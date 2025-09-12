5 Star आणि 7 Star हॉटेलमध्ये नेमका फरक काय? सेवांपासून सगळंच वेगळं... जाणून घ्या

Diffrence Between 5 and 7 star hotels : काही खास गोष्टींचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी कायमच ठिकाणंसुद्धा तितकीच खास निवडण्यात येतात. याच खास ठिकाणांमध्ये अनेकदा अशा हॉटेलांचा ओझरता उल्लेखही येतो किंवा थेट त्यांची निवडही होते, जी 5 किंवा 7 स्टार असतात. पण, मुळात स्टार, आकडे आणि हॉटेलं यांचं नेमकं नातं काय? या हॉटेलांमध्ये असणारा नेमका फरक काय? तुम्हाला माहितीये?
अधिकृपणे कोणत्याही हॉटेला 1 ते 5 स्टारपर्यंतच्या श्रेणीत गणलं जातं. मात्र काही हॉटेलं पंचतारांकित अर्थात 5 स्टार हॉटेलांहूनही अधिक आलिशान सुखसोई देतात. ज्यामुळं त्यांची गणती ही सप्ततापरांकित किंवा 7 स्टार हॉटेलांमध्ये केली जाते.
सप्ततारांकित किंवा 7 स्टार हॉटेलांमध्ये प्रत्येक मजल्यावर वेगळं रिसेप्शन सहसा उपलब्ध असतं. शिवाय तिथं प्रायव्हेट चेक इन सुविधा दिली जाते. याशिवाय प्रत्येक सुईट अर्थात आलिशान रुममध्ये शॉवर, जकूझी आणि लक्झरी इंटिरिअर असतात. या हॉटेलांमध्ये चोवीस तास पर्सनल बटलर सुविधा असते. शिवाय रोल्स रॉईस किंवा लिमोजिन पिकअप उपलब्ध असतो. काही 7 स्टार हॉटेलांमध्ये हेलिपॅड, अंडरवॉटर रेस्तराँ अशा उच्चस्तरिय सुविधाही असतात.
5 स्टार ह़ॉटेलमध्ये जाणं, तिथं राहणं हे प्रत्येक सामान्याचं, प्रवास करणाऱ्यांचं स्वप्न असतं. तर, 7 स्टार हॉटेलांमध्ये काही ठराविक व्यक्ती, उच्चस्तरिय व्यक्ती, नेते यांनाच प्रवेश असतो. प्रत्येक हॉटेलनुसार अनेकदा तिथं दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्येही इतकंच काय तर, जेवणाच्या मेन्यूमध्येही बदल होतात हे लक्षात ठेवावं.
स्टार रेटिंग कोण देते?
अधिकृतपणे, HRACC (भारत), AA किंवा Forbes सारख्या संस्था 1-5 स्टार देतात. 7 स्टार ही हॉटेल्सची स्वतःची जाहिरात असते.
7 स्टार हॉटेल्स अधिकृत आहेत का?
नाही, अधिकृत सिस्टम 5 स्टारपर्यंत आहे. 7 स्टार ही अतिरिक्त लक्झरी दर्शवणारी अनौपचारिक टर्म आहे.
5 स्टार आणि 7 स्टारमध्ये मुख्य फरक काय?
5 स्टारमध्ये उत्तम सेवा आणि सुविधा असतात, तर 7 स्टारमध्ये वैयक्तिक बटलर, प्रायव्हेट चेक-इन आणि अनोख्या सुविधा (जसे हेलिपॅड) असतात.