Thanks आणि Thank You चा अर्थ वेगवेगळा! तुम्हीसुद्धा हे समानार्थी म्हणून वापरत असाल तर खरा अर्थ, फरक जाणून घ्याच

Thanks And Thank You Are Not Same Did You Know The Difference: माणूस आणि प्राण्यांमधील सर्वात मोठा फरक म्हणजे भाषा! मानवाला एकमेकांशी संवाद साधण्याची कला अवगत असून त्याच्या जोरावरच समाजिक रचना आणि इतर अनेक गोष्टी त्याला मिळवता आल्या. जगात हजारो भाषा आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या आणि जागतिक भाषा म्हणून ओळख असलेली भाषा म्हणजे इंग्रजी! डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांनी ज्या भाषेला 'वाघिणीचं दूध' म्हटलं अशी भाषा आजही अनेकांना अवघड वाटते. मात्र टेक्नोलॉजिकच्या या युगात इंग्रजी पूर्वीपेक्षा फारच फ्रेंडली भाषा झाली आहे. मात्र आजही इंग्रजीमधील काही शब्द वापरताना आपण गल्लत करतो. अनेक इंग्रजी शब्द तर आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग झाले आहेत. पण ते सुद्धा आपण चुकीच्या संदर्भातून वापरतो असं तुम्हाला सांगितल्यास आश्चर्य वाटेल. पण हे खरंय! अशाच दोन शब्दांबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. हे शब्द म्हणजे Thanks आणि Thank You!
आपण दैनंदिन वापरामध्ये अनेक शब्द एकमेकांना पर्यायी आणि पुरक शब्द म्हणून वापरतो. त्यापैकीच दोन शब्द म्हणजे Thanks आणि Thank You! आपल्यातले जवळपास सर्वचजण Thanks हा Thank You चा शॉर्टकट असल्याचं समजतात. अख्खा Thank You शब्द बोलण्याऐवजी Thanks बोलून अनेजण मोकळे होतात. मात्र हे दोन शब्द उच्चारायला सारखेच असले तरी त्यांचा अर्थ वेगवेगळा असून तो संदर्भाप्रमाणे बदलतो. अर्थात भाषेतील हे बारकावे आपण दैनंदिन वापरात फारसे मनावर घेत नाही. मात्र त्यांचा मूळ अर्थ समजून घेणं गरजेचं आहे.
अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर आपल्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तींबरोबर बोलताना हा शब्द वापरला जातो. मित्र, ऑफिसमधले सहकारे, कुटुंबातील सदस्यांशी बोलताना Thanks शब्दाचा वापर केला जातो. आपण दिवसभरात अनेक छोट्या-मोठ्या कामांसाठी एकमेकांना Thanks बोलतो. अनेकदा हे आपल्या लक्षातही येत नाही इतकी ही सामान्य गोष्ट आहे. मात्र ज्या ठिकाणी औपचारिक संवाद साधला जातो तिथे Thanks हा शब्द वापरु नये असं सांगितलं जातं.
आता ज्याप्रमाणे Thanks हा जवळच्या लोकांसाठी वापरतात तसाच Thank You हा शब्द क्वचित भेटणाऱ्या, वयाने मोठ्या, औपचारिक संवादादरम्यान वापरला जातो. अधिकारी, शिक्षक, अनोखळी व्यक्ती, वयस्कर माणसं, प्रवासात भेटणारे लोक यांच्याशी बोलताना Thank You वापरणं योग्य ठरतं. औपचारिक संवादादरम्यान आभार व्यक्त करण्यासाठी Thank You शब्द वापरतात. अनोखळी व्यक्तीचे आभार मानताना Thank You वापरल्यास समोरच्या व्यक्तीला त्याने केलेल्या कामासाठी आपण त्याचे आभार असल्याचा संदेश पोहचतो. हा शब्द सामान्यपणे जवळीक दर्शवण्याऐवजी आदर, नम्रपणा दर्शवतो.
मात्र हे दोन शब्द एकमेकांना पुरक वापरले तरी हरकत नाही. कारण Thank You म्हणून जसा आदर व्यक्त होतो तसाच Thanks मधूनही होतो फक्त तो अनौपचारिक शब्द आहे. दोन्ही शब्द हे आदरार्थीच आहेत. फक्त ते कुठे आणि कसे वापरावेत हे आपण कोणाशी बोलतोय यावर अवलंबून असतं.
Thanks आणि Thank You या शब्दांचा अर्थ एकच आहे का?
उत्तर: नाही, Thanks आणि Thank You यांचा अर्थ समान असला तरी त्यांचा वापर संदर्भानुसार बदलतो. Thanks हा अनौपचारिक शब्द आहे, तर Thank You हा औपचारिक आणि आदर दर्शवणारा शब्द आहे.
Thanks हा शब्द कोणत्या परिस्थितीत वापरला जातो?
उत्तर: Thanks हा शब्द जवळच्या व्यक्तींसोबत, जसे की मित्र, सहकारी, कुटुंबातील सदस्य, यांच्याशी अनौपचारिक संवादात वापरला जातो. दैनंदिन छोट्या-मोठ्या कामांसाठी आभार व्यक्त करताना हा शब्द वापरला जातो.
Thank You हा शब्द कधी वापरावा?
उत्तर: Thank You हा शब्द औपचारिक संवादात, वयाने मोठ्या व्यक्ती, अनोळखी लोक, अधिकारी, शिक्षक किंवा प्रवासात भेटणाऱ्या व्यक्तींशी बोलताना वापरला जातो. हा शब्द आदर आणि नम्रपणा दर्शवतो.
Thanks हा Thank You चा शॉर्टकट आहे का?
उत्तर: बऱ्याच जणांना Thanks हा Thank You चा शॉर्टकट वाटतो, पण तसे नाही. दोन्ही शब्दांचा वापर संदर्भानुसार वेगळा आहे. Thanks अनौपचारिक आहे, तर Thank You औपचारिक संवादासाठी योग्य आहे.