गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केल्या जाणाऱ्या '5201314' या मिस्ट्री कोडचा अर्थ काय?, जाणून घ्या यामागचे गूढ रहस्य

Know what's the meaning of viral mystery code: सध्या इन्स्टाग्राम रील्सपासून ते व्हॉट्सअॅपवर सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफऑर्म्सवर एक विशिष्ट मिस्ट्री कोड ट्रेंड होताना दिसत आहे. तो सिक्रेट कोड 5201314 असा आहे. हा केवळ एक कोड नसून 2025 मधील गुगलवर सर्वाधिक सर्च केला जाणारा 'मिस्ट्री कोड' आहे. आता या मिस्ट्री कोडचा नेमका अर्थ काय? असा प्रश्न तुम्हाला सुद्धा पडला असेल तर, हा लेख नक्की वाचा.
असे अनेक सिक्रेट कोड असतात जे सध्या चॅटवर बोलताना किंवा अशा भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरले जातात ज्या मोकळेपणाने सांगणे कठीण वाटते. हे कोड विशेषत: प्रेमीयुगल आणि तरूण, तरूणी वापरतात. जसे की, कोणालाही 'आय लव्ह यू' म्हणायचे असेल तर '143' असा कोड वापरला जातो, प्रेयसीला 'तू फक्त माझी आहेस' असे सांगायचे असेल तर '280' असा कोड वापरला जातो तर, 'मी तुझ्यावर प्रेम करणे थांबवू शकत नाही असे' म्हणायचे असल्यास '1038' असा कोड वापरला जातो. याचप्रमाणे '5201314' हा मिस्ट्री कोडही अशाच भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. ही प्रेमाची गुप्त भाषा आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.
हा एक चायनीज ट्रेंड आहे जो सध्या भारतातही पहायला मिळत आहे. चीनी मँडरिनमध्ये 520 या कोडचा अर्थ म्हणजेच 'wo ai ni' असा होतो. तर 1314 या कोडचा अर्थ 'yisheng yishi' असा होतो. या अक्षरांना एकत्र केले तर 'wo ai ni yisheng yishi' असे एक चायनीज वाक्य तयार होते, याचे मराठी भाषांतर 'मी तुझ्यावर आयुष्यभर प्रेम करेन' असे होते. हा कोड 2010 पासून चायना सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाला, आणि आता भारतातही प्रेमीयुगल भावना व्यक्त करण्यासाठी हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत.
एका सर्व्हेनुसार असे समोर आले आहे की, हा मिस्ट्री कोड भारतात 50 लाखांहून अधिक जणांनी सर्च केला आहे. यामध्ये विशेषतः प्रेमीयुगलांचा समावेश आहे. हा कोड प्रेमाला एक मजेदार ट्विस्ट देतो. पारंपारिक पद्धतीने 'आय लव्ह यू' म्हणण्यापेक्षा अशाप्रकारचे कोड वापरले तर प्रिय व्यत्तीकडून आलेला मेसेज आणखीनच खास वाटतो. अनेक कॅफे आणि भेचवस्तूंच्या दुकानांमध्ये आता '5201314' हा कोड असलेले स्टिकर्स, कस्टम मग्स आणि ज्वेलरी विकल्या जात आहेत.
गुगलच्या 2025 च्या 'ईयर इन सर्च' फीचरनुसार गूगलवर सर्वाधिक सर्च केल्या जाणाऱ्या शब्दांमध्ये युद्ध, ताण, सीजफायर आणि मॉकड्रिल या शब्दांचाही समावेश आहे. पण कठोर आणि भीतीदायक शब्दांशिवाय यूजर्सनी '5201314' हा प्रेम भावना व्यक्त करणारा शब्द सर्च करण्यात अधिक रूची दाखवली.
आता तुम्हाला सुद्धा या मिस्ट्री कोडचा अर्थ समजलाच आहे तर, तुम्ही सु्द्धा तुमच्या प्रियकराला किंवा प्रेयसीला हा कोड मेसेज करून त्यांच्या चेहऱ्यावर एक गोड हसू आणू शकता. तसेच तुम्हाला तुमच्या जवळच्या व्यक्तीजवळ मनातील भावना व्यक्त करायच्या असतील या कोडचा वापर हमखास करू शकता.