Ganeshotsav : बाप्पाच्या डेकोरेशनला लायटिंग करताय? अजिबात करु नका 'या' चुका, वीज बिलही राहील आटोक्यात

गणरायाचं आगमन अवघ्या काही तासात होणार आहे. घरात सजावट करताना लायटिंगचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. अशावेळी 4 चुका अवश्य टाळा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 26, 2025, 06:41 PM IST
Ganeshotsav News things to keep in mind while lighting the house in Ganesh Festival 2025

27 ऑगस्ट रोजी गणरायाचं आगमन होणार आहे. अनेकांच्या घरी तर काही मंडळांमध्ये गणराय विराजमान होणार आहे. बाप्पाचं आगमन म्हणजे एक वेगळाच उत्साह. अशावेळी अनेकदा मोठ्या प्रमाणात लायटिंगचा वापर केला जातो. मोठ्या प्रमाणात लायटिंग केलं जातं. मात्र अशावेळी आपण उत्साहात किंवा घाई घाईत लायटिंग करताना काही चुका करतो. या चुका टाळणे आवश्यक आहेत. यामुळे कोणताही चुकीचा प्रकार घडणार नाही. तसेच वीज बिलही आटोक्यात येण्यास मदत होईल. 

लायटिंग करताना या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:-

पहिली गोष्ट

जर तुम्ही गणेशोत्ससाठी दिवे लावत असाल तर या काळात पायात बूट किंवा चप्पल घाला. बरेच लोक चप्पल किंवा बूट न ​​घालता दिवे लावू लागतात. अशा परिस्थितीत विजेचा धक्का लागण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे मोठी दुर्घटना देखील होऊ शकते.

दुसरी गोष्ट

ओल्या हातांनी जळत्या झालरला स्पर्श करू नका हे लक्षात ठेवा, कारण जर तुम्ही असे केले तर तुम्हाला विजेचा धक्का लागू शकतो. याशिवाय, जेव्हा तुम्ही दिवे लावले असतील किंवा लावत असाल तेव्हा त्या काळात मुलांना त्यांच्यापासून दूर ठेवावे.

तिसरी गोष्ट

आपण दिवे लावतो तेव्हा झुंबरातील काही तार काम करताना तुटते किंवा ओढली जाते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही या कापलेल्या तारांची काळजी घ्यावी आणि त्यावर टेप लावावा कारण जर त्या अशाच कापल्या राहिल्या तर कोणालाही विजेचा धक्का लागू शकतो. म्हणून, ही गोष्ट काळजी घेतली पाहिजे.

चौथी गोष्ट

जर तुम्ही गणेशोत्सवाला दिवे लावत असाल तर या काळात लाईट चालू करून अजिबात काम करू नका. बरेच लोक हलत्या लाईनमध्ये लाईट तपासतात. अशी चूक अजिबात करू नका, प्रथम लाईट तपासा आणि लाईट चालू झाल्यानंतरच ती चालू करा.

FAQ 

गणेशोत्सवात लायटिंग करताना कोणती प्राथमिक काळजी घ्यावी?
उत्तर: लायटिंग करताना पायात बूट किंवा चप्पल घाला. यामुळे विजेचा धक्का लागण्याचा धोका कमी होतो आणि दुर्घटना टाळता येते.

ओल्या हातांनी लायटिंगला स्पर्श करणे सुरक्षित आहे का?
उत्तर: नाही, ओल्या हातांनी जळत्या झालरला किंवा लायटिंगला स्पर्श करू नये. यामुळे विजेचा धक्का लागण्याची शक्यता असते. तसेच, लायटिंग करताना मुलांना दूर ठेवावे.

लायटिंगमुळे वीज बिल कसे नियंत्रित ठेवता येईल?
उत्तर: ऊर्जा-बचत करणारे LED दिवे वापरा, आवश्यकतेनुसारच लायटिंग लावा आणि वापर नसताना लाईट बंद ठेवा. यामुळे वीज बिल आटोक्यात राहण्यास मदत होईल.

