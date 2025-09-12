English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

5 Star आणि 7 Star हॉटेलमध्ये नेमका फरक काय? सेवांपासून सगळंच वेगळं... जाणून घ्या

Diffrence Between 5 and 7 star hotels : एखाद्या खास प्रसंगी मुक्कामासाठी किंवा मग खास क्षणाचा आनंद साजरा करताना जेवणासाठी तितकंच खास ठिकाण निवडलं जातं.   

सायली पाटील | Updated: Sep 12, 2025, 03:17 PM IST
5 Star आणि 7 Star हॉटेलमध्ये नेमका फरक काय? सेवांपासून सगळंच वेगळं... जाणून घ्या
gk did you Know the difference between 5 and 7 star hotels room lifestyle travel

Diffrence Between 5 and 7 star hotels : काही खास गोष्टींचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी कायमच ठिकाणंसुद्धा तितकीच खास निवडण्यात येतात. याच खास ठिकाणांमध्ये अनेकदा अशा हॉटेलांचा ओझरता उल्लेखही येतो किंवा थेट त्यांची निवडही होते, जी 5 किंवा 7 स्टार असतात. पण, मुळात स्टार, आकडे आणि हॉटेलं यांचं नेमकं नातं काय? या हॉटेलांमध्ये असणारा नेमका फरक काय? तुम्हाला माहितीये? 

Add Zee News as a Preferred Source

हॉटेलांबद्दलची ही माहिती लक्षात ठेवा... 

अधिकृपणे कोणत्याही हॉटेला 1 ते 5 स्टारपर्यंतच्या श्रेणीत गणलं जातं. मात्र काही हॉटेलं पंचतारांकित अर्थात 5 स्टार हॉटेलांहूनही अधिक आलिशान सुखसोई देतात. ज्यामुळं त्यांची गणती ही सप्ततापरांकित किंवा 7 स्टार हॉटेलांमध्ये केली जाते. 

5 स्टर/ पंचतारांकित हॉटेलांचं वेगळेपण, सेवा काय? 

  • 24x7 रिसेप्शन आणि डोरमेन सर्विस
  • वॅले पार्किंग, पेज बॉय सुविधा
  • रुम सर्विस आणि इंटरनेट कनेक्शन
  • पर्सनलाईज्ड वेलकम ड्रींक आणि मिनी बार 
  • उत्तम सजावट, प्रिमियम कटलरी
  • स्पा, जीम, स्विमिंग पूल, गार्डन एरियात प्रवेश 
  • लॉन्ड्री, आयर्निंग, शू पॉलिश सेवा 
  • उशी निवडण्याचं स्वातंत्र्य, लिमोजिन पिकअप सेवा

7 स्टार हॉटेलांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा कोणत्या? 

सप्ततारांकित किंवा 7 स्टार हॉटेलांमध्ये प्रत्येक मजल्यावर वेगळं रिसेप्शन सहसा उपलब्ध असतं. शिवाय तिथं प्रायव्हेट चेक इन सुविधा दिली जाते. याशिवाय प्रत्येक सुईट अर्थात आलिशान रुममध्ये शॉवर, जकूझी आणि लक्झरी इंटिरिअर असतात. या हॉटेलांमध्ये चोवीस तास पर्सनल बटलर सुविधा असते. शिवाय रोल्स रॉईस किंवा लिमोजिन पिकअप उपलब्ध असतो. काही 7 स्टार हॉटेलांमध्ये हेलिपॅड, अंडरवॉटर रेस्तराँ अशा उच्चस्तरिय सुविधाही असतात. 

हेसुद्धा वाचा : वाघाची मावशी सापडली होssss! भारतात 'इथं' पहिल्यांदाच दिसली ही प्रजाती; नावही पाहूनच घ्या 

5 स्टार ह़ॉटेलमध्ये जाणं, तिथं राहणं हे प्रत्येक सामान्याचं, प्रवास करणाऱ्यांचं स्वप्न असतं. तर, 7 स्टार हॉटेलांमध्ये काही ठराविक व्यक्ती, उच्चस्तरिय व्यक्ती, नेते यांनाच प्रवेश असतो. प्रत्येक हॉटेलनुसार अनेकदा तिथं दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्येही इतकंच काय तर, जेवणाच्या मेन्यूमध्येही बदल होतात हे लक्षात ठेवावं. 

FAQ

स्टार रेटिंग कोण देते?
अधिकृतपणे, HRACC (भारत), AA किंवा Forbes सारख्या संस्था 1-5 स्टार देतात.  7 स्टार ही हॉटेल्सची स्वतःची जाहिरात असते.

7 स्टार हॉटेल्स अधिकृत आहेत का?
नाही, अधिकृत सिस्टम 5 स्टारपर्यंत आहे. 7 स्टार ही अतिरिक्त लक्झरी दर्शवणारी अनौपचारिक टर्म आहे.

5 स्टार आणि 7 स्टारमध्ये मुख्य फरक काय?
5 स्टारमध्ये उत्तम सेवा आणि सुविधा असतात, तर 7 स्टारमध्ये वैयक्तिक बटलर, प्रायव्हेट चेक-इन आणि अनोख्या सुविधा (जसे हेलिपॅड) असतात.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
What is the difference between 5 and 7-star hotelsWhat are 7-star hotels calledIs Taj a 7-star5 star and 7 star hotel difference wikipedia5 star hotel facilities

इतर बातम्या

साडेतीन वर्षांच्या मुलाच्या फुफ्फुसात LED बल्ब, डॉक्टरांच्य...

हेल्थ