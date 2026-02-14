English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gir National Park Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर सिंह आणि सिंहि‍णीच्या मनमोहक क्षणांचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. इंटरनेटवर असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का? की नर सिंह जंगलाचा राजा असूनही एका सिंहि‍णीला का घाबरतो. सदर बातमीतून या प्रश्नाचे नेमके उत्तर जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 14, 2026, 01:42 PM IST
Why does a male lion fear a lioness?: सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ जबरदस्त व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक सिंहीण एका सिंहावर डरकाळी फोडत रागवताना दिसत आहे. हा व्हायरल व्हिडीओ गुजरातमधील गीर या राष्ट्रीय प्राणी उद्यानातील आहे. गुजरातच्या टुरीझम टीमने गीर राष्ट्रीय उद्यानातील या सिंह आणि सिंहि‍णीमधील एक मनमोहक क्षण सोशल मिडियावर शेअर केल्यानंतर, "पाहा जंगलाच्या राजालाही माहित आहे रागवलेल्या राणी समोर माघार घेऊन, शांत राहणे ही एक हुशार चाल आहे" अशा गोड कमेंट्स वापरकर्त्यांनी केल्या आहेत. सोशल मिडियावर सिंह आणि सिंहि‍णीचे असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ पाहून तुम्हाला कधी न कधी हा प्रश्न पडलाच असेल की, जंगलाचा राजा असून सुद्धा एक भल्या मोठ्या शरीराचा सिंह सिंहि‍णीला कसा काय घाबरतो? तिच्यापुढे कशी काय माघार घेऊ शकतो? चला तर मग प्राणी तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया यामागचे मूळ कारण.

सिंहाच्या कळपात मादीचे वर्चस्व कसे असते? 

प्राणी तज्ज्ञ सांगतात की, सिंहाच्या कळप मुळत: 'मातृसत्ताक' असतो. कळपातील नर सिंह पूर्ण काळ कळपात राहत नाहीत, पण सिंहि‍णी आयुष्यभर एकाच कळपात राहतात. त्यामुळे कळपाचे संपूर्ण नियंत्रण आणि निर्णय प्रक्रियेत फक्त सिंहि‍णींचे वर्चस्व अधिक असते. एका संशोधनानुसार असे समोर आले की, सिंह आळशी असतो. बहुतांश वेळा सिंहि‍णीने केलेल्या शिकारीवरच तो अवलंबून असतो. म्हणूनच जर त्याने सिंहि‍णीला जास्त त्रास दिला तर ती त्याला अन्नापासून लांब ठेवू शकते किंवा पूर्ण कळप त्यांच्याविरुद्ध होऊ शकतो. 

 

बलाढ्य शरीरयष्टीचा सिंह सिंहि‍णीशी वाद घालणे का टाळतो? 

तसेच नर सिंह वजनाने आणि ताकदीने एका सिंहि‍णीपेक्षा मोठा असला, तरी त्याने एखाद्या सिंहि‍णीवर अन्याय केला तर, कळपातील इतर सिंहि‍णी एकत्र येऊन त्याच्यावर हल्ला करतात. अशा संघटित हल्ल्यात नर सिंह गंभीर जखमी होऊ शकतो, याच कारणाने सिंह सिंहि‍णीशी विनाकारण झगडणे टाळतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सिंहीण तिच्या पिलांच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील आणि आक्रमक असते. जर सिंहाने पिलांना इजा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला तर, सिंहीण तिच्या प्राणांची पर्वा न करता त्याच्याशी लढते. बऱ्याचदा जेव्हा नर सिंह कळपाचा ताबा घेतो तेव्हा, तेव्हा तो कळपातील जुन्या पिलांना मारण्याचा प्रयत्न करतो. अशा वळी त्या कळपातील सिंहिणी एकत्र येऊन त्याचा प्रतिकार करतात. म्हणूनच सिंह सिंहि‍णींशी वाद घालणे टाळतात. तसेच कोणताही नर सिंह सिंहि‍णींच्या संमतीशिवाय कळपात दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नर सिंह सिंहि‍णीपुढे डोके का झुकवतो? 

 

नॅशनल जिओग्राफीच्या एका माहितीपटात असे नमूद केले आहे की, नर सिंह हा उंचीने मोठा असतो. जर तो ताठ मानेने सिंहीणीसमोर आला तर ते आक्रमकतेचे लक्षण मानले जाऊ शकते. म्हणूनच नर सिंह सिंहिणीच्या जवळ जाताना त्याने डोके झुकवतो आणि सिंहि‍णीच्या डोक्याला किंवा खांद्याला घासतो. या हेड रबिंग असे म्हटले जाते. ज्यामुळे सिंहीणीला तिला धोका आहे असे वाटणार नाही आणि ती त्याच्यावर हल्ला करणार नाही. 

