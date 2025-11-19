English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' 5 घाणेरड्या सवयींमुळे मुली कायम मुलांपासून दूर पळतात, तुम्हाला पण या सवयी असतील तर आताच बदला

मुलीला प्रपोज करण्यासाठी किंवा तिला खूश करण्यासाठी मुलांना विविध गोष्टी करायला आवडतात. पण मुलांच्या 'या' 5 गोष्टी मुलींना अजिबातच आवडत नाही 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 19, 2025, 09:46 PM IST
प्रत्येक मुलाची मुलीला प्रपोज करण्याची पद्धत वेगळी असते. मुलींना त्यांच्या भावना समजून घेणे सोपे नसते. काही मुले अविवाहित राहतात कारण त्यांच्या काही सवयींमुळे मुली दूर राहतात. जर तुम्हालाही रिलेशनशिपमध्ये राहायचे असेल पण त्यांच्याशी कसे वागायचे हे माहित नसेल, तर तुमच्या काही सवयींकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. काही मुलांमध्ये खूप वाईट सवयी असतात, म्हणूनच कोणतीही मुलगी त्यांच्या जवळ यायला आवडत नाही. जर तुम्हाला तुमचे नाते टिकवायचे असेल, तर तुम्हाला आत्ताच तुमच्या काही सवयी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही कोणत्या सवयी सुधारू शकता ते सांगूया.

संशय घेण्याची वृत्ती
काही मुले अत्यंत संशयास्पद असतात, ज्यामुळे त्यांचे नाते वारंवार तुटू शकते. जर नात्यात शंका निर्माण झाली तर ती जास्त काळ टिकत नाही. प्रश्न विचारणे आणि त्यांच्याशी चिडून बोलणे मुलींना दूर नेऊ शकते, म्हणून तुम्ही नेहमी संशयास्पद सवयी टाळल्या पाहिजेत.

जोडीदाराला महत्त्व न देणे
काही पुरुष त्यांच्या जोडीदारांना त्रास देत राहतात आणि त्यांना योग्य तो सन्मान देत नाहीत. ही सवय अत्यंत हानिकारक आहे आणि तुमच्या नात्यावर गंभीर नकारात्मक परिणाम करू शकते. जर तुमची मैत्रीण दिवसभर त्यांच्याशी फक्त फोनवर किंवा गप्पा मारत असेल तर तुम्ही हे अजिबात टाळले पाहिजे.

छोट्या छोट्या गोष्टींवरून रागावणे
जर तुम्हालाही छोट्या छोट्या गोष्टींवरून राग येत असेल तर ही अस्वस्थ सवय तुमचे नाते पूर्णपणे बिघडू शकते, म्हणून तुम्ही शक्य तितके छोट्या छोट्या गोष्टींवर रागावणे टाळले पाहिजे. जर तुम्हाला ही सवय असेल तर ती ताबडतोब बदला, अन्यथा ती तुमच्या नात्यात दरी निर्माण करू शकते.

स्वतःची प्रशंसा
जर तुम्हाला स्वतःची प्रशंसा करण्याची सवय असेल तर तुम्ही ही सवय ताबडतोब सोडून द्यावी. मुलींना स्वतःची प्रशंसा करणारे पुरुष आवडत नाहीत.

मित्रांसमोर अपमान करणे
मुलींना असे पुरुष आवडत नाहीत जे त्यांच्या मित्रांसमोर वारंवार त्यांचा अपमान करतात, म्हणून तुम्ही हे विनोदानेही करू नये.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

