50 लाख नोकऱ्या, 5.1 लाख कोटी अन्... AI, IT नाही 'हे' क्षेत्र भारतात गाजणार; तुम्ही तयार आहात का?

Good News Job Updates In India: भारतीय पर्यटन क्षेत्र पुढील काही वर्षांत मोठी झेप घेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या क्षेत्रामध्ये तब्बल 50 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची आशा आहे, अशी माहिती एका अहवालात समोर आली आहे.
'कॅपिटल माईंड'च्या या अहवालातील आकडेवारीनुसार, 2028 पर्यंत भारतीय पर्यटन बाजारपेठेत तब्बल 5.1 लाख कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित असल्याचेही म्हटले आहे. ही वाढ केवळ पर्यटकांच्या संख्येत नव्हे, तर पर्यटनाच्या प्रकारांमध्येही वैविध्य आणेल, असा विश्वास या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
धार्मिक पर्यटन, आयुर्वेद, योग आणि वेलनेस यांसारख्या क्षेत्रांना केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारेदेखील प्रोत्साहन देत असून यामुळे ग्रामीण भागांतही मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असं अहवालात म्हटलंय.
2028 पर्यंत 50 लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती होईल असा अंदाज आहे. पर्यटन क्षेत्राचा जीडीपीतील सध्याचा वाटा 7 टक्के इतका आहे. ही टक्केवारी नक्कीच वाढ होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
सरकार आयुर्वेद, योग आणि धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती होईल. हॉटेल्स आणि रिसॉर्टसची संख्या वाढल्याने, व्यवस्थापक, शेफ, स्वच्छता कर्मचारी, ग्राहक सेवा प्रतिनिधी यांसारख्या पदांसाठी नोकऱ्यांची संख्या वाढेल.
पर्यटकांची संख्या वाढल्यामुळे विमानतळ, रेल्वे, टॅक्सी सेवा आणि स्थानिक वाहतूक उद्योगातही नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे.
होम स्टे, रिसॉर्टस्, स्थानिक सेवांची मागणी वाढणार आहे.
पर्यटन क्षेत्रातील रोजगार आणि बाजारपेठेतील वाढ प्रामुख्याने देशांतर्गत पर्यटनामुळे होत आहे. मोठ्या शहरांमधील नागरिक आता शांत आणि निसर्गाशी जवळीक साधणाऱ्या ठिकाणी सुट्टी घालवण्याला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे लहान शहरे आणि गावांमध्ये होम स्टे, रिसॉर्टस् आणि स्थानिक सेवांची मागणी वाढली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर अनेक व्यवसाय आणि नोकऱ्यांची निर्मिती होत आहे.
