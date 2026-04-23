घरातील बेसिनला नळाखाली होल का असतो? या होलचा वापर कशासाठी होतो? 99% लोकांना कल्पनाच नाही

GK News Did You Know Why Wash Basin Have Extra Hole: आपल्यापैकी अनेकांनी कधी ना कधी वॉश बेसिनचा किंवा बाथरूम सिंकचा वापर केला असेलच. अर्थात हल्ली वेगवेगळ्या डिझाइनची आणि रचनेची वॉश बेसिन बाजारात उपलब्ध आहेत. मात्र आजही अनेक पारंपारिक वॉश बेसिनला दोन होल असल्याचं तुम्ही पाहिलं असेल. यापैकी एक मुख्य होल हा अगदी नळाच्या पाण्याची धार पडते तिथे असतो आणि दुसरा नळ बसवलेला असतो त्याच्या खालच्या बाजूला बेसिनच्या मातीच्या भांड्यालाच असतो. आता पहिला होल हा पाणी जाण्यासाठी असतो हे सहाजिक आहे. मात्र नळाखालाचा होल नेमका कशासाठी असतो हे तुम्हाला माहितीये का? अर्थात याचं उत्तर बहुतांश लोकांना ठाऊक नाही. त्याबद्दलच आज आपण जाणून घेणार आहोत.
तर कोणत्याही बेसिनला एक मुख्य होल असतो त्याला ड्रोन होल किंवा मेन आऊटलेट असं म्हणतात. यामधून हात धुण्यासाठी वापरलेले पाणी, साबणाचा फेस किंवा दात घासताना अथवा तोंड धुताना वापरलेलं पाणी ड्रेनेज लाइनपर्यंत जातं. या आऊटलेटला खाली पाइप जोडलेला असतो त्या माध्यमातूनच पाणी ड्रेनेज लाइनपर्यंत पोहोचतं. याचे मुख्य कारण खूप सोपे आणि उपयुक्त आहे.
याच बेसिनला नळाच्या खालच्या बाजूला एक अतिरिक्त पण मेन आऊटलेटपेक्षा आकाराने छोटा होल असतो. त्याला तांत्रिक भाषेत ओव्हरफ्लो होल असं म्हणतात. आता या नावावरुनच तुम्हाला याचा वापर लक्षात आला असेल. हा सामान्यपणे नळाच्या खाली किंवा बेसिनच्या मागील बाजूला म्हणजेच नळाच्या अगदी बरोबर समोर वरच्या भागात असतो. आता हा होल महत्त्वाचा का असतो ते पाहूयात...
जर बेसिनचा नळ चुकून चालू राहिला आणि मुख्य ड्रेन होल बंद असेल किंवा त्याला प्लग लावलेला असेल तर पाणी भरून बेसिन ओव्हर फ्लो होऊन घरभर पाणी पसरु शकते. हेच होऊ नये म्हणून हे होल पाणी अशा आप्तकालीन परिस्थितीमध्ये पाणी बेसिनबाहेर काढते. पाणी या छोट्या होलमधून आतल्या छोट्या नलिकेमधून मुख्य ड्रेन पाइपमध्ये जाते. यामुळे बेसिन ओव्हरफ्लो होऊन पाणी बाथरूमच्या फ्लोअरवर सांडत नाही आणि बाथरूम खराब होत नाही. घरात लहान मुलं किंवा वृद्ध व्यक्ती असतील आणि त्यांच्याकडून चुकून नळ सुरु राहिल्यास हे ओव्हरफ्लो होल फार कमी येते.
नळ चालू राहिल्यास आणि मुख्य होल तुंबल्यास पर्यायी व्यवस्था असलेल्या या ओव्हरफ्लो होलचा अजून एक फायदा म्हणजे मुख्य ड्रेनमध्ये हवा अडकल्याने पाणी हळूहळू जाते. त्यावेळी या छोट्या होलमधून हवा बाहेर पडते. म्हणूनच पाणी वेगाने वाहून जाते.
किचन सिंकमध्ये हे ओव्हरफ्लो होल बहुतेक वेळा नसते. याचे मुख्य कारण म्हणजेच किचनमध्ये जास्त प्रमाणात पाणी वापरले जाते. तेथे पाणी ओव्हरफ्लो होण्याची शक्यता कमी असते.