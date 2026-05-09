ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावर का लिहिलेलं असतं 'X'? 90% रेल्वे प्रवाशांनाच माहित नाही यामागचं कारण

आपल्यापैकी प्रत्येकाने एक्सप्रेस ट्रेनने प्रवास केलेला असतो. पण कुणी नीट लक्ष दिलं आहे का? एक्सप्रेसच्या मागच्या डब्यावर पिवळ्या मोठ्या अक्षरात X का लिहिलेलं असतं.
ट्रेनने आपल्यापैकी प्रत्येकानेच प्रवास केला असेल, पण कुणी लक्षपूर्वक पाहिलं आहे का? की, ट्रेनच्या मागे शेवटच्या डब्यावर पिवळ्या रंगाने X हे निशाण का बनवलेलं असतं. ही साइन प्रत्येक ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावर असतं. या प्रवासात त्याची अतिशय महत्त्वाची भूमिका असते. या साइनमागचा अर्थ काय? एक्सप्रेसवर असं का लिहिलेलं असतं.
रेल्वेसाठी प्रवाशांची सुरक्षा सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे. ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावरील 'X' चिन्हाचा उद्देश स्टेशन मास्तर आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांना हे कळवणे आहे की संपूर्ण ट्रेन स्टेशनवरून सुरक्षितपणे पुढे गेली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कोणताही डबा मागे राहिलेला नाही याचा हा सांकेतिक भाषेतील पुरावा असतो. जर एखादी ट्रेन स्टेशनवरून पुढे गेली आणि स्टेशन मास्तरला शेवटच्या डब्यावर हे 'X' चिन्ह दिसले नाही, तर तो तात्काळ धोक्याचा इशारा मानला जातो.
दिवसाच्या उजेडात X हे निशाण दिसणं सहज सोपं होतं. मात्र रात्रीच्या अंधारात किंवा धुकं पडतं तेव्हा हे निशाण दिसतं का? अशावेळी रेल्वे खास व्यवस्था करते. ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावर X च्या अगदी खाली लाल रंगाचा LED लावला जातो. ही लाइट सतत चालू असायची. रात्रीच्यावेळी ही लाइट कर्मचाऱ्यांना संकेत देतात की, ही ट्रेन आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि गाडी सुरक्षित ट्रॅकवरुन परतली आहे.
तुम्ही अनेकदा 'X' चिन्ह असलेला आणि 'LV' असे लिहिलेला एक छोटा फलक पाहिला असेल. तो पिवळ्या बोर्डवर काळ्या अक्षरात लिहिलेला असतो. LV म्हणजे 'लास्ट व्हेईकल' (Last Vehicle). हे 'X' चिन्हासारखेच एक चिन्ह आहे. नियमांनुसार, सुरक्षेबाबत कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी प्रत्येक ट्रेनच्या शेवटच्या डब्यावर 'LV' चिन्ह असणे अनिवार्य आहे.
ही एक आपत्कालीन परिस्थिती आहे. जर एखादी ट्रेन स्टेशनवरून जात असताना तिच्या शेवटच्या डब्यावर 'X' चिन्ह, 'LV' चिन्ह किंवा लुकलुकणारा दिवा नसेल, तर याचा सरळ अर्थ असा होतो की ट्रेनचे काही डबे मध्येच वेगळे झाले आहेत आणि रुळांवरच राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत, रेल्वे तात्काळ कारवाई करते.