Marathi News
50 लाख नोकऱ्या, 5.1 लाख कोटी अन्... AI, IT नाही 'हे' क्षेत्र भारतात गाजणार; तुम्ही तयार आहात का?

Good News Job Updates In India: पुढील तीन वर्षांमध्ये भारतात या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 19, 2025, 01:37 PM IST
समोर आलं आशादायक चित्र (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स आणि फ्रीपिक्सवरुन साभार)

Good News Job Updates In India: भारतीय पर्यटन क्षेत्र पुढील काही वर्षांत मोठी झेप घेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या क्षेत्रामध्ये तब्बल 50 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची आशा आहे, अशी माहिती एका अहवालात समोर आली आहे.

कोणी सादर केलाय अहवाल?

'कॅपिटल माईंड'च्या या अहवालातील आकडेवारीनुसार, 2028 पर्यंत भारतीय पर्यटन बाजारपेठेत तब्बल 5.1 लाख कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित असल्याचेही म्हटले आहे. ही वाढ केवळ पर्यटकांच्या संख्येत नव्हे, तर पर्यटनाच्या प्रकारांमध्येही वैविध्य आणेल, असा विश्वास या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.

या गोष्टींमुळे वाढणार पर्यटन

धार्मिक पर्यटन, आयुर्वेद, योग आणि वेलनेस यांसारख्या क्षेत्रांना केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारेदेखील प्रोत्साहन देत असून यामुळे ग्रामीण भागांतही मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असं अहवालात म्हटलंय.

पर्यटन क्षेत्राचं योगदान वाढणार

2028 पर्यंत 50 लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होईल असा अंदाज आहे. पर्यटन क्षेत्राचा जीडीपीतील सध्याचा वाटा 7 टक्के इतका आहे. ही टक्केवारी नक्कीच वाढ होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

कोणकोणत्या रोजगाराच्या संधी?

सरकार आयुर्वेद, योग आणि धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती होईल. हॉटेल्स आणि रिसॉर्टसची संख्या वाढल्याने, व्यवस्थापक, शेफ, स्वच्छता कर्मचारी, ग्राहक सेवा प्रतिनिधी यांसारख्या पदांसाठी नोकऱ्यांची संख्या वाढेल.

जोडधंदेही वाढणार

पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळे विमानतळ, रेल्वे, टॅक्सी सेवा आणि स्थानिक वाहतूक उद्योगातही नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे.
होम स्टे, रिसॉर्टस्, स्थानिक सेवांची मागणी वाढणार आहे. 

देशांतर्गत पर्यटनामुळे वाढ

पर्यटन क्षेत्रातील रोजगार आणि बाजारपेठेतील वाढ प्रामुख्याने देशांतर्गत पर्यटनामुळे होत आहे. मोठ्या शहरांमधील नागरिक आता शांत आणि निसर्गाशी जवळीक साधणाऱ्या ठिकाणी सुट्टी घालवण्याला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे लहान शहरे आणि गावांमध्ये होम स्टे, रिसॉर्टस् आणि स्थानिक सेवांची मागणी वाढली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर अनेक व्यवसाय आणि नोकऱ्यांची निर्मिती होत आहे.

रोजगाराची प्रमुख क्षेत्रे कोणती असतील?

हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजंट, वाहतूक, रेस्टॉरंट्स

सर्वाधिक वाढीची राज्ये कोणती असतील?

गोवा, राजस्थान, केरळ आणि उत्तराखंड

FAQ

भारतीय पर्यटन क्षेत्रात किती नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत?
‘कॅपिटल माईंड’च्या अहवालानुसार, 2028 पर्यंत भारतीय पर्यटन क्षेत्रात 50 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.२. 

कोणत्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे?
हा अहवाल ‘कॅपिटल माईंड’ने सादर केला आहे, ज्यामध्ये 2028 पर्यंत भारतीय पर्यटन बाजारपेठ 5.1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पर्यटन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा किती आहे आणि त्यात किती वाढ अपेक्षित आहे?
सध्या पर्यटन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा 7 टक्के आहे. 2028 पर्यंत हा वाटा वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण या क्षेत्रात 5.1 लाख कोटी रुपये (59 अब्ज डॉलर) उत्पन्न अपेक्षित आहे, ज्यामुळे रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

