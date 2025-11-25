English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Billionaire Routine: भन्नाट! स्वत:च्या घरात भांडी घासायचं काम करतात बिल गेट्स, जेफ बेजोस; याचं श्रीमंतीची काय कनेक्शन?

Billionaire Routine: जीवनात पुढे जाण्यासाठी अमुक एक गोष्ट करा, तमुक एक गोष्ट करा असे अनेक सल्ले दिले जातात. जीवनशैलीचे निकष सांगितले जातात.... हे त्याचच एक उदाहणर.

सायली पाटील | Updated: Nov 25, 2025, 03:03 PM IST
Billionaire Routine: एखाद्या यशस्वी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या व्यक्तीकडे पाहिल्यानंतर या व्यक्तीला आदर्शस्थानी ठेवत जीवनात पुढे जाण्याचं ध्येय्य अनेक मंडळी उराशी बाळगतात. अनेकदा या यशस्वी मंडळींच्या सवयी अंगीकारतात. पण, त्यांच्या काही सवयी इतक्या अनपेक्षित असतात की त्या अनेकांच्या पचनी पडण्यासच थोडा अधिक वेळ द्यावा लागतो. जसं की, भांडी घासण्याची सवय

अनपेक्षित क्षणी सुचतात भन्नाट कल्पना...

असं म्हणतात की काही सर्वात अनपेक्षित आणि महत्त्वाच्या कल्पना अशा क्षणी सुचतात, ज्या वेळी त्यांची अजिबातच अपेक्षा नसते. बोर्ड मीटिंग, प्लॅनिंग रूम किंवा अगदी गहन विचारात असताना ज्या कल्पना विचारांमध्ये डोकावरत नाहीत त्या अंघोळ करताना शॉवरखाली, कपडे घालताना, किंवा अगदी घरात सिंकमध्ये भांड्यांच्या फेसात हात बुडवताना सुचतात. आश्चर्य वाटतंय ना?

‘क्वीन ऑफ क्राइम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अगाथा ख्रिस्ती—ज्यांच्या पुस्तकांच्या दोन अब्जांहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या—त्या नेहमी म्हणत की पुस्तकाची आखणी करण्यासाठीचा, त्याचा विषय ठरवण्यासाठीचा सर्वोत्तम क्षण म्हणजे भांडी धुतानाचा क्षण. कदाचित त्या एखाद्या साध्या घरगुती अनुभवाबद्दल नाही, तर एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे इशारा करत होत्या.  एक असं सत्य, जे जगातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तीसुद्धा दैनंदिन जीवनात अनुभवतात. कारण, ते श्रीमंत असले तरी, तेही कधीकधी स्वतःची कामंही करतात, अगदी घराती भांडीसुद्धा स्वतःच धुतात.

अब्जाधीश आणि सिंक

जगातील श्रीमंत आणि यशस्वी व्यक्तींच्या यादीत नाव येणाऱ्या बिल गेट्स यांच्या घराची किंमत आहे 125 दशलक्ष डॉलर. जेफ बेजोस दरवर्षी ब्ल्यू ओरिजिनला चालना देण्यासाठी एक अब्ज डॉलर्सचा Amazon स्टॉक विकतात. तरीही, ही दोन्ही माणसं घरातील भांडी धुण्याचं काम इतरांना देत नाहीत. “मी रोज रात्री भांडी धुतो… ही माझी सवय आहे.” असं बेजोस म्हणतात, तर गेट्सही, “मी रोज रात्री भांडी स्वतः धुतो. इतर मंडळी हे काम करू शकतात, पण मला ते  माझ्या पद्धतीने करायला आवडतं.” असं म्हणतात.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही सांगितलं आहे की राष्ट्राध्यक्षपदावर असताना त्यांना भांडी धुण्यासारख्या साध्या, शांत करणाऱ्या गोष्टींची आठवण यायची. हे वाक्य थोडं डोकं चक्रावणारं आहे, पण ते खरंय.

गडगंज श्रीमंती असणारे भांडी का स्वच्छ करतात?

तरीही राहून राहून एकच प्रश्न पडतो, की ज्यांच्याकडे सर्वकाही आहे ते भांडी धुण्यासारख्या कामाकडेच सतत का वळतात? उत्तर आहे, मेंदूची गती आणि त्याच्या शांततेत दडलेली सर्जनशीलता.

साधी कामं मोठ्या कल्पनांचे स्त्रोत?

जर तुम्ही स्वतःचा अनुभव पाहिला, तर लक्षात येतं की मोठ्या कल्पना तुलनेनं कमीच सुचतात. जेव्हा तुम्ही त्यांच्याबद्दल “जबरदस्तीने विचार” करत असता तेव्हा त्या सुचतात. ते येतात तेव्हा, जेव्हा तुमचा मेंदू निवांत असतो. अंघोळ करताना, भांडी धुताना, चालताना....

कॅलिफोर्निया, सान्ता बार्बरा विद्यापीठांच्या संशोधनानुसार कमी कष्टाची आणि तोचतोचपणा असणारी कामं मेंदूला आपोआप भटकू देतात आणि ही भटकंती अनेकदा क्रांतिकारक कल्पनांना जन्म देते. अशा वेळी मेंदूचा DMN (Default Mode Network) सक्रिय होतो. इथेच आठवणी जुळतात, भविष्याची चित्रं रेखाटली जातात, नवी नाती आकारास येतात आणि मेंदू मोठ्या समस्यांचे उपाय शोधू लागतो.

हेसुद्धा वाचा : तुम्हालाच जास्त थंडी का वाजते? शरीरातील हे व्हिटॅमिन असू शकते कमी

वैज्ञानिकांनीही हे सिद्ध केलं आहे की भांडी धुणं, झाडू मारणं, कपडे इस्त्री करणं ही सर्व कामं DMN ला वेग देतात. हात काम करत राहतात आणि मेंदू दूरवर जणू लाटेवर स्वार होत असतो. त्यामुळं लक्षात ठेवा... इथून पुढं भांडी स्वच्छ करताना,

या कामाकडे भार म्हणून पाहू नका, पाणी वाहतंय वाहूद्या... भांडी साबणात बुडवून ठेवा, ती स्वच्छ करायला वेळ घ्या... मेंदूला त्याच्या मर्जीत राहूद्या, पाहा एखाद्या समस्येवर तोडगा मिळेल. एखाद्या गोष्टीची सुरुवात दिसेल, एखादा असा विचार तुम्हाला भेटेल जो तुमच्याच शोधात असू शकतो.... कशी वाटतेय ही कल्पना?

(वरील माहिती सामान्य संदर्भ आणि निरीक्षणावर आधारित असून माहितीचे सर्व स्त्रो अध्ययनाच्या मदतीनं घेण्यात आले आहेत. झी 24तास याची खातरजमा करत नाही.)

