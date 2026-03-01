काचेच्या दारावर चिकटपट्टीने X का काढतात? 90% लोकांना ठाऊक नाही कारण; तुम्ही 10% पैकी की 90% पैकी?

General Knowledge Glass Doors X Mark: तुम्ही एखादी अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत किंवा शोरुम पाहिले आहे का? हा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे अशा अंडर कंस्ट्रक्शन ठिकाणी पार्टिशनसाठी काचेचा वापर केला असल्यास त्या काचांवर चिकटपट्टीने X (एक्स) अशी खूण केलेली दिसते. पण या अशा ठिकाणी काचांवर हे एक्स निशाण का चिकटवलेले असते माहितीये का? अनेकांना यामागील खरं कारण ठाऊक नसतं.
बऱ्याच जणांना अशा अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतीमधील काचेच्या भिंती आणि खिडक्यांवर चिकटपट्टीने एक्स निशाण लावणं हा डेकोरेशनचा किंवा काही सांकेतिक प्रकार वाटतो. मात्र ही खूण सुरक्षेसाठी लावलेली असते असं तुम्हाला सांगितलं तर या खुणेचा आणि सुरक्षेचा काय संबंध? असा प्रश्न पडू शकतो.
सध्या इमारतींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या काचा या पूर्णपणे पारदर्शक असतात. बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामगारांची तसेच त्या कंस्ट्रक्शन साईटशी संबंधित लोकांची धावपळ सुरु असते. अशावेळी कोणत्या ठिकाणी काचा बसवल्या आहेत आणि कोणत्या ठिकाणी नाही हे पटकन पाहून सांगता येत नाही. अनेकदा अशा काचा बसवल्या असतील आणि कामगार घाईत चालत निघाल्यास काच बसवल्याचं लक्षात आलं नाही तर ते काचेला धडकू शकतात. अशा छोट्याश्या वाटणाऱ्या अपघातांमध्ये काचेशीसंबंधित दुखापत अधिक गंभीर स्वरुपाची ठरु शकते. तसेच अशा अपघातांमध्ये अशा महागडे काचेचे पॅनल फुटून नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळेच समोर काच आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी या पारदर्शक काचांवर चिकटपट्टीने एक्स निशाण चिकटवलेलं असतं.
बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी अनेकदा कामगार शिड्या, लोखंडी सळ्या आणि इतर वजनदार सामनाची ने-आण करत असतात. अशावेळी समोरची काच दिसली नाही तर चुकून या वस्तूंचा धक्का लागून काच फुटण्याची शक्यता अधिक असते. अशावेळेस समोरच्या काचेवर चिकटपट्टीने मार्किंग केलेलं असल्यास समोर काच असल्याचं सहज लक्षात येतं. या एक्स चिन्हामुळे समोर काच आहे की नाही याचा संभ्रम राहत नाही. हे एक्सचं चिन्ह दिसलं की समोर काच आहे असं अधोरेखित होतं.
अनेक देशांमध्ये बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी काचेचं काम होत असेल तर काचा कुठे बसवण्यात आल्या आहेत हे स्पष्टपणे तेथे वावरणाऱ्यांना समजलं पाहिजे यासंदर्भात उपाययोजना करण्याचे नियम आहेत. त्यामुळेच अशा इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काचांवरील या एक्सच्या खुणा काढून टाकतात. या एक्सच्या खुणा काढून टाकल्यानंतर या काचांवर हॅण्डल किंवा कंपनींचे लोगो लावले जातात, ज्यामुळे या काचा सहज दिसतात.