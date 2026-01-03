English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Color of the Year: फर्निचर ते कपडे...यंदा हा रंग मार्केट गाजवणार! जाणून घ्या 2026 चा कलर ऑफ दी इयर

Color of the Year: फर्निचर ते कपडे...यंदा 'हा' रंग मार्केट गाजवणार! जाणून घ्या 2026 चा 'कलर ऑफ दी इयर'

Color of the Year 2026: दरवर्षी वर्षाच्या सुरुवातीला पँटोन ही कंपनी त्याचा कलर ऑफ दी इयर जाहीर करत असतो. 2026 चा वर्षाचा रंग जाहीर झाला आहे. तो रंग कोणता आहे हे जाणून घेऊयात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 3, 2026, 07:30 AM IST
Color of the Year: फर्निचर ते कपडे...यंदा 'हा' रंग मार्केट गाजवणार! जाणून घ्या 2026 चा 'कलर ऑफ दी इयर'

Which is Pantone Color of the Year: जागतिक रंगसंस्था पँटोन (Pantone) ने 2026 साठीचा वार्षिक रंग (Color of the Year) जाहीर केला आहे. ही कंपनी दरवर्षी वर्षाच्या सुरुवातील वर्षाचा रंग जाहीर करत असते. हा रंग ग्लोबली फॉलो होतो. तुम्हाला त्या वर्षात अगदी फर्निचर ते कपडे सगळ्याच ठिकाणी या रंगाच्या गोष्टी अधिक दिसतात. पूर्ण मार्केट हा रंग फॉलो करतो. यंदाचाही रंग जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाचा रंग आहे. क्लाउड डान्सर (Cloud Dancer) हा रंग 2026 साठीचा वार्षिक रंग आहे. या रंग म्हणजे एक सौम्य आणि स्वच्छ पांढऱ्या छटेचा रंग आहे. चला याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्लाउड डान्सर रंगच का? 

हा रंग लोकांची शांतता, स्पष्टता आणि क्रिएटिव्ह डोक्याना दर्शवतो. यंदाचा कलर ऑफ दी इयर हा 32% पेक्षा जास्त लोकांनी हिरव्या रंगाचा अंदाज वर्तवला होता. कारण निसर्गाशी जोडलेले आणि ऑर्गॅनिक रंग सध्या लोकप्रिय आहेत.  तरीही पांढऱ्या रंगाची साधेपणा आणि कालातीतता अधिक प्रभावी ठरली. न्यूट्रल टोन म्हणून, 'क्लाउड डान्सर' हा एकाग्रता आणि स्थिरता देतो.  तसेच बाजारातील बदलत्या ट्रेंडशी सहज जुळवून घेतो, विशेषतः बायो-आधारित साहित्य आणि क्लासिक वूल फायबर्सच्या संदर्भात हा सहज जुळणारा रंग आहे. 

 

रंगाचा अर्थ काय? 

कलकटाने  भरलेल्या जगात शांततेचा आणि स्थैर्याचा हलकासा स्पर्श देणारा हा पांढरा न्यूट्रल रंग आहे. Cloud Dancer ही अशी छटा आहे जी मनाला थांबायला, विचारांना मोकळेपणाने फिरायला आणि शांत आत्मचिंतनाला जागा देते. सौम्य, हवेशीर आणि शांततेने परिपूर्ण असा हा पांढरा रंग खऱ्या अर्थाने रिलॅक्स होण्याची भावना निर्माण करतो. तो लक्ष केंद्रीत करायला मदत करतो, कल्पनांना मोकळा श्वास घेऊ देतो आणि सर्जनशीलतेला विस्तार देतो.

चालत्या क्षणांत असो किंवा शांत थांबलेल्या वेळेत, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer प्रकाश आणि तरलतेच्या सीमारेषेवर अलगद तरंगतो. नूतनीकरणाची भावना, शांततेतून उमलणारी दृष्टी आणि सर्जनशील मुक्तता याचे हे जिवंत प्रतीक आहे.

 

बहुपयोगी रंग 

क्लाउड डान्सर (Cloud Dancer)  हा अत्यंत बहुपयोगी रंग असून तो अ‍ॅक्टिव्हवेअरसोबत सहज स्टाइल करता येतो. ग्राहकांचा वाढता कल नैसर्गिक फॅब्रिक्स आणि कार्यक्षम डिझाइनकडे असल्याने, हा रंग पुढील उत्पादनांसाठी विशेष योग्य ठरतो:

  • अतिशय हलके रनिंग जॅकेट्स
  • लाइनर शॉर्ट्स
  • प्राणीजन्य वूल किंवा नैसर्गिक मिश्र फायबर्सपासून तयार केलेले आरामदायक परिधान
  • परफॉर्मन्स आणि लाइफस्टाइल रनिंग वेअरसाठी हा रंग विशेष प्रभावी आहे.
  • कापड आणि साहित्य नवकल्पना

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PANTONE (@pantone)

तुमच्या मते 2026 साठी कोणता रंग योग्य ठरला असता? कमेंटमध्ये तुमचं मत नक्की सांगा.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Color of the YearPantoneFashiontrend

इतर बातम्या

भयंकर! दूषित पाण्यानं घेतले 16 बळी; यंत्रणांचा भोंगळ कारभार...

भारत