Color of the Year: फर्निचर ते कपडे...यंदा 'हा' रंग मार्केट गाजवणार! जाणून घ्या 2026 चा 'कलर ऑफ दी इयर'

Which is Pantone Color of the Year: जागतिक रंगसंस्था पँटोन (Pantone) ने 2026 साठीचा वार्षिक रंग (Color of the Year) जाहीर केला आहे. ही कंपनी दरवर्षी वर्षाच्या सुरुवातील वर्षाचा रंग जाहीर करत असते. हा रंग ग्लोबली फॉलो होतो. तुम्हाला त्या वर्षात अगदी फर्निचर ते कपडे सगळ्याच ठिकाणी या रंगाच्या गोष्टी अधिक दिसतात. पूर्ण मार्केट हा रंग फॉलो करतो. यंदाचाही रंग जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाचा रंग आहे. क्लाउड डान्सर (Cloud Dancer) हा रंग 2026 साठीचा वार्षिक रंग आहे. या रंग म्हणजे एक सौम्य आणि स्वच्छ पांढऱ्या छटेचा रंग आहे. चला याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.
हा रंग लोकांची शांतता, स्पष्टता आणि क्रिएटिव्ह डोक्याना दर्शवतो. यंदाचा कलर ऑफ दी इयर हा 32% पेक्षा जास्त लोकांनी हिरव्या रंगाचा अंदाज वर्तवला होता. कारण निसर्गाशी जोडलेले आणि ऑर्गॅनिक रंग सध्या लोकप्रिय आहेत. तरीही पांढऱ्या रंगाची साधेपणा आणि कालातीतता अधिक प्रभावी ठरली. न्यूट्रल टोन म्हणून, 'क्लाउड डान्सर' हा एकाग्रता आणि स्थिरता देतो. तसेच बाजारातील बदलत्या ट्रेंडशी सहज जुळवून घेतो, विशेषतः बायो-आधारित साहित्य आणि क्लासिक वूल फायबर्सच्या संदर्भात हा सहज जुळणारा रंग आहे.
कलकटाने भरलेल्या जगात शांततेचा आणि स्थैर्याचा हलकासा स्पर्श देणारा हा पांढरा न्यूट्रल रंग आहे. Cloud Dancer ही अशी छटा आहे जी मनाला थांबायला, विचारांना मोकळेपणाने फिरायला आणि शांत आत्मचिंतनाला जागा देते. सौम्य, हवेशीर आणि शांततेने परिपूर्ण असा हा पांढरा रंग खऱ्या अर्थाने रिलॅक्स होण्याची भावना निर्माण करतो. तो लक्ष केंद्रीत करायला मदत करतो, कल्पनांना मोकळा श्वास घेऊ देतो आणि सर्जनशीलतेला विस्तार देतो.
चालत्या क्षणांत असो किंवा शांत थांबलेल्या वेळेत, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer प्रकाश आणि तरलतेच्या सीमारेषेवर अलगद तरंगतो. नूतनीकरणाची भावना, शांततेतून उमलणारी दृष्टी आणि सर्जनशील मुक्तता याचे हे जिवंत प्रतीक आहे.
क्लाउड डान्सर (Cloud Dancer) हा अत्यंत बहुपयोगी रंग असून तो अॅक्टिव्हवेअरसोबत सहज स्टाइल करता येतो. ग्राहकांचा वाढता कल नैसर्गिक फॅब्रिक्स आणि कार्यक्षम डिझाइनकडे असल्याने, हा रंग पुढील उत्पादनांसाठी विशेष योग्य ठरतो:
