यंत याचा आनंद घेता येतो.
लखनऊ जवळील दशहरी गावातून या आंब्याची सुरुवात झाली, अशी कथा सांगितली जाते. एका झाडापासून सुरू झालेली ही जात आज देशभर लोकप्रिय आहे. विशेषतः मलिहाबाद परिसर हा दशहरी आंब्याच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे.
उत्तर भारतात, विशेषतः बिहारमध्ये, चौसा आंबा खूप लोकप्रिय आहे. ऐतिहासिक कथेनुसार, शेरशाह सुरी (Sher Shah Suri) यांनी 16व्या शतकात या आंब्याची लागवड केली होती. हा आंबा आपल्या जबरदस्त गोडवा आणि रसाळपणासाठी ओळखला जातो.
भारतामध्ये आंबा हा फक्त फळ नाही, तर संस्कृतीचा एक भाग आहे. प्रत्येक जातीमागे एक वेगळी कहाणी, इतिहास आणि परंपरा दडलेली आहे.