Baby Names : सुख ते सिद्धिका, बाप्पाच्या आशिर्दावादाने प्रेरीत झालेली 20 मुलांची नावे

Baby Names on Lord Ganesh : या वर्षी गणेश चतुर्थीचा सण 27 ऑगस्ट 2025 रोजी साजरा केला जाईल आणि या दिवसापासून 10 दिवसांचा गणेश उत्सव सुरू होईल. हा सण केवळ भक्ती आणि श्रद्धेचेच नाही तर नवीन सुरुवातीचेही प्रतीक आहे. गणेश चतुर्थीसारख्या पवित्र सणाला जन्मलेल्या बाळाचे नाव ठेवणे खूप शुभ मानले जाते. जर तुमच्या घरात या शुभ मुहूर्तावर बाळाचा जन्म झाला असेल किंवा तुम्ही तुमच्या मुलासाठी अर्थपूर्ण नाव शोधत असाल, तर भगवान गणेशाच्या नावांनी प्रेरित आधुनिक आणि अद्वितीय नावे तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय असू शकतात. गणपतीची नावे केवळ शुभ मानली जात नाहीत तर ती बुद्धी, सर्वोत्तम नशीब आणि समृद्धीचा आशीर्वाद देखील देतात. भगवान गणेशाच्या नावांनी प्रेरित ही आधुनिक आणि अद्वितीय नावे मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक ऊर्जा आणतातच, शिवाय त्यांना आयुष्यभर शुभेच्छा देखील देतात.
विनायक
विनायक हे भगवान गणेशाचे मुख्य नाव आहे, ज्याचा अर्थ "सर्वोत्तम नेता" आहे.
गजानन
भगवान गणेशाचा चेहरा हत्तीसारखा आहे. त्यांच्या नावाचा अर्थ हत्तीमुखी आहे.
विघ्नेश
गणपती बाप्पाला विघ्नहर्त असेही म्हणतात. विघ्नेश म्हणजे अडथळे दूर करणारा.
सुमुख
भगवान गणेशाचे एक नाव सुमुख आहे, ज्याचा अर्थ सुंदर चेहरा असलेला आहे.
लंबोदर
गणेशजींचे नाव, लंबोदर, म्हणजे मोठे पोट, ज्ञान आणि उदारतेचे प्रतीक.
एकदंत
गणपती बाप्पाचा दात तुटलेला आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांना एकदंत म्हणतात, ज्याचा अर्थ एका दात असलेला गणेश.
श्रीधर
लक्ष्मीपतीचा संबंध धन आणि समृद्धीशी आहे. माता लक्ष्मीसोबत भगवान गणेशाची पूजा केली जाते. जिथे गणेश असतो तिथे लक्ष्मी निश्चितच राहते.
अमरेश
बाप्पाला अमरेश असेही म्हणतात. अमरेश म्हणजे अमरत्व आणि शक्ती.
एकांश
एकांश म्हणजे संपूर्णाचा एक भाग.
गौरीशा
गौरीशा हे नाव गौरीच्या मुलाशी संबंधित आहे. मुलीचे हे नाव सुंदर आणि अर्थपूर्ण आहे.
विनया
विनया म्हणजे नम्र आणि सौम्य स्वभाव.
सिद्धी
यश आणि सिद्धींची देवता सिद्धी असे म्हणतात. हे नाव भगवान गणेशाशी संबंधित आहे.
रिद्धी
रिद्धी ही समृद्धी आणि वैभवाची देवी आहे. गणेश हा रिद्धी सिद्धीचा स्वामी आहे. दोन्ही नावे मुलींसाठी सुंदर आहेत.
गणिका
समूहातील प्रमुखाला गणिका असे म्हणतात. मुलीसाठी हे नाव आधुनिक आणि अद्वितीय आहे.
श्रिया
जर तुम्हाला तुमच्या मुलीला गणपतीशी संबंधित नाव द्यायचे असेल तर तुम्ही तिला श्रिया असे नाव देऊ शकता, ज्याचा अर्थ लक्ष्मी स्वरूपा, शुभ आणि शुभ आहे.
एकाशा
एकाशा हे नाव आधुनिक आणि अद्वितीय आहे. एकाशा म्हणजे अद्वितीय, समान दृष्टी असलेली.
सिद्धिका
सिद्धिका म्हणजे यश देणारी. गणेश हा सिद्धीचा स्वामी आहे. त्याच्याशी संबंधित हे नाव मुलीसाठी परिपूर्ण असेल.
धारा
स्थिरता आणि सहनशीलतेचे प्रतीक.
विधिका
नियम आणि परंपरा पाळणारी.