काय आहे Ant Mill? ज्यात शेकडो मुंग्या एकाच वर्तुळात फिरतात आणि आपले प्राण सोडतात!

GK What Is Ant Mill: कधी तुम्ही असं दृश्य पाहिलं आहे का, जिथं हजारो मुंग्या एका मोठ्या गोल वर्तुळात सतत फिरत राहतात, जोपर्यंत त्या दमून मरत नाहीत? हे कुठलं तरी काल्पनिक दृश्य नाही, तर निसर्गात घडणारी एक खऱ्या अर्थाने विचित्र आणि भयानक घटना आहे, ज्याला वैज्ञानिक 'Ant Mill' म्हणतात. या दृश्यात असं वाटतं जणू मुंग्यांनी स्वतःसाठीच मृत्यूचं एक गोल जाळं तयार केलं आहे. जमिनीवर हजारो मुंग्या धावत असतात, पण त्या अन्न शोधत नसतात. त्या एका अखंड वर्तुळात अडकलेल्या असतात. त्या न थांबता, न थकता फक्त धावतच राहतात... शेवटी एकामागोमाग एक खाली पडतात आणि मरतात. निसर्गातील ही घटना जितकी अद्भुत आहे, तितकीच भयावह आणि शिकवण देणारी आहे.
ही घटना प्रामुख्याने आर्मी अँट्स (Army Ants) मध्ये दिसते. या मुंग्या नेहमी मोठ्या समूहात हालचाल करतात. त्यांच्या नेव्हिगेशनसाठी त्या एक विशेष गंध सोडतात, ज्याला फेरोमोन (Pheromones) म्हणतात. एका मुंगीच्या मागे चालणारी दुसरी मुंगी हाच फेरोमोन वापरून आपला मार्ग ठरवते. पण कधी कधी जेव्हा एखादी मुंगी मुख्य मार्गावरून थोडी वळते आणि परत स्वतःच्या फेरोमोनच्या रेषेवरच येते, तेव्हा एक परिपूर्ण गोल वर्तुळ तयार होतं. आता प्रत्येक मुंगीला वाटतं की ती तिच्या साथीच्या मागे चालली आहे आणि योग्य दिशेने जात आहे. पण खरं म्हणजे त्या सगळ्या एका घातक सर्क्युलर ट्रॅप मध्ये अडकतात.
या वर्तुळात अडकलेल्या मुंग्या थांबत नाहीत, खात नाहीत, पाणीही घेत नाहीत. त्या सतत फिरत राहतात , तासन्तास, कधी कधी पूर्ण दिवसभर! शेवटी थकवा, भूक आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्या एकेक करून मरतात.
हे 'Ant Mill' दाखवते की थोडासा दिशाभ्रम आणि अंधानुकरण (Blind Following) किती घातक ठरू शकतो. अगदी निसर्गातही. हे दृश्य फक्त वैज्ञानिक दृष्टीनेच नव्हे, तर मानवी समाजासाठीही एक खोल संदेश देतं. विचार न करता मागे जाणं, कधी कधी मृत्यूच्या दिशेने घेऊन जातं.