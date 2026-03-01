English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • काचेच्या दारावर चिकटपट्टीने X का काढतात? 90% लोकांना ठाऊक नाही कारण; तुम्ही 10% पैकी की 90% पैकी?

काचेच्या दारावर चिकटपट्टीने X का काढतात? 90% लोकांना ठाऊक नाही कारण; तुम्ही 10% पैकी की 90% पैकी?

General Knowledge Glass Doors X Mark: तुम्ही अनेकदा नव्या इमारतीमध्ये काचेच्या दारांवर अशाप्रकारे एक्स हे चिन्ह चिकटपट्टीने काढलेलं तुम्हाला दिसलं असेल. मात्र हे चिन्हं का काढलं जातं आणि त्या मागचं लॉजिक काय आहे माहितीये का?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 1, 2026, 02:54 PM IST
काचेच्या दारावर चिकटपट्टीने X का काढतात? 90% लोकांना ठाऊक नाही कारण; तुम्ही 10% पैकी की 90% पैकी?
तुम्हीसुद्धा पाहिले असतील असे दरवाजे (प्रातिनिधिक फोटो)

General Knowledge Glass Doors X Mark: तुम्ही एखादी अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत किंवा शोरुम पाहिले आहे का? हा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे अशा अंडर कंस्ट्रक्शन ठिकाणी पार्टिशनसाठी काचेचा वापर केला असल्यास त्या काचांवर चिकटपट्टीने X (एक्स) अशी खूण केलेली दिसते. पण या अशा ठिकाणी काचांवर हे एक्स निशाण का चिकटवलेले असते माहितीये का? अनेकांना यामागील खरं कारण ठाऊक नसतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

डेकोरेशनचा किंवा काही सांकेतिक प्रकार वाटतो, पण...

बऱ्याच जणांना अशा अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतीमधील काचेच्या भिंती आणि खिडक्यांवर चिकटपट्टीने एक्स निशाण लावणं हा डेकोरेशनचा किंवा काही सांकेतिक प्रकार वाटतो. मात्र ही खूण सुरक्षेसाठी लावलेली असते असं तुम्हाला सांगितलं तर या खुणेचा आणि सुरक्षेचा काय संबंध? असा प्रश्न पडू शकतो.

यामागचं कारण काय?

सध्या इमारतींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या काचा या पूर्णपणे पारदर्शक असतात. बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी कामगारांची तसेच त्या कंस्ट्रक्शन साईटशी संबंधित लोकांची धावपळ सुरु असते. अशावेळी कोणत्या ठिकाणी काचा बसवल्या आहेत आणि कोणत्या ठिकाणी नाही हे पटकन पाहून सांगता येत नाही. अनेकदा अशा काचा बसवल्या असतील आणि कामगार घाईत चालत निघाल्यास काच बसवल्याचं लक्षात आलं नाही तर ते काचेला धडकू शकतात. अशा छोट्याश्या वाटणाऱ्या अपघातांमध्ये काचेशीसंबंधित दुखापत अधिक गंभीर स्वरुपाची ठरु शकते. तसेच अशा अपघातांमध्ये अशा महागडे काचेचे पॅनल फुटून नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळेच समोर काच आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी या पारदर्शक काचांवर चिकटपट्टीने एक्स निशाण चिकटवलेलं असतं.

सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं

बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी अनेकदा कामगार शिड्या, लोखंडी सळ्या आणि इतर वजनदार सामनाची ने-आण करत असतात. अशावेळी समोरची काच दिसली नाही तर चुकून या वस्तूंचा धक्का लागून काच फुटण्याची शक्यता अधिक असते. अशावेळेस समोरच्या काचेवर चिकटपट्टीने मार्किंग केलेलं असल्यास समोर काच असल्याचं सहज लक्षात येतं. या एक्स चिन्हामुळे समोर काच आहे की नाही याचा संभ्रम राहत नाही. हे एक्सचं चिन्ह दिसलं की समोर काच आहे असं अधोरेखित होतं.

अनेक देशांमध्ये असा नियम की...

अनेक देशांमध्ये बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी काचेचं काम होत असेल तर काचा कुठे बसवण्यात आल्या आहेत हे स्पष्टपणे तेथे वावरणाऱ्यांना समजलं पाहिजे यासंदर्भात उपाययोजना करण्याचे नियम आहेत. त्यामुळेच अशा इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काचांवरील या एक्सच्या खुणा काढून टाकतात. या एक्सच्या खुणा काढून टाकल्यानंतर या काचांवर हॅण्डल किंवा कंपनींचे लोगो लावले जातात, ज्यामुळे या काचा सहज दिसतात.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
general knowledgedid you know whyBuildingsmarkglass doors

इतर बातम्या

रॉयल लग्नसोहळ्यानंतर विजय-रश्मिकाचा अनोखा निर्णय; 16 मंदिरा...

मनोरंजन