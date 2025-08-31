ज्वारीचे आंबील...; गौरीच्या महानैवेद्यासाठी बनवा पारंपारिक पदार्थ, पाहा रेसिपी

Gauri aagman 2025: आज घराघरात गौराईचे आगमन झाले असेल. महाराष्ट्रात विविध जिल्ह्यानुसार व प्रांतानुसार गौरीची स्थापना केली जाते. काही ठकाणी खड्याच्या, फुलांच्या व उभ्या गौरी, जेष्ठा-कनिष्ठा तर कोणाकडे महालक्ष्मी अशा गौरी येतात. दोन दिवसांच्या माहेरपणासाठी गौराई घरी येतात. या दिवसांत गौराईला छान छान पदार्थांचा नैवेद्य दाखवण्याची प्रथा आहे. माहेरवाशिणीचे कोड-कौतुक छान छान पदार्थ करुन केले जाते. कोकणात काही ठिकाणी गौराईला मांसाहाराचा नैवेद्य दाखवला जातो. तर, विदर्भात आंबील या पदार्थाला विशेष महत्त्व आहे. आज आपण गौराईचा नैवेद्य म्हणून केले जाणारे अंबिल कसे बनवतात, याची रेसिपी पाहूयात.
गौरीच्या नैवेद्यात ज्वारीचे आंबिल बनवण्याची प्रथा आहे. प्रत्येक ठिकाणी आंबिल बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. काही ठिकाणी फोडणीची आंबिल बनवली जाते तर काही ठिकाणी साधी पांढरी आंबिल बनवतात. आता अंबिल कसे बनवायचे याची साधी सोप्पी रेसिपी जाणून घेऊयात.
४-५ टेबलस्पून ज्वारीचे पीठ,५ टेबलस्पून दही,२ टेबलस्पून शेंगदाणे,थोडसे खोबऱ्याचे काप,५-६ कढीपत्त्याची पाने,१ टिस्पुन मोहरी,१ टेबलस्पून तिळ,१/२ टीस्पून हिंग,२-३ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या,१ टेबलस्पून तेल,चवीनुसार मीठ,पाणी
सर्वप्रथम ज्वारीच्या पीठात पाणी घालून व्यवस्थित एकजीव करुन चांगले मिक्स करुन रात्रभर भिजवत ठेवावे. दुसऱ्या दिवशी या भिजवलेल्या पिठात दही घालावे. त्यानंतर एका भांड्यात तेल घेऊन चांगले कडकडीत गरम झाले की त्यामध्ये मोहरी घालावी. मोहरी चांगली तडतडलीकी त्यामध्ये हिंग, कढिपत्ता, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची किंवा मिरचीचा ढेचा, शेंगदाणे, खोबऱ्याचे काप, तिळ घालून एक मिनिटापर्यंत सर्व जिन्नस परतून घ्यावेत.
पॅनमधील सर्व जिन्नस चांगले परतून घेतल्यानंतर दोन ग्लास पाणी घालून उकळी काढून घ्यावी. उकळी आल्यानंतर गॅस बारीक करुन त्यात हळूहळू ज्वारीचे पीठ घाला. ज्वारीचे पीठ घालताना एका हाताने ढवळत राहा जेणेकरुन गुठळ्या होणार नाहीत. त्यानंतर यात मीठ घालून दोन ते तीन मिनिटांपर्यंत आंबील शिजवून घ्यावी.
पांढरी आंबील करताना फक्त दूध, पाणी, मीठ साखर इतक्याच साहित्यांची गरज भासते. फोडणी देत असताना फक्त पाण्यात चवीनुसार मीठ आणि साखर घालून आंबीलची फोडणी देतात. गरज असल्यास दूधदेखील घातले जाते.